zРадио написав:

Министр науки Германии заявила, что самый ранний срок появления вакцины - середина 2021-го. Очевидно, имеется в виду, что немцам не будут предлагаться созданные на скорую руку вакцины в других странах."There should be a distinction between "a" and "athat will meet the expectations of the population," Karliczek noted