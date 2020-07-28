lapay написав:...... Скоріш за все, особисто Ви, без щеплення від ковіду, більше ніколи не побачите Єгипет, Туреччину чи Прагу.
Переживу. Есть не менее интересные места на карте: Смела, Золотоноша, Кролевец, Антигуа и Барбаду, Соломоновы острова и тд.
Ну - реально в Україні є багато місць з водою - інша справа реальний сервіс та зручності . Озера є просто шикарні і поки чисті . А просто природні місця вимагають структуру обслуговування та басейн побільше - і не треба ніяких морів ... Хоч можна було б і на Чорному та Азовському зробити адекватність відпочинку ... До Буковеля ж особливих претензій немає - крім часом щодо ціни ...
Условия создать можно. Но есть достаточно "но". Так, навскидку: 1. Сезон всего 2-3 месяца. Окупаемость обеспечить сложно. 2. Море это не только "много воды", но и климат. Во многих случаях это важно. 3. Кому как, а мне интересно было посмотреть пирамиды и прочие "развалины". И не только развалины. 4. Кому как, а мне интересно было посмотреть как живут люди других культур. Хоть европейских, хоть азиатских. В Африке, к сожалению, не был (Египет не Африка).
А вообще, конечно, можно как 100 лет назад никуда не выезжать с "малой родины". Да и сейчас много таких людей в Украине.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД написав:Не родственник, сват. Где/как - бог весть. Сегодня выписали. Пролежал чуть больше 2 недель (точнее, 18 дней), почти до конца с кислородной маской. Пока что по словам дочки при попытке идти быстрее начинает задыхаться (до того ходил быстро), сильно похудел. Так понимаю, была средняя тяжесть, сатурация была, вроде, 92%.
Молоді теж хворіють. Мій перший родич, який захворів, правда в РФ, молодий спортивний хлопець, лежить в лікарні з легкою формою.
Знаю. Писал несколько дней назад о семье из Казахстана - там, кстати, 60+-летняя мать перенесла болезнь легче сына с невесткой и внуков.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.