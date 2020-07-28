ЛАД написав:Вряд ли страны, заинтересованные в туризме, будут запрещать/ограничивать въезд без серьезных медицинских соображений.
верно. Но это может быть унифицированным решением на уровне всего шенгена или даже всего ЕС. А влияние стран, критически зависимых от туризма (условно, Болгария, Хорватия, Греция и т.п.), на принятие общеевропейских решений сравнительно невелико. Их могут просто поставить перед фактом, что проблема миграции для объединённой Европы нынче важнее проблемы туристической отрасли.
vetka написав:Зачем вы пытаетесь что-то кому-то доказать ))) Хотя, пусть прививаются хоть каждый месяц. И вообще, в природе куча вирусов, можно клепать вакцины хоть каждый каждый. Эльдорадо для фармкомпаний!
Скоріш за все, особисто Ви, без щеплення від ковіду, більше ніколи не побачите Єгипет, Туреччину чи Прагу.
Переживу. Есть не менее интересные места на карте: Смела, Золотоноша, Кролевец, Антигуа и Барбаду, Соломоновы острова и тд.
vetka написав:Зачем вы пытаетесь что-то кому-то доказать ))) Хотя, пусть прививаются хоть каждый месяц. И вообще, в природе куча вирусов, можно клепать вакцины хоть каждый каждый. Эльдорадо для фармкомпаний!
Скоріш за все, особисто Ви, без щеплення від ковіду, більше ніколи не побачите Єгипет, Туреччину чи Прагу.
Переживу. Есть не менее интересные места на карте: Смела, Золотоноша, Кролевец, Антигуа и Барбаду, Соломоновы острова и тд.
Первые 3 неплохи, но ... нет моря и посмотреть нечего (в смысле - пирамиды, развалины...). Последние тоже могут оказаться недоступными.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
vetka написав:Зачем вы пытаетесь что-то кому-то доказать ))) Хотя, пусть прививаются хоть каждый месяц. И вообще, в природе куча вирусов, можно клепать вакцины хоть каждый каждый. Эльдорадо для фармкомпаний!
Скоріш за все, особисто Ви, без щеплення від ковіду, більше ніколи не побачите Єгипет, Туреччину чи Прагу.
Переживу. Есть не менее интересные места на карте: Смела, Золотоноша, Кролевец, Антигуа и Барбаду, Соломоновы острова и тд. Первые 3 неплохи, но ... нет моря и посмотреть нечего (в смысле - пирамиды, развалины...). Последние тоже могут оказаться недоступными.
Гениально. Такой себе обмен туристические удовольствие на не возможность родить в будущем или еще чего то . Ну ну .
ЛАД написав:Вряд ли страны, заинтересованные в туризме, будут запрещать/ограничивать въезд без серьезных медицинских соображений.
верно. Но это может быть унифицированным решением на уровне всего шенгена или даже всего ЕС. А влияние стран, критически зависимых от туризма (условно, Болгария, Хорватия, Греция и т.п.), на принятие общеевропейских решений сравнительно невелико. Их могут просто поставить перед фактом, что проблема миграции для объединённой Европы нынче важнее проблемы туристической отрасли.
Возможно. Но туризм, пусть и не критически, но важен и для других - Италии, Австрии, Франции, той же Германии. А вообще, не хочу гадать, поживём увидим. В любом случае, ограничение межгосударственных поездок приведёт к существенному изменению сегодняшнего миропорядка.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
Американская биотехнологическая компания Moderna намерена установить цену за курс вакцины от COVID-19 на уровне 50-60 долларов, сообщает Financial Times со ссылкой на информированные источники, передает УНН.
Такую цену, пишет Financial Times, компания установит для США и других стран с “высоким уровнем дохода”.
Издание отмечает, что цена, скорее всего, изменится, так как Moderna оценила свою вакцину выше, чем компании Pfizer и BioNTech, которые на прошлой неделе заключили соглашение с властями США на продажу до 600 миллионов доз разрабатываемой ими вакцины против коронавируса по стоимости в 19,5 доллара за дозу.
Вообще желание - лучше я переболею коронавирусом, чем сделаю вакцину от него, сильно напоминает следующую ситуацию.
Я не боюсь тигра (коронавирус), поэтому легко без вопросов встречусь с ним в лесу. Но я зато ужасно боюсь тигриного хвоста (фрагмент оболочки коронавируса в векторной вакцине). Потому что тигриный хвост это жесть, душа уходит в пятки. Гораздо лучше встретиться с тигром, он безопаснее.