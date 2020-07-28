vetka написав:...... Лично я, как человек с медобразованием, не рекомендую делать прививку от короны. ИМХО.
Почему? Можно аргументы?
Во-первых, так как вирусы быстро мутируют (не так как микроорганизмы), вакцинация не особо эффективна. Во-вторых, чем старше человек, тем больше у него хронических заболеваний и не только и соответственно сложно прогнозировать реакцию организма на введении вакцины. В-третьих - это новая вакцина, толком не испытанная и должным образом не апробированная, лично как по мне - рискованно.
Спасибо за ответ. На первые два аргумента фриз уже ответил. Что касается третьего, надеюсь, что испытания будут проведены добросовестно. И, по идее, при проверке вакцины должно проверяться и воздействие на стариков/хроников.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 29 лип, 2020 10:59, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
vetka написав:Потому что природа вируса и возбудителя оспы разная! Оспа - это микроорганизм, который не погибает во внешней вреде а переходит в состояние анабиоза и может "спать" до 100 лет! Вот почему можно раскопав скотомогильник, где много лет назад были похоронен скот, умерший от оспы, заболеть оспой! Запомните - микроорганизм может жить во внешней среде, а вирус нет, так как вирус - это внутриклеточный паразит, он не может жить без клетки хозяина. Умрет хозяин - умрет и вирус, поэтому вирусы очень часто сидят в организме в спящем состоянии.
Високозаразним хворобам, таким як кір, навіть тваринного резервуару не потрібно. Кір нікуди не подівся, хоч перехворівші і вакциновані мають довічний імунітет. Ковід, по заразності, наближається до кору, тому тільки поголовна вакцинація зможе зупинити спалахи епідемії, якщо буде довгий імунітет після вакцинації. Кількість ковідних хворих в США вже перевищили щорічну кількість хворих кором до періоду вакцинації.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
vetka написав:...... Лично я, как человек с медобразованием, не рекомендую делать прививку от короны. ИМХО.
Почему? Можно аргументы? Во-первых, так как вирусы быстро мутируют (не так как микроорганизмы), вакцинация не особо эффективна. Во-вторых, чем старше человек, тем больше у него хронических заболеваний и не только и соответственно сложно прогнозировать реакцию организма на введении вакцины. В-третьих - это новая вакцина, толком не испытанная и должным образом не апробированная, лично как по мне - рискованно.
Спасибо за ответ. На первые два аргумента фриз уже ответил. Что касается третьего, надеюсь, что испытания будут проведены добросовестно.
На беременных будут проводить ? И вы не ответили на вопрос , не хотите ли лично поучаствовать в испытаниях ?
vetka написав:Потому что природа вируса и возбудителя оспы разная! Оспа - это микроорганизм, который не погибает во внешней вреде а переходит в состояние анабиоза и может "спать" до 100 лет! Вот почему можно раскопав скотомогильник, где много лет назад были похоронен скот, умерший от оспы, заболеть оспой! Запомните - микроорганизм может жить во внешней среде, а вирус нет, так как вирус - это внутриклеточный паразит, он не может жить без клетки хозяина. Умрет хозяин - умрет и вирус, поэтому вирусы очень часто сидят в организме в спящем состоянии.
Високозаразним хворобам, таким як кір, навіть тваринного резервуару не потрібно. Кір нікуди не подівся, хоч перехворівші і вакциновані мають довічний імунітет. Ковід, по заразності, наближається до кору, тому тільки поголовна вакцинація зможе зупинити спалахи епідемії, якщо буде довгий імунітет після вакцинації. Кількість ковідних хворих в США вже перевищили щорічну кількість хворих кором до періоду вакцинації.
Вакцинация - дело добровольное. Я высказала лишь СВОЮ точку зрения. ПС. Корью переболела в детстве и имею высокий титр антител до сих пор, так что кори не боюсь ))) Кстати, лично я бы выбрала переболеть короной, чем делать от нее прививку. Опять таки - это только МОЕ мнение.
vetka написав:Потому что природа вируса и возбудителя оспы разная! Оспа - это микроорганизм, который не погибает во внешней вреде а переходит в состояние анабиоза и может "спать" до 100 лет! Вот почему можно раскопав скотомогильник, где много лет назад были похоронен скот, умерший от оспы, заболеть оспой! Запомните - микроорганизм может жить во внешней среде, а вирус нет, так как вирус - это внутриклеточный паразит, он не может жить без клетки хозяина. Умрет хозяин - умрет и вирус, поэтому вирусы очень часто сидят в организме в спящем состоянии.
Високозаразним хворобам, таким як кір, навіть тваринного резервуару не потрібно. Кір нікуди не подівся, хоч перехворівші і вакциновані мають довічний імунітет. Ковід, по заразності, наближається до кору, тому тільки поголовна вакцинація зможе зупинити спалахи епідемії, якщо буде довгий імунітет після вакцинації. Кількість ковідних хворих в США вже перевищили щорічну кількість хворих кором до періоду вакцинації.
Чушь. Скажите в Киеве в метро ездили последний месяц ? Там дистанция от человека 2 см . Всплеска заболеваемости нет . Ну и опыт Беларуси вам в помощь , страна выжила . Трупы на улицах не наблюдаются.
Востаннє редагувалось Uppi в Сер 29 лип, 2020 11:09, всього редагувалось 1 раз.
Uppi написав:На беременных будут проводить ? И вы не ответили на вопрос , не хотите ли лично поучаствовать в испытаниях ?
Возможно применят другую тактику. Когда вакцинировать будут тех кто не в зоне риска, молодых, здоровых, без хроники. Это позволит оградить зону риска от скрытых переносчиков и заодно статистику поднять.
Uppi написав:И вы не ответили на вопрос , не хотите ли лично поучаствовать в испытаниях ?
Лично я специально заражать себя не стал бы, а быть среди первых вакцинированных готов.
ЛАД написав:Спасибо за ответ. На первые два аргумента фриз уже ответил. Что касается третьего, надеюсь, что испытания будут проведены добросовестно. И, по идее, при проверке вакцины должно проверяться и воздействие на стариков/хроников.
Ок, спорить не буду. Как думаете в выборку попадут аутоимунщики, диабетики, ВИЧ-инфицированные, онкобольные (особенно после химии) и тд?