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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1579158015811582>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 245
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
52
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
8
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 245
Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 14:28

  freeze написав:Вообще желание - лучше я переболею коронавирусом, чем сделаю вакцину от него, сильно напоминает следующую ситуацию.

Я не боюсь тигра (коронавирус), поэтому легко без вопросов встречусь с ним в лесу.
Но я зато ужасно боюсь тигриного хвоста (фрагмент оболочки коронавируса в векторной вакцине). Потому что тигриный хвост это жесть, душа уходит в пятки. Гораздо лучше встретиться с тигром, он безопаснее. :lol: :lol: :lol:

Слушайте, это мое право, чего вы прицепились ко мне?
vetka
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 14:29

Тут критиковали наше тестирование.
Вот данные по США. Неожиданно.
По данным компании Quest Diagnostics, среднее ожидание результатов тестов для приоритетных пациентов (сюда включены госпитализированные больные, те, кому предстоит операция и медработники с симптомами заражения) составляет более двух дней, передает CNBC. Для всех остальных время, затрачиваемое на проведение тестирования, составляет более семи дней.

https://kurs.com.ua/novost/194644-bill-geits-prokommentiroval-testirovanie-na-covid-v-ssha
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 14:31

  vetka написав:
  freeze написав:Вообще желание - лучше я переболею коронавирусом, чем сделаю вакцину от него, сильно напоминает следующую ситуацию.

Я не боюсь тигра (коронавирус), поэтому легко без вопросов встречусь с ним в лесу.
Но я зато ужасно боюсь тигриного хвоста (фрагмент оболочки коронавируса в векторной вакцине). Потому что тигриный хвост это жесть, душа уходит в пятки. Гораздо лучше встретиться с тигром, он безопаснее. :lol: :lol: :lol:

Слушайте, это мое право, чего вы прицепились ко мне?


Право на самоубийство и эвтаназию, тоже суверенное право человека. Я это право поддерживаю.
Кто ж вам мешает болеть, это никак не запретишь.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 14:33

  freeze написав:
  vetka написав:
  freeze написав:Вообще желание - лучше я переболею коронавирусом, чем сделаю вакцину от него, сильно напоминает следующую ситуацию.

Я не боюсь тигра (коронавирус), поэтому легко без вопросов встречусь с ним в лесу.
Но я зато ужасно боюсь тигриного хвоста (фрагмент оболочки коронавируса в векторной вакцине). Потому что тигриный хвост это жесть, душа уходит в пятки. Гораздо лучше встретиться с тигром, он безопаснее. :lol: :lol: :lol:

Слушайте, это мое право, чего вы прицепились ко мне?


Право на самоубийство и эвтаназию, тоже суверенное право человека. Я это право поддерживаю.
Кто ж вам мешает болеть, это никак не запретишь.

Вообще-то законно провести эвтаназию в Украине нельзя.
vetka
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 14:35

  vladimir07 написав:
b

ЛАД, ваш родственник заболел сейчас, в жаркое время ?
Где/как заразился предположения есть ?

Не родственник, сват. Где/как - бог весть. Сегодня выписали. Пролежал чуть больше 2 недель (точнее, 18 дней), почти до конца с кислородной маской. Пока что по словам дочки при попытке идти быстрее начинает задыхаться (до того ходил быстро), сильно похудел.
Так понимаю, была средняя тяжесть, сатурация была, вроде, 92%.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 29 лип, 2020 14:37, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 14:35

  vetka написав:
  lapay написав:
  vetka написав:Зачем вы пытаетесь что-то кому-то доказать ))) Хотя, пусть прививаются хоть каждый месяц. И вообще, в природе куча вирусов, можно клепать вакцины хоть каждый каждый. Эльдорадо для фармкомпаний!

Скоріш за все, особисто Ви, без щеплення від ковіду, більше ніколи не побачите Єгипет, Туреччину чи Прагу. :)

Переживу. Есть не менее интересные места на карте: Смела, Золотоноша, Кролевец, Антигуа и Барбаду, Соломоновы острова и тд.


Ну - реально в Україні є багато місць з водою - інша справа реальний сервіс та зручності . Озера є просто шикарні і поки чисті . А просто природні місця вимагають структуру обслуговування та басейн побільше - і не треба ніяких морів ... Хоч можна було б і на Чорному та Азовському зробити адекватність відпочинку ... До Буковеля ж особливих претензій немає - крім часом щодо ціни ...
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 14:36

  ЛАД написав:
  Uppi написав:.....
И на вопрос "умницы" Uppi. Я писал: "если вы молоды и здоровы". Мне через 3 месяца 70 лет. Я отношусь к этой категории? Стоит записаться на испытания?

Вам обязательно нужно записаться на испытания . Молодые и здоровые это не показательно . Ваш возраст это группа риска , то что нужно .
Раньше полагала что люди в возрасте более мудры и рассудительны .

Вам так хочется, чтобы я быстрее умер?
Не переживайте, это произойдет обязательно. :) Со временем. Ускорять это событие не собираюсь.
Давно знаю, что ум и благожелательность не зависят ни от возраста, ни от пола, ни от чего другого. Злобные дураки встречаются среди всех.

P.s. Всё прививки, какие положено, внукам делаем. В этом году даже от гриппа прививали.

Не желаю ни кому смерти . Почему вы должны умереть это же ВАКЦИНА или выражаясь местным колоритом хвост тигра :)
Или положа руку на сердце вы все таки сомневаетесь в вакцине ?
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 14:46

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:Не родственник, сват. Где/как - бог весть. Сегодня выписали. Пролежал чуть больше 2 недель (точнее, 18 дней), почти до конца с кислородной маской. Пока что по словам дочки при попытке идти быстрее начинает задыхаться (до того ходил быстро), сильно похудел.
Так понимаю, была средняя тяжесть, сатурация была, вроде, 92%.

Молоді теж хворіють. Мій перший родич, який захворів, правда в РФ, молодий спортивний хлопець, лежить в лікарні з легкою формою.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 14:56

  Uppi написав:....
Не желаю ни кому смерти . Почему вы должны умереть это же ВАКЦИНА или выражаясь местным колоритом хвост тигра :)
Или положа руку на сердце вы все таки сомневаетесь в вакцине ?

Вы крайне невнимательны.
Речь шла о целенаправленных попытках заражения после вакцинации.
Сомнения в вакцине до испытаний абсолютно естественны.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 14:58

  Puente написав:
  vetka написав:[
Переживу. Есть не менее интересные места на карте: Смела, Золотоноша, Кролевец, Антигуа и Барбаду, Соломоновы острова и тд.


Ну - реально в Україні є багато місць з водою - інша справа реальний сервіс та зручності . Озера є просто шикарні і поки чисті . А просто природні місця вимагають структуру обслуговування та басейн побільше - і не треба ніяких морів ... Хоч можна було б і на Чорному та Азовському зробити адекватність відпочинку ... До Буковеля ж особливих претензій немає - крім часом щодо ціни ...
не, ну это очень примитивное понимание туризма....ради музеев Флоренции или Мон-Сен-Мишеля куча народу ездили в столицу из всех концов страны отпечатки пальцев сдавать (пока безвиза не было). А уж вакцинироваться раз в несколько лет точно проблемы не будет.
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