vetka написав:Во-первых, так как вирусы быстро мутируют (не так как микроорганизмы), вакцинация не особо эффективна.
За полгода никаких особо значимых мутаций коронавируса не произошло, популярные ранее разговоры про изменчивость коронавируса затихли. Появился разгон про ужасный новый тип коронавируса во Вьетнаме. Но надо заметить несмотря на разгон про ужас-ужас, во Вьетнаме от коронавируса не умер ни один человек, вообще за всё время.
vetka написав:Во-вторых, чем старше человек, тем больше у него хронических заболеваний и не только и соответственно сложно прогнозировать реакцию организма на введении вакцины.
Наличие хронических заболеваний и есть прямое показание для вакцинации, наличие легочных проблем прямое показание для вакцинации от гриппа, больные ВИЧ тоже практически обязаны вакцинироваться иначе любая инфекционная болезнь может стать для них фатальной. и т.д.
vetka написав:В-третьих - это новая вакцина, толком не испытанная и должным образом не апробированная, лично как по мне - рискованно.
Американцы начали последнюю фазу испытаний на 30 тысячах добровольцах. Пока всё отлично идёт.
Uppi написав:Вот ОН человек специалист с большой буквы , разбирающийся и в вирусах и в вакцинах . Который начал свой бизнес благодаря маме работающей в госдепе и пролобировавшей покупку бейсика человек который загубил не один ИТ старт АП . Чего только стоит netscape . Встречайте великого филантропа у которого болит душа за каждого из нас . Билл Гейтс дал прогноз смертности от коронавируса https://korrespondent.net/tech/4257305- ... ronavyrusa
В принципе Гейтс всё по делу сказал, достаточно бесспорные истины. Ну, а кому мама не помогала ?
Ну начнем с того что просто спросим , А КТО ОН ТАКОЙ ??? Ученый вирусолог , что он вообще может эту тему комментировать ? Это обычный бизнек , рвач . Тактика выжженной земли . Если бы не он мы в ИТ видели гораздо больше фирм и разнообразных продуктов .
Схема бизнеса - создание проблемы , потом предложить ее решение . Ну и попутно совместно с Китаем и дем партией попробовать сбросить Трампа .
Корона пока в диком виде это вирус с летальностью 0.3 % потом будет 0.003% . Муттируется и ослабнет напоминая поведение обычного ГРИППа .
Ну, начнем с того что просто спросим , А КТО ВЫ ТАКАЯ ??? Ученый вирусолог , что Вы вообще можете эту тему комментировать ? По Вашей ссылке Гейтс вообще ничего не сказал - выразил надежду на появление более эффективных лекарств и на вакцинирование. А вот Вы, не умея правильно написать даже слово мутация, уверенно пишете о летальности 0,3% (непонятно, откуда цифра?) и также уверенно прогнозируете в будущем (когда?) 0,003%.
P.s. На сейчас в мире зафиксировано 16,9 млн случаев заболевания. Смертей - 663.571, выздоровели 10463714 человек. Даже если взять ко всем заболевшим, то смертей получается 3,9%. Даже не буду говорить о том, что среди 5,8 млн. сегодняшних активных больных, к сожалению, ещё будут умершие.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
Никак не пойму, откуда это легенда - про мутируется и ослабнет - взялась ?
Мутации в природе совершаются разнонаправленные, поэтому равновероятное событие - мутирует и ослабнет или мутирует и усилится.
Оспа столетиями косила людей, пока вакцинацией её не прибили, и даже спустя столетия от начала смертельных эпидемий работник медцентра в 1978 году в Бирмингеме, где хранились образцы, случайно потеряла бдительность и через несколько дней ласты склеила от оспы.
Мутирует и ослабнет это доказываете именно Вы ну или мы все вместе . Потому что за 2.5 миллиона лет мы живы, вирусы если бы мутировали в сторону усиления уже дано поставили точку на нашей истории . Цель вируса не убить жертву в отличие от бактерий , а размножится . В момент размножения очень много дефектных , ослабленных вирусных элементов . Этого достаточно что бы выработать иммунитет . Ну вы как специалист с дипломом должны это знать .
Никак не пойму, откуда это легенда - про мутируется и ослабнет - взялась ?
Мутации в природе совершаются разнонаправленные, поэтому равновероятное событие - мутирует и ослабнет или мутирует и усилится.
Оспа столетиями косила людей, пока вакцинацией её не прибили, и даже спустя столетия от начала смертельных эпидемий работник медцентра в 1978 году в Бирмингеме, где хранились образцы, случайно потеряла бдительность и через несколько дней ласты склеила от оспы.
Потому что природа вируса и возбудителя оспы разная! Оспа - это микроорганизм, который не погибает во внешней вреде а переходит в состояние анабиоза и может "спать" до 100 лет! Вот почему можно раскопав скотомогильник, где много лет назад были похоронен скот, умерший от оспы, заболеть оспой! Запомните - микроорганизм может жить во внешней среде, а вирус нет, так как вирус - это внутриклеточный паразит, он не может жить без клетки хозяина. Умрет хозяин - умрет и вирус, поэтому вирусы очень часто сидят в организме в спящем состоянии.
Вкладчик1234 Коронавирусы вообще никто не подаёт как новинку. Новинкой для человека является не всё семейство коронавирусов, а данный конкретный вирус. И вполне реально/возможно появление новых опасных вирусов, не обязательно корона.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
vetka написав:Потому что природа вируса и возбудителя оспы разная! Оспа - это микроорганизм, который не погибает во внешней вреде а переходит в состояние анабиоза и может "спать" до 100 лет! Вот почему можно раскопав скотомогильник, где много лет назад были похоронен скот, умерший от оспы, заболеть оспой! Запомните - микроорганизм может жить во внешней среде, а вирус нет, так как вирус - это внутриклеточный паразит, он не может жить без клетки хозяина. Умрет хозяин - умрет и вирус, поэтому вирусы очень часто сидят в организме в спящем состоянии.
Мне кажется вы перепутали сибирскую язву и оспу. Оспа вообще то это вирус.
vetka написав:Потому что природа вируса и возбудителя оспы разная! Оспа - это микроорганизм, который не погибает во внешней вреде а переходит в состояние анабиоза и может "спать" до 100 лет! Вот почему можно раскопав скотомогильник, где много лет назад были похоронен скот, умерший от оспы, заболеть оспой! Запомните - микроорганизм может жить во внешней среде, а вирус нет, так как вирус - это внутриклеточный паразит, он не может жить без клетки хозяина. Умрет хозяин - умрет и вирус, поэтому вирусы очень часто сидят в организме в спящем состоянии.
Мне кажется у вас в голове перемешалась сибирская язва и оспа. Оспа вообще то это вирус.
Сорри, перепутала. Но, в случае с короной, она не так заразна, как оспа.
Востаннє редагувалось vetka в Сер 29 лип, 2020 10:55, всього редагувалось 1 раз.