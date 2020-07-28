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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1579158015811582 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 245 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 17% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 27 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 52 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 8 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 6% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 37 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 39 Всього голосів : 245 Додано: Сер 29 лип, 2020 15:12 Puente написав: vetka написав: lapay написав: ......

Скоріш за все, особисто Ви, без щеплення від ковіду, більше ніколи не побачите Єгипет, Туреччину чи Прагу. ......Скоріш за все, особисто Ви, без щеплення від ковіду, більше ніколи не побачите Єгипет, Туреччину чи Прагу.

Переживу. Есть не менее интересные места на карте: Смела, Золотоноша, Кролевец, Антигуа и Барбаду, Соломоновы острова и тд. Переживу. Есть не менее интересные места на карте: Смела, Золотоноша, Кролевец, Антигуа и Барбаду, Соломоновы острова и тд.



Ну - реально в Україні є багато місць з водою - інша справа реальний сервіс та зручності . Озера є просто шикарні і поки чисті . А просто природні місця вимагають структуру обслуговування та басейн побільше - і не треба ніяких морів ... Хоч можна було б і на Чорному та Азовському зробити адекватність відпочинку ... До Буковеля ж особливих претензій немає - крім часом щодо ціни ... Ну - реально в Україні є багато місць з водою - інша справа реальний сервіс та зручності . Озера є просто шикарні і поки чисті . А просто природні місця вимагають структуру обслуговування та басейн побільше - і не треба ніяких морів ... Хоч можна було б і на Чорному та Азовському зробити адекватність відпочинку ... До Буковеля ж особливих претензій немає - крім часом щодо ціни ...

Условия создать можно. Но есть достаточно "но".

Так, навскидку:

1. Сезон всего 2-3 месяца. Окупаемость обеспечить сложно.

2. Море это не только "много воды", но и климат. Во многих случаях это важно.

3. Кому как, а мне интересно было посмотреть пирамиды и прочие "развалины". И не только развалины.

4. Кому как, а мне интересно было посмотреть как живут люди других культур. Хоть европейских, хоть азиатских. В Африке, к сожалению, не был (Египет не Африка).



А вообще, конечно, можно как 100 лет назад никуда не выезжать с "малой родины". Да и сейчас много таких людей в Украине. Условия создать можно. Но есть достаточно "но".Так, навскидку:1. Сезон всего 2-3 месяца. Окупаемость обеспечить сложно.2. Море это не только "много воды", но и климат. Во многих случаях это важно.3. Кому как, а мне интересно было посмотреть пирамиды и прочие "развалины". И не только развалины.4. Кому как, а мне интересно было посмотреть как живут люди других культур. Хоть европейских, хоть азиатских. В Африке, к сожалению, не был (Египет не Африка).А вообще, конечно, можно как 100 лет назад никуда не выезжать с "малой родины". Да и сейчас много таких людей в Украине. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16908 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4504 раз. Подякували: 4187 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 лип, 2020 15:18 lapay написав: ЛАД написав: Не родственник, сват. Где/как - бог весть. Сегодня выписали. Пролежал чуть больше 2 недель (точнее, 18 дней), почти до конца с кислородной маской. Пока что по словам дочки при попытке идти быстрее начинает задыхаться (до того ходил быстро), сильно похудел.

Так понимаю, была средняя тяжесть, сатурация была, вроде, 92%. Не родственник, сват. Где/как - бог весть. Сегодня выписали. Пролежал чуть больше 2 недель (точнее, 18 дней), почти до конца с кислородной маской. Пока что по словам дочки при попытке идти быстрее начинает задыхаться (до того ходил быстро), сильно похудел.Так понимаю, была средняя тяжесть, сатурация была, вроде, 92%.

Молоді теж хворіють. Мій перший родич, який захворів, правда в РФ, молодий спортивний хлопець, лежить в лікарні з легкою формою. Молоді теж хворіють. Мій перший родич, який захворів, правда в РФ, молодий спортивний хлопець, лежить в лікарні з легкою формою.

Знаю. Писал несколько дней назад о семье из Казахстана - там, кстати, 60+-летняя мать перенесла болезнь легче сына с невесткой и внуков. Знаю. Писал несколько дней назад о семье из Казахстана - там, кстати, 60+-летняя мать перенесла болезнь легче сына с невесткой и внуков. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16908 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4504 раз. Подякували: 4187 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 1579158015811582 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 7095 1605137

swan forever Сер 29 лип, 2020 15:41