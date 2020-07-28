st512 написав:Ваше утверждение противоречит само себе... Если эффект вакцины будет несколько месяцев, то коллективный иммунитет тоже будет длиться несколько месяцев. Принцип вакцины и заражения непосредственно вирусом один и тот же.
Ну не так все буде - тривалість вакцинації дуже велика - і маю підозру , що буде співставною з тривалістю імунітету . Тобто народ , який вже привився повинен !!! знову ходити прививатися дуже вчасно - бо колективного імунітету не буде в цілому - будуть такі собі "хвильки" . І якщо дійсно безсимптомний перебіг або неважкий дає нетривалий імунітет - то це все ще додатково ускладнює . Якось все це безперспективно - фактично треба постійно і регулярно всіх заставляти проходити вакцинацію . Ну не всіх але достатньо великий відсоток . І по 20 чи 40 баксів за дозу ...
st512 написав:Ваше утверждение противоречит само себе... Если эффект вакцины будет несколько месяцев, то коллективный иммунитет тоже будет длиться несколько месяцев. Принцип вакцины и заражения непосредственно вирусом один и тот же.
Ну не так все буде - тривалість вакцинації дуже велика - і маю підозру , що буде співставною з тривалістю імунітету . Тобто народ , який вже привився повинен !!! знову ходити прививатися дуже вчасно - бо колективного імунітету не буде в цілому - будуть такі собі "хвильки" . І якщо дійсно безсимптомний перебіг або неважкий дає нетривалий імунітет - то це все ще додатково ускладнює . Якось все це безперспективно - фактично треба постійно і регулярно всіх заставляти проходити вакцинацію . Ну не всіх але достатньо великий відсоток . І по 20 чи 40 баксів за дозу ...
Зачем вы пытаетесь что-то кому-то доказать ))) Хотя, пусть прививаются хоть каждый месяц. И вообще, в природе куча вирусов, можно клепать вакцины хоть каждый каждый. Эльдорадо для фармкомпаний!
vetka написав:Зачем вы пытаетесь что-то кому-то доказать ))) Хотя, пусть прививаются хоть каждый месяц. И вообще, в природе куча вирусов, можно клепать вакцины хоть каждый каждый. Эльдорадо для фармкомпаний!
Скоріш за все, особисто Ви, без щеплення від ковіду, більше ніколи не побачите Єгипет, Туреччину чи Прагу.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
st512 написав:Ваше утверждение противоречит само себе... Если эффект вакцины будет несколько месяцев, то коллективный иммунитет тоже будет длиться несколько месяцев. Принцип вакцины и заражения непосредственно вирусом один и тот же.
Ну не так все буде - тривалість вакцинації дуже велика - і маю підозру , що буде співставною з тривалістю імунітету . Тобто народ , який вже привився повинен !!! знову ходити прививатися дуже вчасно - бо колективного імунітету не буде в цілому - будуть такі собі "хвильки" . І якщо дійсно безсимптомний перебіг або неважкий дає нетривалий імунітет - то це все ще додатково ускладнює . Якось все це безперспективно - фактично треба постійно і регулярно всіх заставляти проходити вакцинацію . Ну не всіх але достатньо великий відсоток . І по 20 чи 40 баксів за дозу ...
Если с вакциной будет так, то Вы правы. Тогда останется надеяться на более эффективные тесты и лекарства. Или на то, что вирус и человек как-то притрутся друг к другу.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
zРадио написав:Министр науки Германии заявила, что самый ранний срок появления вакцины - середина 2021-го. Очевидно, имеется в виду, что немцам не будут предлагаться созданные на скорую руку вакцины в других странах.
"There should be a distinction between "a working drug" and "a safe drug that will meet the expectations of the population," Karliczek noted
Puente написав:Ну не так все буде - тривалість вакцинації дуже велика - і маю підозру , що буде співставною з тривалістю імунітету . Тобто народ , який вже привився повинен !!! знову ходити прививатися дуже вчасно - бо колективного імунітету не буде в цілому - будуть такі собі "хвильки" . І якщо дійсно безсимптомний перебіг або неважкий дає нетривалий імунітет - то це все ще додатково ускладнює . Якось все це безперспективно - фактично треба постійно і регулярно всіх заставляти проходити вакцинацію . Ну не всіх але достатньо великий відсоток . І по 20 чи 40 баксів за дозу ...
Прийдется заставлять проходить не только вакцинацию, но и тестирование, ведь прививать безсимтомного носителя = усилить влияние вируса, хотя возможно с современными вакцинами несколько иначе. Самое страшное, что если этот прогноз сбудется, то мир поделиться на касты тех кого будут прививать регулярно, и тех кто не сможет себе это позволить, забьет, не достоит в очереди. Свобода пересечения границ ограничиться по тому же принципу. А дальше смекнут, что не привитые несут повышенную вирусную нагрузку на привитых в школах, офисах, транспорте, общественных местах.. Если честно, дальше мне страшно развивать последствия такой стратификации.