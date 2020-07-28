freeze написав:В случае коронавируса уже практически доказано, что длительность иммунитета зависит от тяжести болезни. Полежать с трубкой ИВЛ и получить фиброз лёгких, чтобы выработать длительный иммунитет, перспектива не для слабонервных. Бессимптомники получают весьма слабый и непродолжительный иммунитет. Тут уже много раз давались ссылки на исследования.
Чему быть, того не миновать. Шо ж теперь, голову пеплом посыпать?
Пеплом голову посыпают в других случаях. "Чему быть, того не миновать" - в общем, верно, но нарываться не стоит.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
Министр науки Германии заявила, что самый ранний срок появления вакцины - середина 2021-го. Очевидно, имеется в виду, что немцам не будут предлагаться созданные на скорую руку вакцины в других странах.
"There should be a distinction between "a working drug" and "a safe drug that will meet the expectations of the population," Karliczek noted
И на вопрос "умницы" Uppi. Я писал: "если вы молоды и здоровы". Мне через 3 месяца 70 лет. Я отношусь к этой категории? Стоит записаться на испытания?
Вам обязательно нужно записаться на испытания . Молодые и здоровые это не показательно . Ваш возраст это группа риска , то что нужно . Раньше полагала что люди в возрасте более мудры и рассудительны .
Вам так хочется, чтобы я быстрее умер? Не переживайте, это произойдет обязательно. Со временем. Ускорять это событие не собираюсь. Давно знаю, что ум и благожелательность не зависят ни от возраста, ни от пола, ни от чего другого. Злобные дураки встречаются среди всех.
P.s. Всё прививки, какие положено, внукам делаем. В этом году даже от гриппа прививали.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.