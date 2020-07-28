Uppi написав:Ну и опыт Беларуси вам в помощь , страна выжила . Трупы на улицах не наблюдаются. В США вирус скорее всего постоянно обновляют . Ну не хотят дем-ци что бы при Тампе было хорошо .
Від кору теж трупи на дорогах не валяються, він б'є по дітям, ковід по старшим людям. З точки зору економіки діти ще не повноцінні громадяни, старики вже. Не будемо вакцинуватись від кору?
Добровольно и сознательно вы можете колоть себе все что угодно . Это ваш выбор . Помню когда заканчивался срок вакцины от Полиомиелита и ее нужно было пристроить Киев был завешен бигбордами со страшилками . У нас даже на парадном объявы висели . Все просто это бизнес . С Полиомиелитом попустило .
ЛАД написав:Спасибо за ответ. На первые два аргумента фриз уже ответил. Что касается третьего, надеюсь, что испытания будут проведены добросовестно. И, по идее, при проверке вакцины должно проверяться и воздействие на стариков/хроников.
Ок, спорить не буду. Как думаете в выборку попадут аутоимунщики, диабетики, ВИЧ-инфицированные, онкобольные (особенно после химии) и тд?
Не знаю, на ком проведут испытания. Но даже на обычных лекарствах пишут, к примеру, для беременных допустимо или испытания не проводились. Думаю, и здесь будут ограничения применения.
И на вопрос "умницы" Uppi. Я писал: "если вы молоды и здоровы". Мне через 3 месяца 70 лет. Я отношусь к этой категории? Стоит записаться на испытания?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
Puente написав:Бо все решта - чистий бізнес на страху ...
"Черные пятницы" уже перестали действовать, да и "не политкорректно" это сейчас. А продажи стимулировать как-то надо. Вот припугнули оленей - и они сметают всё подряд, "в преддверии конца света"
Вообще-то, сейчас речь идёт о том, что продажи упали, люди начали экономить (страхуются на случай нового карантина и вообще ухудшения экономической ситуации). Так что эффект короны как раз обратный тому, о чём Вы пишете.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
Цілком погоджуюся, ізрештою були вже дослідження на антитіла в Іспанії, які серед 60000 проб перехворілих склали 5%. (Читав чи тут на гілці чи деінде). Що доводить що у плані колективного імунітету треба дивитися сторону вакцини а не масового хворіння і ймовірного відходу в інший світ або інвалідизацію.
Uppi написав:..... Добровольно и сознательно вы можете колоть себе все что угодно . Это ваш выбор . Помню когда заканчивался срок вакцины от Полиомиелита и ее нужно было пристроить Киев был завешен бигбордами со страшилками . У нас даже на парадном объявы висели . Все просто это бизнес . С Полиомиелитом попустило .
Каждый Ваш следующий пост умнее предыдущего. Очень Вам желаю, чтобы Ваши дети никогда не столкнулись с полиомиелитом.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД написав:Спасибо за ответ. На первые два аргумента фриз уже ответил. Что касается третьего, надеюсь, что испытания будут проведены добросовестно. И, по идее, при проверке вакцины должно проверяться и воздействие на стариков/хроников.
Ок, спорить не буду. Как думаете в выборку попадут аутоимунщики, диабетики, ВИЧ-инфицированные, онкобольные (особенно после химии) и тд?
Не знаю, на ком проведут испытания. Но даже на обычных лекарствах пишут, к примеру, для беременных допустимо или испытания не проводились. Думаю, и здесь будут ограничения применения.
И на вопрос "умницы" Uppi. Я писал: "если вы молоды и здоровы". Мне через 3 месяца 70 лет. Я отношусь к этой категории? Стоит записаться на испытания?
Вам обязательно нужно записаться на испытания . Молодые и здоровые это не показательно . Ваш возраст это группа риска , то что нужно . Раньше полагала что люди в возрасте более мудры и рассудительны .
Uppi написав:..... Добровольно и сознательно вы можете колоть себе все что угодно . Это ваш выбор . Помню когда заканчивался срок вакцины от Полиомиелита и ее нужно было пристроить Киев был завешен бигбордами со страшилками . У нас даже на парадном объявы висели . Все просто это бизнес . С Полиомиелитом попустило .
Каждый Ваш следующий пост умнее предыдущего. Очень Вам желаю, чтобы Ваши дети никогда не столкнулись с полиомиелитом.
Вашим внукам желаю того же . В данном посте идет речь об ажиотаже . Нужно было утилизировать вакцину , вот панику и подняли . Сейчас тишина .
freeze написав:В случае коронавируса уже практически доказано, что длительность иммунитета зависит от тяжести болезни. Полежать с трубкой ИВЛ и получить фиброз лёгких, чтобы выработать длительный иммунитет, перспектива не для слабонервных. Бессимптомники получают весьма слабый и непродолжительный иммунитет. Тут уже много раз давались ссылки на исследования.
Чему быть, того не миновать. Шо ж теперь, голову пеплом посыпать?