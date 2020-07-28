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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1577157815791580

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 245
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
52
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
8
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 245
Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 13:29

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:Вряд ли страны, заинтересованные в туризме, будут запрещать/ограничивать въезд без серьезных медицинских соображений.

верно. Но это может быть унифицированным решением на уровне всего шенгена или даже всего ЕС.
А влияние стран, критически зависимых от туризма (условно, Болгария, Хорватия, Греция и т.п.), на принятие общеевропейских решений сравнительно невелико. Их могут просто поставить перед фактом, что проблема миграции для объединённой Европы нынче важнее проблемы туристической отрасли.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 13:30

  lapay написав:
  vetka написав:Зачем вы пытаетесь что-то кому-то доказать ))) Хотя, пусть прививаются хоть каждый месяц. И вообще, в природе куча вирусов, можно клепать вакцины хоть каждый каждый. Эльдорадо для фармкомпаний!

Скоріш за все, особисто Ви, без щеплення від ковіду, більше ніколи не побачите Єгипет, Туреччину чи Прагу. :)

Переживу. Есть не менее интересные места на карте: Смела, Золотоноша, Кролевец, Антигуа и Барбаду, Соломоновы острова и тд.
vetka
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 13:53

Как сообщалось в УНН, ранее Степанов заявил, что нынешний уровень зарплат медиков недостаточен, а достойная заработная плата врача в Украине должна составлять не менее 20-25 тысяч гривен.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1883183-stepanov-fundamentalno-maye-virishiti-pitannya-iz-zarplatoyu-likariv-prezident
Не возражаю.
Но какая при этом должна быть средняя зарплата в стране?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 13:58

  vetka написав:
  lapay написав:
  vetka написав:Зачем вы пытаетесь что-то кому-то доказать ))) Хотя, пусть прививаются хоть каждый месяц. И вообще, в природе куча вирусов, можно клепать вакцины хоть каждый каждый. Эльдорадо для фармкомпаний!

Скоріш за все, особисто Ви, без щеплення від ковіду, більше ніколи не побачите Єгипет, Туреччину чи Прагу. :)

Переживу. Есть не менее интересные места на карте: Смела, Золотоноша, Кролевец, Антигуа и Барбаду, Соломоновы острова и тд.

Первые 3 неплохи, но ... нет моря и посмотреть нечего (в смысле - пирамиды, развалины...). Последние тоже могут оказаться недоступными.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 14:05

  vetka написав:
  lapay написав:
  vetka написав:Зачем вы пытаетесь что-то кому-то доказать ))) Хотя, пусть прививаются хоть каждый месяц. И вообще, в природе куча вирусов, можно клепать вакцины хоть каждый каждый. Эльдорадо для фармкомпаний!

Скоріш за все, особисто Ви, без щеплення від ковіду, більше ніколи не побачите Єгипет, Туреччину чи Прагу. :)

Переживу. Есть не менее интересные места на карте: Смела, Золотоноша, Кролевец, Антигуа и Барбаду, Соломоновы острова и тд.
Первые 3 неплохи, но ... нет моря и посмотреть нечего (в смысле - пирамиды, развалины...). Последние тоже могут оказаться недоступными.

Гениально. Такой себе обмен туристические удовольствие на не возможность родить в будущем или еще чего то . Ну ну .
Uppi
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 14:08

  juristkostya написав:
  ЛАД написав:Вряд ли страны, заинтересованные в туризме, будут запрещать/ограничивать въезд без серьезных медицинских соображений.

верно. Но это может быть унифицированным решением на уровне всего шенгена или даже всего ЕС.
А влияние стран, критически зависимых от туризма (условно, Болгария, Хорватия, Греция и т.п.), на принятие общеевропейских решений сравнительно невелико. Их могут просто поставить перед фактом, что проблема миграции для объединённой Европы нынче важнее проблемы туристической отрасли.

Возможно.
Но туризм, пусть и не критически, но важен и для других - Италии, Австрии, Франции, той же Германии.
А вообще, не хочу гадать, поживём увидим.
В любом случае, ограничение межгосударственных поездок приведёт к существенному изменению сегодняшнего миропорядка.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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