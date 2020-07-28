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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1574157515761577>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 245
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
52
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
8
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 245
Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 10:50

  Uppi написав:Дедушке нужно на покой , внуками заниматься ...

Не говорите, куда нужно дедушке, и Вам не скажут, куда нужно Вам.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 10:55

  vetka написав:
  ЛАД написав:
  vetka написав:......
Лично я, как человек с медобразованием, не рекомендую делать прививку от короны. ИМХО.

Почему?
Можно аргументы?

Во-первых, так как вирусы быстро мутируют (не так как микроорганизмы), вакцинация не особо эффективна. Во-вторых, чем старше человек, тем больше у него хронических заболеваний и не только и соответственно сложно прогнозировать реакцию организма на введении вакцины. В-третьих - это новая вакцина, толком не испытанная и должным образом не апробированная, лично как по мне - рискованно.

Спасибо за ответ.
На первые два аргумента фриз уже ответил.
Что касается третьего, надеюсь, что испытания будут проведены добросовестно.
И, по идее, при проверке вакцины должно проверяться и воздействие на стариков/хроников.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 29 лип, 2020 10:59, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 10:58

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  vetka написав:Потому что природа вируса и возбудителя оспы разная! Оспа - это микроорганизм, который не погибает во внешней вреде а переходит в состояние анабиоза и может "спать" до 100 лет! Вот почему можно раскопав скотомогильник, где много лет назад были похоронен скот, умерший от оспы, заболеть оспой! Запомните - микроорганизм может жить во внешней среде, а вирус нет, так как вирус - это внутриклеточный паразит, он не может жить без клетки хозяина. Умрет хозяин - умрет и вирус, поэтому вирусы очень часто сидят в организме в спящем состоянии.

Високозаразним хворобам, таким як кір, навіть тваринного резервуару не потрібно. Кір нікуди не подівся, хоч перехворівші і вакциновані мають довічний імунітет. Ковід, по заразності, наближається до кору, тому тільки поголовна вакцинація зможе зупинити спалахи епідемії, якщо буде довгий імунітет після вакцинації. Кількість ковідних хворих в США вже перевищили щорічну кількість хворих кором до періоду вакцинації.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 10:59

  vetka написав:
  ЛАД написав:
  vetka написав:......
Лично я, как человек с медобразованием, не рекомендую делать прививку от короны. ИМХО.

Почему?
Можно аргументы?
Во-первых, так как вирусы быстро мутируют (не так как микроорганизмы), вакцинация не особо эффективна. Во-вторых, чем старше человек, тем больше у него хронических заболеваний и не только и соответственно сложно прогнозировать реакцию организма на введении вакцины. В-третьих - это новая вакцина, толком не испытанная и должным образом не апробированная, лично как по мне - рискованно.

Спасибо за ответ.
На первые два аргумента фриз уже ответил.
Что касается третьего, надеюсь, что испытания будут проведены добросовестно.

На беременных будут проводить ? И вы не ответили на вопрос , не хотите ли лично поучаствовать в испытаниях ?
Uppi
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 11:05

  lapay написав:
  vetka написав:Потому что природа вируса и возбудителя оспы разная! Оспа - это микроорганизм, который не погибает во внешней вреде а переходит в состояние анабиоза и может "спать" до 100 лет! Вот почему можно раскопав скотомогильник, где много лет назад были похоронен скот, умерший от оспы, заболеть оспой! Запомните - микроорганизм может жить во внешней среде, а вирус нет, так как вирус - это внутриклеточный паразит, он не может жить без клетки хозяина. Умрет хозяин - умрет и вирус, поэтому вирусы очень часто сидят в организме в спящем состоянии.

Високозаразним хворобам, таким як кір, навіть тваринного резервуару не потрібно. Кір нікуди не подівся, хоч перехворівші і вакциновані мають довічний імунітет. Ковід, по заразності, наближається до кору, тому тільки поголовна вакцинація зможе зупинити спалахи епідемії, якщо буде довгий імунітет після вакцинації. Кількість ковідних хворих в США вже перевищили щорічну кількість хворих кором до періоду вакцинації.

Вакцинация - дело добровольное. Я высказала лишь СВОЮ точку зрения.
ПС. Корью переболела в детстве и имею высокий титр антител до сих пор, так что кори не боюсь ))) Кстати, лично я бы выбрала переболеть короной, чем делать от нее прививку. Опять таки - это только МОЕ мнение.
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 11:07

  lapay написав:
  vetka написав:Потому что природа вируса и возбудителя оспы разная! Оспа - это микроорганизм, который не погибает во внешней вреде а переходит в состояние анабиоза и может "спать" до 100 лет! Вот почему можно раскопав скотомогильник, где много лет назад были похоронен скот, умерший от оспы, заболеть оспой! Запомните - микроорганизм может жить во внешней среде, а вирус нет, так как вирус - это внутриклеточный паразит, он не может жить без клетки хозяина. Умрет хозяин - умрет и вирус, поэтому вирусы очень часто сидят в организме в спящем состоянии.

Високозаразним хворобам, таким як кір, навіть тваринного резервуару не потрібно. Кір нікуди не подівся, хоч перехворівші і вакциновані мають довічний імунітет. Ковід, по заразності, наближається до кору, тому тільки поголовна вакцинація зможе зупинити спалахи епідемії, якщо буде довгий імунітет після вакцинації. Кількість ковідних хворих в США вже перевищили щорічну кількість хворих кором до періоду вакцинації.

Чушь.
Скажите в Киеве в метро ездили последний месяц ? Там дистанция от человека 2 см . Всплеска заболеваемости нет .
Ну и опыт Беларуси вам в помощь , страна выжила . Трупы на улицах не наблюдаются.
Востаннє редагувалось Uppi в Сер 29 лип, 2020 11:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 11:08

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Як варіант - про китайську вакцину :
Чим старші люди, тим частіше у них є імунітет проти аденовірусу. Тому при використанні цієї вакцини найгірше виробляється імунітет у літніх людей.
https://www.unian.ua/health/worldnews/v ... 83520.html
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 11:09

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Uppi написав:На беременных будут проводить ? И вы не ответили на вопрос , не хотите ли лично поучаствовать в испытаниях ?

Возможно применят другую тактику. Когда вакцинировать будут тех кто не в зоне риска, молодых, здоровых, без хроники. Это позволит оградить зону риска от скрытых переносчиков и заодно статистику поднять.

  Uppi написав:И вы не ответили на вопрос , не хотите ли лично поучаствовать в испытаниях ?

Лично я специально заражать себя не стал бы, а быть среди первых вакцинированных готов.
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 11:09

  ЛАД написав:Спасибо за ответ.
На первые два аргумента фриз уже ответил.
Что касается третьего, надеюсь, что испытания будут проведены добросовестно.
И, по идее, при проверке вакцины должно проверяться и воздействие на стариков/хроников.

Ок, спорить не буду. Как думаете в выборку попадут аутоимунщики, диабетики, ВИЧ-инфицированные, онкобольные (особенно после химии) и тд?
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 11:09

  vetka написав:Кстати, лично я бы выбрала переболеть короной, чем делать от нее прививку.


Странный выбор, имхо, лучше живой вирус в теле, чем векторная вакцина, в которой собственно и коронавируса нет, только отдельный фрагмент оболочки.
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