Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1577157815791580 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 245 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 17% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 27 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 52 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 8 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 6% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 37 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 39 Всього голосів : 245 Додано: Сер 29 лип, 2020 13:29 Re: Эпидемия коронавируса в мире ЛАД написав: Вряд ли страны, заинтересованные в туризме, будут запрещать/ограничивать въезд без серьезных медицинских соображений. Вряд ли страны, заинтересованные в туризме, будут запрещать/ограничивать въезд без серьезных медицинских соображений.

верно. Но это может быть унифицированным решением на уровне всего шенгена или даже всего ЕС.

А влияние стран, критически зависимых от туризма (условно, Болгария, Хорватия, Греция и т.п.), на принятие общеевропейских решений сравнительно невелико. Их могут просто поставить перед фактом, что проблема миграции для объединённой Европы нынче важнее проблемы туристической отрасли. верно. Но это может быть унифицированным решением на уровне всего шенгена или даже всего ЕС.А влияние стран, критически зависимых от туризма (условно, Болгария, Хорватия, Греция и т.п.), на принятие общеевропейских решений сравнительно невелико. Их могут просто поставить перед фактом, что проблема миграции для объединённой Европы нынче важнее проблемы туристической отрасли. juristkostya Повідомлень: 3218 З нами з: 08.12.13 Подякував: 0 раз. Подякували: 923 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 лип, 2020 13:30 lapay написав: vetka написав: Зачем вы пытаетесь что-то кому-то доказать ))) Хотя, пусть прививаются хоть каждый месяц. И вообще, в природе куча вирусов, можно клепать вакцины хоть каждый каждый. Эльдорадо для фармкомпаний! Зачем вы пытаетесь что-то кому-то доказать ))) Хотя, пусть прививаются хоть каждый месяц. И вообще, в природе куча вирусов, можно клепать вакцины хоть каждый каждый. Эльдорадо для фармкомпаний!

Скоріш за все, особисто Ви, без щеплення від ковіду, більше ніколи не побачите Єгипет, Туреччину чи Прагу. Скоріш за все, особисто Ви, без щеплення від ковіду, більше ніколи не побачите Єгипет, Туреччину чи Прагу.

Переживу. Есть не менее интересные места на карте: Смела, Золотоноша, Кролевец, Антигуа и Барбаду, Соломоновы острова и тд. Переживу. Есть не менее интересные места на карте: Смела, Золотоноша, Кролевец, Антигуа и Барбаду, Соломоновы острова и тд. vetka Повідомлень: 6468 З нами з: 04.03.14 Подякував: 402 раз. Подякували: 1082 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 лип, 2020 13:53 Как сообщалось в УНН, ранее Степанов заявил, что нынешний уровень зарплат медиков недостаточен, а достойная заработная плата врача в Украине должна составлять не менее 20-25 тысяч гривен.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1883183-stepanov-fundamentalno-maye-virishiti-pitannya-iz-zarplatoyu-likariv-prezident

Не возражаю.

Но какая при этом должна быть средняя зарплата в стране? Не возражаю.Но какая при этом должна быть средняя зарплата в стране? Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16902 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4503 раз. Подякували: 4187 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 лип, 2020 13:58 vetka написав: lapay написав: vetka написав: Зачем вы пытаетесь что-то кому-то доказать ))) Хотя, пусть прививаются хоть каждый месяц. И вообще, в природе куча вирусов, можно клепать вакцины хоть каждый каждый. Эльдорадо для фармкомпаний! Зачем вы пытаетесь что-то кому-то доказать ))) Хотя, пусть прививаются хоть каждый месяц. И вообще, в природе куча вирусов, можно клепать вакцины хоть каждый каждый. Эльдорадо для фармкомпаний!

Скоріш за все, особисто Ви, без щеплення від ковіду, більше ніколи не побачите Єгипет, Туреччину чи Прагу. Скоріш за все, особисто Ви, без щеплення від ковіду, більше ніколи не побачите Єгипет, Туреччину чи Прагу.

Переживу. Есть не менее интересные места на карте: Смела, Золотоноша, Кролевец, Антигуа и Барбаду, Соломоновы острова и тд. Переживу. Есть не менее интересные места на карте: Смела, Золотоноша, Кролевец, Антигуа и Барбаду, Соломоновы острова и тд.

Первые 3 неплохи, но ... нет моря и посмотреть нечего (в смысле - пирамиды, развалины...). Последние тоже могут оказаться недоступными. Первые 3 неплохи, но ... нет моря и посмотреть нечего (в смысле - пирамиды, развалины...). Последние тоже могут оказаться недоступными. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16902 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4503 раз. Подякували: 4187 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 лип, 2020 14:05 vetka написав: lapay написав: vetka написав: Зачем вы пытаетесь что-то кому-то доказать ))) Хотя, пусть прививаются хоть каждый месяц. И вообще, в природе куча вирусов, можно клепать вакцины хоть каждый каждый. Эльдорадо для фармкомпаний! Зачем вы пытаетесь что-то кому-то доказать ))) Хотя, пусть прививаются хоть каждый месяц. И вообще, в природе куча вирусов, можно клепать вакцины хоть каждый каждый. Эльдорадо для фармкомпаний!

Скоріш за все, особисто Ви, без щеплення від ковіду, більше ніколи не побачите Єгипет, Туреччину чи Прагу. Скоріш за все, особисто Ви, без щеплення від ковіду, більше ніколи не побачите Єгипет, Туреччину чи Прагу.

Переживу. Есть не менее интересные места на карте: Смела, Золотоноша, Кролевец, Антигуа и Барбаду, Соломоновы острова и тд.

Первые 3 неплохи, но ... нет моря и посмотреть нечего (в смысле - пирамиды, развалины...). Последние тоже могут оказаться недоступными. Переживу. Есть не менее интересные места на карте: Смела, Золотоноша, Кролевец, Антигуа и Барбаду, Соломоновы острова и тд.Первые 3 неплохи, но ... нет моря и посмотреть нечего (в смысле - пирамиды, развалины...). Последние тоже могут оказаться недоступными.

Гениально. Такой себе обмен туристические удовольствие на не возможность родить в будущем или еще чего то . Ну ну . Гениально. Такой себе обмен туристические удовольствие на не возможность родить в будущем или еще чего то . Ну ну . Uppi Повідомлень: 127 З нами з: 22.04.20 Подякував: 24 раз. Подякували: 37 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 лип, 2020 14:08 juristkostya написав: ЛАД написав: Вряд ли страны, заинтересованные в туризме, будут запрещать/ограничивать въезд без серьезных медицинских соображений. Вряд ли страны, заинтересованные в туризме, будут запрещать/ограничивать въезд без серьезных медицинских соображений.

верно. Но это может быть унифицированным решением на уровне всего шенгена или даже всего ЕС.

А влияние стран, критически зависимых от туризма (условно, Болгария, Хорватия, Греция и т.п.), на принятие общеевропейских решений сравнительно невелико. Их могут просто поставить перед фактом, что проблема миграции для объединённой Европы нынче важнее проблемы туристической отрасли. верно. Но это может быть унифицированным решением на уровне всего шенгена или даже всего ЕС.А влияние стран, критически зависимых от туризма (условно, Болгария, Хорватия, Греция и т.п.), на принятие общеевропейских решений сравнительно невелико. Их могут просто поставить перед фактом, что проблема миграции для объединённой Европы нынче важнее проблемы туристической отрасли.

Возможно.

Но туризм, пусть и не критически, но важен и для других - Италии, Австрии, Франции, той же Германии.

А вообще, не хочу гадать, поживём увидим.

В любом случае, ограничение межгосударственных поездок приведёт к существенному изменению сегодняшнего миропорядка. Возможно.Но туризм, пусть и не критически, но важен и для других - Италии, Австрии, Франции, той же Германии.А вообще, не хочу гадать, поживём увидим.В любом случае, ограничение межгосударственных поездок приведёт к существенному изменению сегодняшнего миропорядка. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16902 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4503 раз. Подякували: 4187 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 1577157815791580 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ Сер 29 лип, 2020 12:24