ЛАД написав:Вряд ли страны, заинтересованные в туризме, будут запрещать/ограничивать въезд без серьезных медицинских соображений.
верно. Но это может быть унифицированным решением на уровне всего шенгена или даже всего ЕС. А влияние стран, критически зависимых от туризма (условно, Болгария, Хорватия, Греция и т.п.), на принятие общеевропейских решений сравнительно невелико. Их могут просто поставить перед фактом, что проблема миграции для объединённой Европы нынче важнее проблемы туристической отрасли.
vetka написав:Зачем вы пытаетесь что-то кому-то доказать ))) Хотя, пусть прививаются хоть каждый месяц. И вообще, в природе куча вирусов, можно клепать вакцины хоть каждый каждый. Эльдорадо для фармкомпаний!
Скоріш за все, особисто Ви, без щеплення від ковіду, більше ніколи не побачите Єгипет, Туреччину чи Прагу.
Переживу. Есть не менее интересные места на карте: Смела, Золотоноша, Кролевец, Антигуа и Барбаду, Соломоновы острова и тд.
vetka написав:Зачем вы пытаетесь что-то кому-то доказать ))) Хотя, пусть прививаются хоть каждый месяц. И вообще, в природе куча вирусов, можно клепать вакцины хоть каждый каждый. Эльдорадо для фармкомпаний!
Скоріш за все, особисто Ви, без щеплення від ковіду, більше ніколи не побачите Єгипет, Туреччину чи Прагу.
Переживу. Есть не менее интересные места на карте: Смела, Золотоноша, Кролевец, Антигуа и Барбаду, Соломоновы острова и тд.
Первые 3 неплохи, но ... нет моря и посмотреть нечего (в смысле - пирамиды, развалины...). Последние тоже могут оказаться недоступными.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
vetka написав:Зачем вы пытаетесь что-то кому-то доказать ))) Хотя, пусть прививаются хоть каждый месяц. И вообще, в природе куча вирусов, можно клепать вакцины хоть каждый каждый. Эльдорадо для фармкомпаний!
Скоріш за все, особисто Ви, без щеплення від ковіду, більше ніколи не побачите Єгипет, Туреччину чи Прагу.
Переживу. Есть не менее интересные места на карте: Смела, Золотоноша, Кролевец, Антигуа и Барбаду, Соломоновы острова и тд. Первые 3 неплохи, но ... нет моря и посмотреть нечего (в смысле - пирамиды, развалины...). Последние тоже могут оказаться недоступными.
Гениально. Такой себе обмен туристические удовольствие на не возможность родить в будущем или еще чего то . Ну ну .
ЛАД написав:Вряд ли страны, заинтересованные в туризме, будут запрещать/ограничивать въезд без серьезных медицинских соображений.
верно. Но это может быть унифицированным решением на уровне всего шенгена или даже всего ЕС. А влияние стран, критически зависимых от туризма (условно, Болгария, Хорватия, Греция и т.п.), на принятие общеевропейских решений сравнительно невелико. Их могут просто поставить перед фактом, что проблема миграции для объединённой Европы нынче важнее проблемы туристической отрасли.
Возможно. Но туризм, пусть и не критически, но важен и для других - Италии, Австрии, Франции, той же Германии. А вообще, не хочу гадать, поживём увидим. В любом случае, ограничение межгосударственных поездок приведёт к существенному изменению сегодняшнего миропорядка.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.