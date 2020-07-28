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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1577157815791580>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 245
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
52
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
8
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 245
Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 12:48

  st512 написав:Ваше утверждение противоречит само себе... Если эффект вакцины будет несколько месяцев, то коллективный иммунитет тоже будет длиться несколько месяцев. Принцип вакцины и заражения непосредственно вирусом один и тот же.


Ну не так все буде - тривалість вакцинації дуже велика - і маю підозру , що буде співставною з тривалістю імунітету . Тобто народ , який вже привився повинен !!! знову ходити прививатися дуже вчасно - бо колективного імунітету не буде в цілому - будуть такі собі "хвильки" . І якщо дійсно безсимптомний перебіг або неважкий дає нетривалий імунітет - то це все ще додатково ускладнює .
Якось все це безперспективно - фактично треба постійно і регулярно всіх заставляти проходити вакцинацію . Ну не всіх але достатньо великий відсоток . І по 20 чи 40 баксів за дозу ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 12:55

  Puente написав:
  st512 написав:Ваше утверждение противоречит само себе... Если эффект вакцины будет несколько месяцев, то коллективный иммунитет тоже будет длиться несколько месяцев. Принцип вакцины и заражения непосредственно вирусом один и тот же.


Ну не так все буде - тривалість вакцинації дуже велика - і маю підозру , що буде співставною з тривалістю імунітету . Тобто народ , який вже привився повинен !!! знову ходити прививатися дуже вчасно - бо колективного імунітету не буде в цілому - будуть такі собі "хвильки" . І якщо дійсно безсимптомний перебіг або неважкий дає нетривалий імунітет - то це все ще додатково ускладнює .
Якось все це безперспективно - фактично треба постійно і регулярно всіх заставляти проходити вакцинацію . Ну не всіх але достатньо великий відсоток . І по 20 чи 40 баксів за дозу ...

Зачем вы пытаетесь что-то кому-то доказать ))) Хотя, пусть прививаются хоть каждый месяц. И вообще, в природе куча вирусов, можно клепать вакцины хоть каждый каждый. Эльдорадо для фармкомпаний!
vetka
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 13:02

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  vetka написав:Зачем вы пытаетесь что-то кому-то доказать ))) Хотя, пусть прививаются хоть каждый месяц. И вообще, в природе куча вирусов, можно клепать вакцины хоть каждый каждый. Эльдорадо для фармкомпаний!

Скоріш за все, особисто Ви, без щеплення від ковіду, більше ніколи не побачите Єгипет, Туреччину чи Прагу. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 13:11

  Puente написав:
  st512 написав:Ваше утверждение противоречит само себе... Если эффект вакцины будет несколько месяцев, то коллективный иммунитет тоже будет длиться несколько месяцев. Принцип вакцины и заражения непосредственно вирусом один и тот же.


Ну не так все буде - тривалість вакцинації дуже велика - і маю підозру , що буде співставною з тривалістю імунітету . Тобто народ , який вже привився повинен !!! знову ходити прививатися дуже вчасно - бо колективного імунітету не буде в цілому - будуть такі собі "хвильки" . І якщо дійсно безсимптомний перебіг або неважкий дає нетривалий імунітет - то це все ще додатково ускладнює .
Якось все це безперспективно - фактично треба постійно і регулярно всіх заставляти проходити вакцинацію . Ну не всіх але достатньо великий відсоток . І по 20 чи 40 баксів за дозу ...

Если с вакциной будет так, то Вы правы.
Тогда останется надеяться на более эффективные тесты и лекарства.
Или на то, что вирус и человек как-то притрутся друг к другу.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 13:12

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Зато как красиво перекрыта миграция мексиканцев в америке и арабов с "эфиопами" в европе! Не придерешься...Шах и мат!
wadimk
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 13:13

  zРадио написав:Министр науки Германии заявила, что самый ранний срок появления вакцины - середина 2021-го. Очевидно, имеется в виду, что немцам не будут предлагаться созданные на скорую руку вакцины в других странах.

"There should be a distinction between "a working drug" and "a safe drug that will meet the expectations of the population," Karliczek noted

https://www.teletrader.com/vaccine-coul ... internal=1

Или просто трезво оценивают сроки разработки и изготовления вакцин.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 13:14

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  lapay написав:Скоріш за все, особисто Ви, без щеплення від ковіду, більше ніколи не побачите Єгипет, Туреччину чи Прагу.
вполне может быть. Надо просто понимать, что данное политическое решение совсем необязательно будет находяться в прямой зависимости от медицинских соображений.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 13:20

  juristkostya написав:
  lapay написав:Скоріш за все, особисто Ви, без щеплення від ковіду, більше ніколи не побачите Єгипет, Туреччину чи Прагу.
вполне может быть. Надо просто понимать, что данное политическое решение совсем необязательно будет находяться в прямой зависимости от медицинских соображений.

Вряд ли страны, заинтересованные в туризме, будут запрещать/ограничивать въезд без серьезных медицинских соображений.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 13:23

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Puente написав:Ну не так все буде - тривалість вакцинації дуже велика - і маю підозру , що буде співставною з тривалістю імунітету . Тобто народ , який вже привився повинен !!! знову ходити прививатися дуже вчасно - бо колективного імунітету не буде в цілому - будуть такі собі "хвильки" . І якщо дійсно безсимптомний перебіг або неважкий дає нетривалий імунітет - то це все ще додатково ускладнює .
Якось все це безперспективно - фактично треба постійно і регулярно всіх заставляти проходити вакцинацію . Ну не всіх але достатньо великий відсоток . І по 20 чи 40 баксів за дозу ...

Прийдется заставлять проходить не только вакцинацию, но и тестирование, ведь прививать безсимтомного носителя = усилить влияние вируса, хотя возможно с современными вакцинами несколько иначе. Самое страшное, что если этот прогноз сбудется, то мир поделиться на касты тех кого будут прививать регулярно, и тех кто не сможет себе это позволить, забьет, не достоит в очереди. Свобода пересечения границ ограничиться по тому же принципу. А дальше смекнут, что не привитые несут повышенную вирусную нагрузку на привитых в школах, офисах, транспорте, общественных местах.. Если честно, дальше мне страшно развивать последствия такой стратификации.
st512
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 13:26

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:Вряд ли страны, заинтересованные в туризме, будут запрещать/ограничивать въезд без серьезных медицинских соображений.

Просто до тестів на антітела, які вже можна робити за хвилини, додадуть вимоги про щеплення. Тільки на бідних туристах далеко не заїдеш, а багатим треба гарантії у вигляді щеплень оточуючих.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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