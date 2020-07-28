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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 15751576157715781579>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 245
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
52
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
8
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 245
Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 11:11

  vetka написав:Как думаете в выборку попадут аутоимунщики, диабетики, ВИЧ-инфицированные, онкобольные (особенно после химии) и тд?


Это именно те самые группы смертельного риска при заболевании коронавирусом, поэтому скорее всего им будут делать прививки в первую очередь, может даже бесплатно, если страна цивилизованная конечно.
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 11:13

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Uppi написав:Ну и опыт Беларуси вам в помощь , страна выжила . Трупы на улицах не наблюдаются.
В США вирус скорее всего постоянно обновляют . Ну не хотят дем-ци что бы при Тампе было хорошо .

Від кору теж трупи на дорогах не валяються, він б'є по дітям, ковід по старшим людям. З точки зору економіки діти ще не повноцінні громадяни, старики вже. Не будемо вакцинуватись від кору?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 11:17

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Ну-ну ... Вакцинація два рази підряд зі строком дії кілька місяців ?
Це адекватний варіант вирішення проблеми ?
Поки що я не бачу в принципі нічого , крім колективного імунітету - щоб реально могло допомогти . Бо все решта - чистий бізнес на страху ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 11:19

  Puente написав:Ну-ну ... Вакцинація два рази підряд зі строком дії кілька місяців ?
Це адекватний варіант вирішення проблеми ?
Поки що я не бачу в принципі нічого , крім колективного імунітету - щоб реально могло допомогти . Бо все решта - чистий бізнес на страху ...

+10000
vetka
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 11:20

  freeze написав:
  vetka написав:Кстати, лично я бы выбрала переболеть короной, чем делать от нее прививку.


Странный выбор, имхо, лучше живой вирус в теле, чем векторная вакцина, в которой собственно и коронавируса нет, только отдельный фрагмент оболочки.

Очень нормальный выбор. Переболев раз - можно получить более продолжительный иммунитет, чем от прививки.
vetka
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 11:21

  Puente написав:Бо все решта - чистий бізнес на страху ...

"Черные пятницы" уже перестали действовать, да и "не политкорректно" это сейчас.
А продажи стимулировать как-то надо.
Вот припугнули оленей - и они сметают всё подряд, "в преддверии конца света" :)
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 11:21

  Puente написав:Ну-ну ... Вакцинація два рази підряд зі строком дії кілька місяців ?
Це адекватний варіант вирішення проблеми ?
Поки що я не бачу в принципі нічого , крім колективного імунітету - щоб реально могло допомогти . Бо все решта - чистий бізнес на страху ...

Ваше утверждение противоречит само себе... Если эффект вакцины будет несколько месяцев, то коллективный иммунитет тоже будет длиться несколько месяцев. Принцип вакцины и заражения непосредственно вирусом один и тот же.

  vetka написав:можно получить более продолжительный иммунитет, чем от прививки.

А можно и не получить, а можно и не выздороветь :D
Востаннє редагувалось st512 в Сер 29 лип, 2020 11:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 11:21

  Puente написав:Ну-ну ... Вакцинація два рази підряд зі строком дії кілька місяців ?
Це адекватний варіант вирішення проблеми ?
Поки що я не бачу в принципі нічого , крім колективного імунітету - щоб реально могло допомогти .


Вакцинация и коллективный иммунитет - это по сути один и тот же механизм действия.
Механизм выработки и длительность наличия антител одинаковые.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 11:25

  vetka написав:
  freeze написав:
  vetka написав:Кстати, лично я бы выбрала переболеть короной, чем делать от нее прививку.


Странный выбор, имхо, лучше живой вирус в теле, чем векторная вакцина, в которой собственно и коронавируса нет, только отдельный фрагмент оболочки.

Очень нормальный выбор. Переболев раз - можно получить более продолжительный иммунитет, чем от прививки.


В случае коронавируса уже практически доказано, что длительность иммунитета зависит от тяжести болезни. Полежать с трубкой ИВЛ и получить фиброз лёгких, чтобы выработать длительный иммунитет, перспектива не для слабонервных.
Бессимптомники получают весьма слабый и непродолжительный иммунитет. Тут уже много раз давались ссылки на исследования.
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 11:27

  freeze написав:.....
  Uppi написав:Цель вируса не убить жертву в отличие от бактерий , а размножится .

Это кто сказал ? Можно ссылку ?

Мне вообще очень нравятся разговоры о "целях вируса"! :D
Еще немного и припишем ему разум.
Тут с целями "разумного" человечества непонятно, а заводят речь о "целях" вируса. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
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