freeze написав:Вообще желание - лучше я переболею коронавирусом, чем сделаю вакцину от него, сильно напоминает следующую ситуацию.
Я не боюсь тигра (коронавирус), поэтому легко без вопросов встречусь с ним в лесу. Но я зато ужасно боюсь тигриного хвоста (фрагмент оболочки коронавируса в векторной вакцине). Потому что тигриный хвост это жесть, душа уходит в пятки. Гораздо лучше встретиться с тигром, он безопаснее.
Слушайте, это мое право, чего вы прицепились ко мне?
Тут критиковали наше тестирование. Вот данные по США. Неожиданно.
По данным компании Quest Diagnostics, среднее ожидание результатов тестов для приоритетных пациентов (сюда включены госпитализированные больные, те, кому предстоит операция и медработники с симптомами заражения) составляет более двух дней, передает CNBC. Для всех остальных время, затрачиваемое на проведение тестирования, составляет более семи дней.
freeze написав:Вообще желание - лучше я переболею коронавирусом, чем сделаю вакцину от него, сильно напоминает следующую ситуацию.
Я не боюсь тигра (коронавирус), поэтому легко без вопросов встречусь с ним в лесу. Но я зато ужасно боюсь тигриного хвоста (фрагмент оболочки коронавируса в векторной вакцине). Потому что тигриный хвост это жесть, душа уходит в пятки. Гораздо лучше встретиться с тигром, он безопаснее.
Слушайте, это мое право, чего вы прицепились ко мне?
Право на самоубийство и эвтаназию, тоже суверенное право человека. Я это право поддерживаю. Кто ж вам мешает болеть, это никак не запретишь.
freeze написав:Вообще желание - лучше я переболею коронавирусом, чем сделаю вакцину от него, сильно напоминает следующую ситуацию.
Я не боюсь тигра (коронавирус), поэтому легко без вопросов встречусь с ним в лесу. Но я зато ужасно боюсь тигриного хвоста (фрагмент оболочки коронавируса в векторной вакцине). Потому что тигриный хвост это жесть, душа уходит в пятки. Гораздо лучше встретиться с тигром, он безопаснее.
Слушайте, это мое право, чего вы прицепились ко мне?
Право на самоубийство и эвтаназию, тоже суверенное право человека. Я это право поддерживаю. Кто ж вам мешает болеть, это никак не запретишь.
Вообще-то законно провести эвтаназию в Украине нельзя.
ЛАД, ваш родственник заболел сейчас, в жаркое время ? Где/как заразился предположения есть ?
Не родственник, сват. Где/как - бог весть. Сегодня выписали. Пролежал чуть больше 2 недель (точнее, 18 дней), почти до конца с кислородной маской. Пока что по словам дочки при попытке идти быстрее начинает задыхаться (до того ходил быстро), сильно похудел. Так понимаю, была средняя тяжесть, сатурация была, вроде, 92%.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 29 лип, 2020 14:37, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
vetka написав:Зачем вы пытаетесь что-то кому-то доказать ))) Хотя, пусть прививаются хоть каждый месяц. И вообще, в природе куча вирусов, можно клепать вакцины хоть каждый каждый. Эльдорадо для фармкомпаний!
Скоріш за все, особисто Ви, без щеплення від ковіду, більше ніколи не побачите Єгипет, Туреччину чи Прагу.
Переживу. Есть не менее интересные места на карте: Смела, Золотоноша, Кролевец, Антигуа и Барбаду, Соломоновы острова и тд.
Ну - реально в Україні є багато місць з водою - інша справа реальний сервіс та зручності . Озера є просто шикарні і поки чисті . А просто природні місця вимагають структуру обслуговування та басейн побільше - і не треба ніяких морів ... Хоч можна було б і на Чорному та Азовському зробити адекватність відпочинку ... До Буковеля ж особливих претензій немає - крім часом щодо ціни ...
И на вопрос "умницы" Uppi. Я писал: "если вы молоды и здоровы". Мне через 3 месяца 70 лет. Я отношусь к этой категории? Стоит записаться на испытания?
Вам обязательно нужно записаться на испытания . Молодые и здоровые это не показательно . Ваш возраст это группа риска , то что нужно . Раньше полагала что люди в возрасте более мудры и рассудительны .
Вам так хочется, чтобы я быстрее умер? Не переживайте, это произойдет обязательно. Со временем. Ускорять это событие не собираюсь. Давно знаю, что ум и благожелательность не зависят ни от возраста, ни от пола, ни от чего другого. Злобные дураки встречаются среди всех.
P.s. Всё прививки, какие положено, внукам делаем. В этом году даже от гриппа прививали.
Не желаю ни кому смерти . Почему вы должны умереть это же ВАКЦИНА или выражаясь местным колоритом хвост тигра Или положа руку на сердце вы все таки сомневаетесь в вакцине ?
ЛАД написав:Не родственник, сват. Где/как - бог весть. Сегодня выписали. Пролежал чуть больше 2 недель (точнее, 18 дней), почти до конца с кислородной маской. Пока что по словам дочки при попытке идти быстрее начинает задыхаться (до того ходил быстро), сильно похудел. Так понимаю, была средняя тяжесть, сатурация была, вроде, 92%.
Молоді теж хворіють. Мій перший родич, який захворів, правда в РФ, молодий спортивний хлопець, лежить в лікарні з легкою формою.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
vetka написав:[ Переживу. Есть не менее интересные места на карте: Смела, Золотоноша, Кролевец, Антигуа и Барбаду, Соломоновы острова и тд.
Ну - реально в Україні є багато місць з водою - інша справа реальний сервіс та зручності . Озера є просто шикарні і поки чисті . А просто природні місця вимагають структуру обслуговування та басейн побільше - і не треба ніяких морів ... Хоч можна було б і на Чорному та Азовському зробити адекватність відпочинку ... До Буковеля ж особливих претензій немає - крім часом щодо ціни ...
не, ну это очень примитивное понимание туризма....ради музеев Флоренции или Мон-Сен-Мишеля куча народу ездили в столицу из всех концов страны отпечатки пальцев сдавать (пока безвиза не было). А уж вакцинироваться раз в несколько лет точно проблемы не будет.