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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 15761577157815791580>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 245
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
52
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
8
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 245
Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 11:40

[quote="5024754:freeze"]

Цілком погоджуюся, ізрештою були вже дослідження на антитіла в Іспанії, які серед 60000 проб перехворілих склали 5%. (Читав чи тут на гілці чи деінде). Що доводить що у плані колективного імунітету треба дивитися сторону вакцини а не масового хворіння і ймовірного відходу в інший світ або інвалідизацію.
stargazer
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 11:52

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Британские власти договорились с французской Sanofi и британской GSK о покупке 60 млн доз вакцины. Население Британии - около 67 млн человек.

Несколькими днями ранее США договорились с Pfizer и BioNTech о покупке до 600 млн доз (население США 328 млн).
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 11:54

  Uppi написав:.....
Добровольно и сознательно вы можете колоть себе все что угодно . Это ваш выбор .
Помню когда заканчивался срок вакцины от Полиомиелита и ее нужно было пристроить Киев был завешен бигбордами со страшилками . У нас даже на парадном объявы висели . Все просто это бизнес . С Полиомиелитом попустило .

Каждый Ваш следующий пост умнее предыдущего. :)
Очень Вам желаю, чтобы Ваши дети никогда не столкнулись с полиомиелитом.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 11:56

  freeze написав:Британские власти договорились с французской Sanofi и британской GSK о покупке 60 млн доз вакцины. Население Британии - около 67 млн человек.

Несколькими днями ранее США договорились с Pfizer и BioNTech о покупке до 600 млн доз (население США 328 млн).

Ну и у нас обещают на 20% населения. :)
О Британии ещё интересная заметка - https://kurs.com.ua/novost/194785-britanija-serezno-zanjalas-ozdorovleniem-grazhdan. Будут поощрять велосипеды и ограничивают рекламу фастфудов.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 12:07

  ЛАД написав:
  vetka написав:
  ЛАД написав:Спасибо за ответ.
На первые два аргумента фриз уже ответил.
Что касается третьего, надеюсь, что испытания будут проведены добросовестно.
И, по идее, при проверке вакцины должно проверяться и воздействие на стариков/хроников.

Ок, спорить не буду. Как думаете в выборку попадут аутоимунщики, диабетики, ВИЧ-инфицированные, онкобольные (особенно после химии) и тд?

Не знаю, на ком проведут испытания.
Но даже на обычных лекарствах пишут, к примеру, для беременных допустимо или испытания не проводились.
Думаю, и здесь будут ограничения применения.

И на вопрос "умницы" Uppi. Я писал: "если вы молоды и здоровы". Мне через 3 месяца 70 лет. Я отношусь к этой категории? Стоит записаться на испытания?

Вам обязательно нужно записаться на испытания . Молодые и здоровые это не показательно . Ваш возраст это группа риска , то что нужно .
Раньше полагала что люди в возрасте более мудры и рассудительны .
Uppi
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 12:13

  ЛАД написав:
  Uppi написав:.....
Добровольно и сознательно вы можете колоть себе все что угодно . Это ваш выбор .
Помню когда заканчивался срок вакцины от Полиомиелита и ее нужно было пристроить Киев был завешен бигбордами со страшилками . У нас даже на парадном объявы висели . Все просто это бизнес . С Полиомиелитом попустило .

Каждый Ваш следующий пост умнее предыдущего. :)
Очень Вам желаю, чтобы Ваши дети никогда не столкнулись с полиомиелитом.

Вашим внукам желаю того же . В данном посте идет речь об ажиотаже . Нужно было утилизировать вакцину , вот панику и подняли . Сейчас тишина .
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 12:15

  freeze написав:В случае коронавируса уже практически доказано, что длительность иммунитета зависит от тяжести болезни. Полежать с трубкой ИВЛ и получить фиброз лёгких, чтобы выработать длительный иммунитет, перспектива не для слабонервных.
Бессимптомники получают весьма слабый и непродолжительный иммунитет. Тут уже много раз давались ссылки на исследования.

Чему быть, того не миновать. Шо ж теперь, голову пеплом посыпать?
vetka
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 12:32

  vetka написав:
  freeze написав:В случае коронавируса уже практически доказано, что длительность иммунитета зависит от тяжести болезни. Полежать с трубкой ИВЛ и получить фиброз лёгких, чтобы выработать длительный иммунитет, перспектива не для слабонервных.
Бессимптомники получают весьма слабый и непродолжительный иммунитет. Тут уже много раз давались ссылки на исследования.

Чему быть, того не миновать. Шо ж теперь, голову пеплом посыпать?

Пеплом голову посыпают в других случаях.
"Чему быть, того не миновать" - в общем, верно, но нарываться не стоит. :)
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 12:38

Министр науки Германии заявила, что самый ранний срок появления вакцины - середина 2021-го. Очевидно, имеется в виду, что немцам не будут предлагаться созданные на скорую руку вакцины в других странах.

"There should be a distinction between "a working drug" and "a safe drug that will meet the expectations of the population," Karliczek noted

https://www.teletrader.com/vaccine-coul ... internal=1
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 12:40

  Uppi написав:.....
И на вопрос "умницы" Uppi. Я писал: "если вы молоды и здоровы". Мне через 3 месяца 70 лет. Я отношусь к этой категории? Стоит записаться на испытания?

Вам обязательно нужно записаться на испытания . Молодые и здоровые это не показательно . Ваш возраст это группа риска , то что нужно .
Раньше полагала что люди в возрасте более мудры и рассудительны .

Вам так хочется, чтобы я быстрее умер?
Не переживайте, это произойдет обязательно. :) Со временем. Ускорять это событие не собираюсь.
Давно знаю, что ум и благожелательность не зависят ни от возраста, ни от пола, ни от чего другого. Злобные дураки встречаются среди всех.

P.s. Всё прививки, какие положено, внукам делаем. В этом году даже от гриппа прививали.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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