Это именно те самые группы смертельного риска при заболевании коронавирусом, поэтому скорее всего им будут делать прививки в первую очередь, может даже бесплатно, если страна цивилизованная конечно.
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Додано: Сер 29 лип, 2020 11:11
Это именно те самые группы смертельного риска при заболевании коронавирусом, поэтому скорее всего им будут делать прививки в первую очередь, может даже бесплатно, если страна цивилизованная конечно.
Додано: Сер 29 лип, 2020 11:13
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Від кору теж трупи на дорогах не валяються, він б'є по дітям, ковід по старшим людям. З точки зору економіки діти ще не повноцінні громадяни, старики вже. Не будемо вакцинуватись від кору?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Сер 29 лип, 2020 11:17
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Ну-ну ... Вакцинація два рази підряд зі строком дії кілька місяців ?
Це адекватний варіант вирішення проблеми ?
Поки що я не бачу в принципі нічого , крім колективного імунітету - щоб реально могло допомогти . Бо все решта - чистий бізнес на страху ...
Додано: Сер 29 лип, 2020 11:19
Додано: Сер 29 лип, 2020 11:20
Очень нормальный выбор. Переболев раз - можно получить более продолжительный иммунитет, чем от прививки.
Додано: Сер 29 лип, 2020 11:21
"Черные пятницы" уже перестали действовать, да и "не политкорректно" это сейчас.
А продажи стимулировать как-то надо.
Вот припугнули оленей - и они сметают всё подряд, "в преддверии конца света"
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: Сер 29 лип, 2020 11:21
Ваше утверждение противоречит само себе... Если эффект вакцины будет несколько месяцев, то коллективный иммунитет тоже будет длиться несколько месяцев. Принцип вакцины и заражения непосредственно вирусом один и тот же.
А можно и не получить, а можно и не выздороветь
Востаннє редагувалось st512 в Сер 29 лип, 2020 11:22, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 29 лип, 2020 11:21
Вакцинация и коллективный иммунитет - это по сути один и тот же механизм действия.
Механизм выработки и длительность наличия антител одинаковые.
Додано: Сер 29 лип, 2020 11:25
В случае коронавируса уже практически доказано, что длительность иммунитета зависит от тяжести болезни. Полежать с трубкой ИВЛ и получить фиброз лёгких, чтобы выработать длительный иммунитет, перспектива не для слабонервных.
Бессимптомники получают весьма слабый и непродолжительный иммунитет. Тут уже много раз давались ссылки на исследования.
Додано: Сер 29 лип, 2020 11:27
Мне вообще очень нравятся разговоры о "целях вируса"!
Еще немного и припишем ему разум.
Тут с целями "разумного" человечества непонятно, а заводят речь о "целях" вируса.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
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