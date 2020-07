Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 245 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 17% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 27 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 52 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 8 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 6% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 37 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 39 Всього голосів : 245 Додано: Сер 29 лип, 2020 12:32 vetka написав: freeze написав: В случае коронавируса уже практически доказано, что длительность иммунитета зависит от тяжести болезни. Полежать с трубкой ИВЛ и получить фиброз лёгких, чтобы выработать длительный иммунитет, перспектива не для слабонервных.

Бессимптомники получают весьма слабый и непродолжительный иммунитет. Тут уже много раз давались ссылки на исследования.

Бессимптомники получают весьма слабый и непродолжительный иммунитет. Тут уже много раз давались ссылки на исследования. В случае коронавируса уже практически доказано, что длительность иммунитета зависит от тяжести болезни. Полежать с трубкой ИВЛ и получить фиброз лёгких, чтобы выработать длительный иммунитет, перспектива не для слабонервных.Бессимптомники получают весьма слабый и непродолжительный иммунитет. Тут уже много раз давались ссылки на исследования.

Чему быть, того не миновать. Шо ж теперь, голову пеплом посыпать? Чему быть, того не миновать. Шо ж теперь, голову пеплом посыпать?

Пеплом голову посыпают в других случаях.

"Чему быть, того не миновать" - в общем, верно, но нарываться не стоит. Пеплом голову посыпают в других случаях."Чему быть, того не миновать" - в общем, верно, но нарываться не стоит. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

"There should be a distinction between "a working drug" and "a safe drug that will meet the expectations of the population," Karliczek noted



https://www.teletrader.com/vaccine-coul ... internal=1 Министр науки Германии заявила, что самый ранний срок появления вакцины - середина 2021-го. Очевидно, имеется в виду, что немцам не будут предлагаться созданные на скорую руку вакцины в других странах."There should be a distinction between "a" and "athat will meet the expectations of the population," Karliczek noted zРадио

И на вопрос "умницы" Uppi. Я писал: "если вы молоды и здоровы". Мне через 3 месяца 70 лет. Я отношусь к этой категории? Стоит записаться на испытания?

Вам обязательно нужно записаться на испытания . Молодые и здоровые это не показательно . Ваш возраст это группа риска , то что нужно .

Раньше полагала что люди в возрасте более мудры и рассудительны . .....Вам обязательно нужно записаться на испытания . Молодые и здоровые это не показательно . Ваш возраст это группа риска , то что нужно .Раньше полагала что люди в возрасте более мудры и рассудительны .

Вам так хочется, чтобы я быстрее умер?

Не переживайте, это произойдет обязательно. Со временем. Ускорять это событие не собираюсь.

Давно знаю, что ум и благожелательность не зависят ни от возраста, ни от пола, ни от чего другого. Злобные дураки встречаются среди всех.



P.s. Всё прививки, какие положено, внукам делаем. В этом году даже от гриппа прививали. Вам так хочется, чтобы я быстрее умер?Не переживайте, это произойдет обязательно.Со временем. Ускорять это событие не собираюсь.Давно знаю, что ум и благожелательность не зависят ни от возраста, ни от пола, ни от чего другого. Злобные дураки встречаются среди всех.P.s. Всё прививки, какие положено, внукам делаем. В этом году даже от гриппа прививали. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

