Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1579158015811582> Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 245 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 17% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 27 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 52 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 8 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 6% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 37 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 39 Всього голосів : 245 Додано: Сер 29 лип, 2020 14:28 freeze написав: Вообще желание - лучше я переболею коронавирусом, чем сделаю вакцину от него, сильно напоминает следующую ситуацию.



Я не боюсь тигра (коронавирус), поэтому легко без вопросов встречусь с ним в лесу.

Но я зато ужасно боюсь тигриного хвоста (фрагмент оболочки коронавируса в векторной вакцине). Потому что тигриный хвост это жесть, душа уходит в пятки. Гораздо лучше встретиться с тигром, он безопаснее. Вообще желание - лучше я переболею коронавирусом, чем сделаю вакцину от него, сильно напоминает следующую ситуацию.Я не боюсь тигра (коронавирус), поэтому легко без вопросов встречусь с ним в лесу.Но я зато ужасно боюсь тигриного хвоста (фрагмент оболочки коронавируса в векторной вакцине). Потому что тигриный хвост это жесть, душа уходит в пятки. Гораздо лучше встретиться с тигром, он безопаснее.

Слушайте, это мое право, чего вы прицепились ко мне? Слушайте, это мое право, чего вы прицепились ко мне? vetka Повідомлень: 6471 З нами з: 04.03.14 Подякував: 402 раз. Подякували: 1082 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 лип, 2020 14:29

Вот данные по США. Неожиданно.

По данным компании Quest Diagnostics, среднее ожидание результатов тестов для приоритетных пациентов (сюда включены госпитализированные больные, те, кому предстоит операция и медработники с симптомами заражения) составляет более двух дней, передает CNBC. Для всех остальных время, затрачиваемое на проведение тестирования, составляет более семи дней.

https://kurs.com.ua/novost/194644-bill-geits-prokommentiroval-testirovanie-na-covid-v-ssha Тут критиковали наше тестирование.Вот данные по США. Неожиданно. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16908 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4504 раз. Подякували: 4187 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 лип, 2020 14:31 vetka написав: freeze написав: Вообще желание - лучше я переболею коронавирусом, чем сделаю вакцину от него, сильно напоминает следующую ситуацию.



Я не боюсь тигра (коронавирус), поэтому легко без вопросов встречусь с ним в лесу.

Но я зато ужасно боюсь тигриного хвоста (фрагмент оболочки коронавируса в векторной вакцине). Потому что тигриный хвост это жесть, душа уходит в пятки. Гораздо лучше встретиться с тигром, он безопаснее. Вообще желание - лучше я переболею коронавирусом, чем сделаю вакцину от него, сильно напоминает следующую ситуацию.Я не боюсь тигра (коронавирус), поэтому легко без вопросов встречусь с ним в лесу.Но я зато ужасно боюсь тигриного хвоста (фрагмент оболочки коронавируса в векторной вакцине). Потому что тигриный хвост это жесть, душа уходит в пятки. Гораздо лучше встретиться с тигром, он безопаснее.

Слушайте, это мое право, чего вы прицепились ко мне? Слушайте, это мое право, чего вы прицепились ко мне?



Право на самоубийство и эвтаназию, тоже суверенное право человека. Я это право поддерживаю.

Кто ж вам мешает болеть, это никак не запретишь. Право на самоубийство и эвтаназию, тоже суверенное право человека. Я это право поддерживаю.Кто ж вам мешает болеть, это никак не запретишь. freeze 4 Повідомлень: 17790 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4330 раз. Подякували: 6995 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 лип, 2020 14:33 freeze написав: vetka написав: freeze написав: Вообще желание - лучше я переболею коронавирусом, чем сделаю вакцину от него, сильно напоминает следующую ситуацию.



Я не боюсь тигра (коронавирус), поэтому легко без вопросов встречусь с ним в лесу.

Но я зато ужасно боюсь тигриного хвоста (фрагмент оболочки коронавируса в векторной вакцине). Потому что тигриный хвост это жесть, душа уходит в пятки. Гораздо лучше встретиться с тигром, он безопаснее. Вообще желание - лучше я переболею коронавирусом, чем сделаю вакцину от него, сильно напоминает следующую ситуацию.Я не боюсь тигра (коронавирус), поэтому легко без вопросов встречусь с ним в лесу.Но я зато ужасно боюсь тигриного хвоста (фрагмент оболочки коронавируса в векторной вакцине). Потому что тигриный хвост это жесть, душа уходит в пятки. Гораздо лучше встретиться с тигром, он безопаснее.

Слушайте, это мое право, чего вы прицепились ко мне? Слушайте, это мое право, чего вы прицепились ко мне?



Право на самоубийство и эвтаназию, тоже суверенное право человека. Я это право поддерживаю.

Кто ж вам мешает болеть, это никак не запретишь. Право на самоубийство и эвтаназию, тоже суверенное право человека. Я это право поддерживаю.Кто ж вам мешает болеть, это никак не запретишь.

Вообще-то законно провести эвтаназию в Украине нельзя. Вообще-то законно провести эвтаназию в Украине нельзя. vetka Повідомлень: 6471 З нами з: 04.03.14 Подякував: 402 раз. Подякували: 1082 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 лип, 2020 14:35 vladimir07 написав: ЛАД написав: https://www.unn.com.ua/ru/news/1883129-pandemiya-zmi-nazvali-tsinu-amerikanskoyi-vaktsini-proti-covid-19-u-ssha-ta-krayinakh-z-visokim-dokhodom b



ЛАД, ваш родственник заболел сейчас, в жаркое время ?

Где/как заразился предположения есть ? ЛАД, ваш родственник заболел сейчас, в жаркое время ?Где/как заразился предположения есть ?

Не родственник, сват. Где/как - бог весть. Сегодня выписали. Пролежал чуть больше 2 недель (точнее, 18 дней), почти до конца с кислородной маской. Пока что по словам дочки при попытке идти быстрее начинает задыхаться (до того ходил быстро), сильно похудел.

Так понимаю, была средняя тяжесть, сатурация была, вроде, 92%. Не родственник, сват. Где/как - бог весть. Сегодня выписали. Пролежал чуть больше 2 недель (точнее, 18 дней), почти до конца с кислородной маской. Пока что по словам дочки при попытке идти быстрее начинает задыхаться (до того ходил быстро), сильно похудел.Так понимаю, была средняя тяжесть, сатурация была, вроде, 92%. Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 29 лип, 2020 14:37, всього редагувалось 1 раз. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16908 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4504 раз. Подякували: 4187 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 лип, 2020 14:35 vetka написав: lapay написав: vetka написав: Зачем вы пытаетесь что-то кому-то доказать ))) Хотя, пусть прививаются хоть каждый месяц. И вообще, в природе куча вирусов, можно клепать вакцины хоть каждый каждый. Эльдорадо для фармкомпаний! Зачем вы пытаетесь что-то кому-то доказать ))) Хотя, пусть прививаются хоть каждый месяц. И вообще, в природе куча вирусов, можно клепать вакцины хоть каждый каждый. Эльдорадо для фармкомпаний!

Скоріш за все, особисто Ви, без щеплення від ковіду, більше ніколи не побачите Єгипет, Туреччину чи Прагу. Скоріш за все, особисто Ви, без щеплення від ковіду, більше ніколи не побачите Єгипет, Туреччину чи Прагу.

Переживу. Есть не менее интересные места на карте: Смела, Золотоноша, Кролевец, Антигуа и Барбаду, Соломоновы острова и тд. Переживу. Есть не менее интересные места на карте: Смела, Золотоноша, Кролевец, Антигуа и Барбаду, Соломоновы острова и тд.



Ну - реально в Україні є багато місць з водою - інша справа реальний сервіс та зручності . Озера є просто шикарні і поки чисті . А просто природні місця вимагають структуру обслуговування та басейн побільше - і не треба ніяких морів ... Хоч можна було б і на Чорному та Азовському зробити адекватність відпочинку ... До Буковеля ж особливих претензій немає - крім часом щодо ціни ... Ну - реально в Україні є багато місць з водою - інша справа реальний сервіс та зручності . Озера є просто шикарні і поки чисті . А просто природні місця вимагають структуру обслуговування та басейн побільше - і не треба ніяких морів ... Хоч можна було б і на Чорному та Азовському зробити адекватність відпочинку ... До Буковеля ж особливих претензій немає - крім часом щодо ціни ... Puente Повідомлень: 3358 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 387 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 лип, 2020 14:36 ЛАД написав: Uppi написав: .....

И на вопрос "умницы" Uppi. Я писал: "если вы молоды и здоровы". Мне через 3 месяца 70 лет. Я отношусь к этой категории? Стоит записаться на испытания?

Вам обязательно нужно записаться на испытания . Молодые и здоровые это не показательно . Ваш возраст это группа риска , то что нужно .

Раньше полагала что люди в возрасте более мудры и рассудительны . .....Вам обязательно нужно записаться на испытания . Молодые и здоровые это не показательно . Ваш возраст это группа риска , то что нужно .Раньше полагала что люди в возрасте более мудры и рассудительны .

Вам так хочется, чтобы я быстрее умер?

Не переживайте, это произойдет обязательно. Со временем. Ускорять это событие не собираюсь.

Давно знаю, что ум и благожелательность не зависят ни от возраста, ни от пола, ни от чего другого. Злобные дураки встречаются среди всех.



P.s. Всё прививки, какие положено, внукам делаем. В этом году даже от гриппа прививали. Вам так хочется, чтобы я быстрее умер?Не переживайте, это произойдет обязательно.Со временем. Ускорять это событие не собираюсь.Давно знаю, что ум и благожелательность не зависят ни от возраста, ни от пола, ни от чего другого. Злобные дураки встречаются среди всех.P.s. Всё прививки, какие положено, внукам делаем. В этом году даже от гриппа прививали.

Не желаю ни кому смерти . Почему вы должны умереть это же ВАКЦИНА или выражаясь местным колоритом хвост тигра

Или положа руку на сердце вы все таки сомневаетесь в вакцине ? Не желаю ни кому смерти . Почему вы должны умереть это же ВАКЦИНА или выражаясь местным колоритом хвост тиграИли положа руку на сердце вы все таки сомневаетесь в вакцине ? Uppi Повідомлень: 128 З нами з: 22.04.20 Подякував: 24 раз. Подякували: 37 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 лип, 2020 14:46 Re: Эпидемия коронавируса в мире ЛАД написав: Не родственник, сват. Где/как - бог весть. Сегодня выписали. Пролежал чуть больше 2 недель (точнее, 18 дней), почти до конца с кислородной маской. Пока что по словам дочки при попытке идти быстрее начинает задыхаться (до того ходил быстро), сильно похудел.

Так понимаю, была средняя тяжесть, сатурация была, вроде, 92%. Не родственник, сват. Где/как - бог весть. Сегодня выписали. Пролежал чуть больше 2 недель (точнее, 18 дней), почти до конца с кислородной маской. Пока что по словам дочки при попытке идти быстрее начинает задыхаться (до того ходил быстро), сильно похудел.Так понимаю, была средняя тяжесть, сатурация была, вроде, 92%.

Молоді теж хворіють. Мій перший родич, який захворів, правда в РФ, молодий спортивний хлопець, лежить в лікарні з легкою формою. Молоді теж хворіють. Мій перший родич, який захворів, правда в РФ, молодий спортивний хлопець, лежить в лікарні з легкою формою. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 10532 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1137 раз. Подякували: 1254 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 лип, 2020 14:56 Uppi написав: ....

Не желаю ни кому смерти . Почему вы должны умереть это же ВАКЦИНА или выражаясь местным колоритом хвост тигра

Или положа руку на сердце вы все таки сомневаетесь в вакцине ? ....Не желаю ни кому смерти . Почему вы должны умереть это же ВАКЦИНА или выражаясь местным колоритом хвост тиграИли положа руку на сердце вы все таки сомневаетесь в вакцине ?

Вы крайне невнимательны.

Речь шла о целенаправленных попытках заражения после вакцинации.

Сомнения в вакцине до испытаний абсолютно естественны. Вы крайне невнимательны.Речь шла о целенаправленных попытках заражения после вакцинации.Сомнения в вакцинеиспытаний абсолютно естественны. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16908 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4504 раз. Подякували: 4187 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 лип, 2020 14:58 Puente написав: vetka написав: [

Переживу. Есть не менее интересные места на карте: Смела, Золотоноша, Кролевец, Антигуа и Барбаду, Соломоновы острова и тд. Переживу. Есть не менее интересные места на карте: Смела, Золотоноша, Кролевец, Антигуа и Барбаду, Соломоновы острова и тд.



Ну - реально в Україні є багато місць з водою - інша справа реальний сервіс та зручності . Озера є просто шикарні і поки чисті . А просто природні місця вимагають структуру обслуговування та басейн побільше - і не треба ніяких морів ... Хоч можна було б і на Чорному та Азовському зробити адекватність відпочинку ... До Буковеля ж особливих претензій немає - крім часом щодо ціни ... Ну - реально в Україні є багато місць з водою - інша справа реальний сервіс та зручності . Озера є просто шикарні і поки чисті . А просто природні місця вимагають структуру обслуговування та басейн побільше - і не треба ніяких морів ... Хоч можна було б і на Чорному та Азовському зробити адекватність відпочинку ... До Буковеля ж особливих претензій немає - крім часом щодо ціни ... не, ну это очень примитивное понимание туризма....ради музеев Флоренции или Мон-Сен-Мишеля куча народу ездили в столицу из всех концов страны отпечатки пальцев сдавать (пока безвиза не было). А уж вакцинироваться раз в несколько лет точно проблемы не будет. не, ну это очень примитивное понимание туризма....ради музеев Флоренции или Мон-Сен-Мишеля куча народу ездили в столицу из всех концов страны отпечатки пальцев сдавать (пока безвиза не было). А уж вакцинироваться раз в несколько лет точно проблемы не будет. juristkostya Повідомлень: 3219 З нами з: 08.12.13 Подякував: 0 раз. Подякували: 924 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1579158015811582> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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swan forever Сер 29 лип, 2020 15:41