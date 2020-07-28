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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1579158015811582

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 245
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
52
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
8
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 245
Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 15:12

  Puente написав:
  vetka написав:
  lapay написав:......
Скоріш за все, особисто Ви, без щеплення від ковіду, більше ніколи не побачите Єгипет, Туреччину чи Прагу. :)

Переживу. Есть не менее интересные места на карте: Смела, Золотоноша, Кролевец, Антигуа и Барбаду, Соломоновы острова и тд.


Ну - реально в Україні є багато місць з водою - інша справа реальний сервіс та зручності . Озера є просто шикарні і поки чисті . А просто природні місця вимагають структуру обслуговування та басейн побільше - і не треба ніяких морів ... Хоч можна було б і на Чорному та Азовському зробити адекватність відпочинку ... До Буковеля ж особливих претензій немає - крім часом щодо ціни ...

Условия создать можно. Но есть достаточно "но".
Так, навскидку:
1. Сезон всего 2-3 месяца. Окупаемость обеспечить сложно.
2. Море это не только "много воды", но и климат. Во многих случаях это важно.
3. Кому как, а мне интересно было посмотреть пирамиды и прочие "развалины". И не только развалины.
4. Кому как, а мне интересно было посмотреть как живут люди других культур. Хоть европейских, хоть азиатских. В Африке, к сожалению, не был (Египет не Африка).

А вообще, конечно, можно как 100 лет назад никуда не выезжать с "малой родины". Да и сейчас много таких людей в Украине. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 15:18

  lapay написав:
  ЛАД написав:Не родственник, сват. Где/как - бог весть. Сегодня выписали. Пролежал чуть больше 2 недель (точнее, 18 дней), почти до конца с кислородной маской. Пока что по словам дочки при попытке идти быстрее начинает задыхаться (до того ходил быстро), сильно похудел.
Так понимаю, была средняя тяжесть, сатурация была, вроде, 92%.

Молоді теж хворіють. Мій перший родич, який захворів, правда в РФ, молодий спортивний хлопець, лежить в лікарні з легкою формою.

Знаю. Писал несколько дней назад о семье из Казахстана - там, кстати, 60+-летняя мать перенесла болезнь легче сына с невесткой и внуков.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 16908
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4504 раз.
Подякували: 4187 раз.
 
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2
5
  #<1 ... 1579158015811582
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