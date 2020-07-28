vetka написав:

Потому что природа вируса и возбудителя оспы разная! Оспа - это микроорганизм, который не погибает во внешней вреде а переходит в состояние анабиоза и может "спать" до 100 лет! Вот почему можно раскопав скотомогильник, где много лет назад были похоронен скот, умерший от оспы, заболеть оспой! Запомните - микроорганизм может жить во внешней среде, а вирус нет, так как вирус - это внутриклеточный паразит, он не может жить без клетки хозяина. Умрет хозяин - умрет и вирус, поэтому вирусы очень часто сидят в организме в спящем состоянии.