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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1576157715781579> Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 245 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 17% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 27 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 52 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 8 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 6% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 37 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 39 Всього голосів : 245 Додано: Сер 29 лип, 2020 11:27 lapay написав: Uppi написав: Ну и опыт Беларуси вам в помощь , страна выжила . Трупы на улицах не наблюдаются.

В США вирус скорее всего постоянно обновляют . Ну не хотят дем-ци что бы при Тампе было хорошо . Ну и опыт Беларуси вам в помощь , страна выжила . Трупы на улицах не наблюдаются.В США вирус скорее всего постоянно обновляют . Ну не хотят дем-ци что бы при Тампе было хорошо .

Від кору теж трупи на дорогах не валяються, він б'є по дітям, ковід по старшим людям. З точки зору економіки діти ще не повноцінні громадяни, старики вже. Не будемо вакцинуватись від кору? Від кору теж трупи на дорогах не валяються, він б'є по дітям, ковід по старшим людям. З точки зору економіки діти ще не повноцінні громадяни, старики вже. Не будемо вакцинуватись від кору?

Добровольно и сознательно вы можете колоть себе все что угодно . Это ваш выбор .

Помню когда заканчивался срок вакцины от Полиомиелита и ее нужно было пристроить Киев был завешен бигбордами со страшилками . У нас даже на парадном объявы висели . Все просто это бизнес . С Полиомиелитом попустило . Добровольно и сознательно вы можете колоть себе все что угодно . Это ваш выбор .Помню когда заканчивался срок вакцины от Полиомиелита и ее нужно было пристроить Киев был завешен бигбордами со страшилками . У нас даже на парадном объявы висели . Все просто это бизнес . С Полиомиелитом попустило . Uppi Повідомлень: 129 З нами з: 22.04.20 Подякував: 24 раз. Подякували: 37 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 лип, 2020 11:32 vetka написав: ЛАД написав: Спасибо за ответ.

На первые два аргумента фриз уже ответил.

Что касается третьего, надеюсь, что испытания будут проведены добросовестно.

И, по идее, при проверке вакцины должно проверяться и воздействие на стариков/хроников. Спасибо за ответ.На первые два аргумента фриз уже ответил.Что касается третьего, надеюсь, что испытания будут проведены добросовестно.И, по идее, при проверке вакцины должно проверяться и воздействие на стариков/хроников.

Ок, спорить не буду. Как думаете в выборку попадут аутоимунщики, диабетики, ВИЧ-инфицированные, онкобольные (особенно после химии) и тд? Ок, спорить не буду. Как думаете в выборку попадут аутоимунщики, диабетики, ВИЧ-инфицированные, онкобольные (особенно после химии) и тд?

Не знаю, на ком проведут испытания.

Но даже на обычных лекарствах пишут, к примеру, для беременных допустимо или испытания не проводились.

Думаю, и здесь будут ограничения применения.



И на вопрос "умницы" Uppi. Я писал: "если вы молоды и здоровы". Мне через 3 месяца 70 лет. Я отношусь к этой категории? Стоит записаться на испытания? Не знаю, на ком проведут испытания.Но даже на обычных лекарствах пишут, к примеру, для беременных допустимо или испытания не проводились.Думаю, и здесь будут ограничения применения.И на вопрос "умницы". Я писал: "если вы молоды и здоровы". Мне через 3 месяца 70 лет. Я отношусь к этой категории? Стоит записаться на испытания? Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16896 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4503 раз. Подякували: 4186 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 лип, 2020 11:39 Вкладчик1234 написав: Puente написав: Бо все решта - чистий бізнес на страху ... Бо все решта - чистий бізнес на страху ...

"Черные пятницы" уже перестали действовать, да и "не политкорректно" это сейчас.

А продажи стимулировать как-то надо.

Вот припугнули оленей - и они сметают всё подряд, "в преддверии конца света" "Черные пятницы" уже перестали действовать, да и "не политкорректно" это сейчас.А продажи стимулировать как-то надо.Вот припугнули оленей - и они сметают всё подряд, "в преддверии конца света"

Вообще-то, сейчас речь идёт о том, что продажи упали, люди начали экономить (страхуются на случай нового карантина и вообще ухудшения экономической ситуации).

Так что эффект короны как раз обратный тому, о чём Вы пишете. Вообще-то, сейчас речь идёт о том, что продажи упали, люди начали экономить (страхуются на случай нового карантина и вообще ухудшения экономической ситуации).Так что эффект короны как раз обратный тому, о чём Вы пишете. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16896 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4503 раз. Подякували: 4186 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 лип, 2020 11:40 [quote="5024754:freeze"]



Цілком погоджуюся, ізрештою були вже дослідження на антитіла в Іспанії, які серед 60000 проб перехворілих склали 5%. (Читав чи тут на гілці чи деінде). Що доводить що у плані колективного імунітету треба дивитися сторону вакцини а не масового хворіння і ймовірного відходу в інший світ або інвалідизацію. stargazer Повідомлень: 1077 З нами з: 15.04.09 Подякував: 371 раз. Подякували: 115 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 лип, 2020 11:52 Re: Эпидемия коронавируса в мире Британские власти договорились с французской Sanofi и британской GSK о покупке 60 млн доз вакцины. Население Британии - около 67 млн человек.



Несколькими днями ранее США договорились с Pfizer и BioNTech о покупке до 600 млн доз (население США 328 млн). freeze 4 Повідомлень: 17788 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4329 раз. Подякували: 6995 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 лип, 2020 11:54 Uppi написав: .....

Добровольно и сознательно вы можете колоть себе все что угодно . Это ваш выбор .

Помню когда заканчивался срок вакцины от Полиомиелита и ее нужно было пристроить Киев был завешен бигбордами со страшилками . У нас даже на парадном объявы висели . Все просто это бизнес . С Полиомиелитом попустило . .....Добровольно и сознательно вы можете колоть себе все что угодно . Это ваш выбор .Помню когда заканчивался срок вакцины от Полиомиелита и ее нужно было пристроить Киев был завешен бигбордами со страшилками . У нас даже на парадном объявы висели . Все просто это бизнес . С Полиомиелитом попустило .

Каждый Ваш следующий пост умнее предыдущего.

Очень Вам желаю, чтобы Ваши дети никогда не столкнулись с полиомиелитом. Каждый Ваш следующий пост умнее предыдущего.Очень Вам желаю, чтобы Ваши дети никогда не столкнулись с полиомиелитом. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16896 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4503 раз. Подякували: 4186 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 лип, 2020 11:56 freeze написав: Британские власти договорились с французской Sanofi и британской GSK о покупке 60 млн доз вакцины. Население Британии - около 67 млн человек.



Несколькими днями ранее США договорились с Pfizer и BioNTech о покупке до 600 млн доз (население США 328 млн). Британские власти договорились с французской Sanofi и британской GSK о покупке 60 млн доз вакцины. Население Британии - около 67 млн человек.Несколькими днями ранее США договорились с Pfizer и BioNTech о покупке до 600 млн доз (население США 328 млн).

Ну и у нас обещают на 20% населения.

О Британии ещё интересная заметка - https://kurs.com.ua/novost/194785-britanija-serezno-zanjalas-ozdorovleniem-grazhdan . Будут поощрять велосипеды и ограничивают рекламу фастфудов. Ну и у нас обещают на 20% населения.О Британии ещё интересная заметка -. Будут поощрять велосипеды и ограничивают рекламу фастфудов. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16896 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4503 раз. Подякували: 4186 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 лип, 2020 12:07 ЛАД написав: vetka написав: ЛАД написав: Спасибо за ответ.

На первые два аргумента фриз уже ответил.

Что касается третьего, надеюсь, что испытания будут проведены добросовестно.

И, по идее, при проверке вакцины должно проверяться и воздействие на стариков/хроников. Спасибо за ответ.На первые два аргумента фриз уже ответил.Что касается третьего, надеюсь, что испытания будут проведены добросовестно.И, по идее, при проверке вакцины должно проверяться и воздействие на стариков/хроников.

Ок, спорить не буду. Как думаете в выборку попадут аутоимунщики, диабетики, ВИЧ-инфицированные, онкобольные (особенно после химии) и тд? Ок, спорить не буду. Как думаете в выборку попадут аутоимунщики, диабетики, ВИЧ-инфицированные, онкобольные (особенно после химии) и тд?

Не знаю, на ком проведут испытания.

Но даже на обычных лекарствах пишут, к примеру, для беременных допустимо или испытания не проводились.

Думаю, и здесь будут ограничения применения.



И на вопрос "умницы" Uppi. Я писал: "если вы молоды и здоровы". Мне через 3 месяца 70 лет. Я отношусь к этой категории? Стоит записаться на испытания? Не знаю, на ком проведут испытания.Но даже на обычных лекарствах пишут, к примеру, для беременных допустимо или испытания не проводились.Думаю, и здесь будут ограничения применения.И на вопрос "умницы". Я писал: "если вы молоды и здоровы". Мне через 3 месяца 70 лет. Я отношусь к этой категории? Стоит записаться на испытания?

Вам обязательно нужно записаться на испытания . Молодые и здоровые это не показательно . Ваш возраст это группа риска , то что нужно .

Раньше полагала что люди в возрасте более мудры и рассудительны . Вам обязательно нужно записаться на испытания . Молодые и здоровые это не показательно . Ваш возраст это группа риска , то что нужно .Раньше полагала что люди в возрасте более мудры и рассудительны . Uppi Повідомлень: 129 З нами з: 22.04.20 Подякував: 24 раз. Подякували: 37 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 лип, 2020 12:13 ЛАД написав: Uppi написав: .....

Добровольно и сознательно вы можете колоть себе все что угодно . Это ваш выбор .

Помню когда заканчивался срок вакцины от Полиомиелита и ее нужно было пристроить Киев был завешен бигбордами со страшилками . У нас даже на парадном объявы висели . Все просто это бизнес . С Полиомиелитом попустило . .....Добровольно и сознательно вы можете колоть себе все что угодно . Это ваш выбор .Помню когда заканчивался срок вакцины от Полиомиелита и ее нужно было пристроить Киев был завешен бигбордами со страшилками . У нас даже на парадном объявы висели . Все просто это бизнес . С Полиомиелитом попустило .

Каждый Ваш следующий пост умнее предыдущего.

Очень Вам желаю, чтобы Ваши дети никогда не столкнулись с полиомиелитом. Каждый Ваш следующий пост умнее предыдущего.Очень Вам желаю, чтобы Ваши дети никогда не столкнулись с полиомиелитом.

Вашим внукам желаю того же . В данном посте идет речь об ажиотаже . Нужно было утилизировать вакцину , вот панику и подняли . Сейчас тишина . Вашим внукам желаю того же . В данном посте идет речь об ажиотаже . Нужно было утилизировать вакцину , вот панику и подняли . Сейчас тишина . Uppi Повідомлень: 129 З нами з: 22.04.20 Подякував: 24 раз. Подякували: 37 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 лип, 2020 12:15 freeze написав: В случае коронавируса уже практически доказано, что длительность иммунитета зависит от тяжести болезни. Полежать с трубкой ИВЛ и получить фиброз лёгких, чтобы выработать длительный иммунитет, перспектива не для слабонервных.

Бессимптомники получают весьма слабый и непродолжительный иммунитет. Тут уже много раз давались ссылки на исследования. В случае коронавируса уже практически доказано, что длительность иммунитета зависит от тяжести болезни. Полежать с трубкой ИВЛ и получить фиброз лёгких, чтобы выработать длительный иммунитет, перспектива не для слабонервных.Бессимптомники получают весьма слабый и непродолжительный иммунитет. Тут уже много раз давались ссылки на исследования.

Чему быть, того не миновать. Шо ж теперь, голову пеплом посыпать? Чему быть, того не миновать. Шо ж теперь, голову пеплом посыпать? vetka Повідомлень: 6466 З нами з: 04.03.14 Подякував: 402 раз. Подякували: 1082 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1576157715781579> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 7094 1604979

ЛОБ Сер 29 лип, 2020 12:24