Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 15811582158315841585> Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 245 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 17% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 27 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 52 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 8 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 6% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 37 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 39 Всього голосів : 245 Додано: Сер 29 лип, 2020 16:25 safonovstanislav написав: Starikan написав: Спасибо, конечно (плюсанул).

Но это не объясняет, например, статистику заболеваемости по областям.

Киев - понятно, толпы жаждущих заработать 20 тыс в месяц, а не 5, при этом меры предосторожности на 10м месте.

А Западная Украина? Причем, если посчитать на душу населения, думаю, разница с Центром и Востоком будет еще сильнее (могу ошибаться). Спасибо, конечно (плюсанул).Но это не объясняет, например, статистику заболеваемости по областям.Киев - понятно, толпы жаждущих заработать 20 тыс в месяц, а не 5, при этом меры предосторожности на 10м месте.А Западная Украина? Причем, если посчитать на душу населения, думаю, разница с Центром и Востоком будет еще сильнее (могу ошибаться). В индустриальный регионах люди не доживают до съедобного для коронавируса возраста В индустриальный регионах люди не доживают до съедобного для коронавируса возраста

Есть статистика? Есть статистика? Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.

Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex Starikan 2 Повідомлень: 17475 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1941 раз. Подякували: 2786 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 лип, 2020 16:31 _Mykola_ написав: ИМХО. Ковидиоты ходят без маски.

Социально ответственные, нормальные люди ходят в закрытых помещениях, магазинах, лифтах, транспорте в правильно одетой маске.



Недавно наблюдал интересную картину, когда бабушка пыталась внучку заставить ехать в лифте без маски. Ребенок лет шести, напрочь отказалась входить в лифт без надетой маски.



С масками и выполнением правил гигиены, как и с сортировкой мусора, надо начинать с самого младшего возраста. ИМХО. Ковидиоты ходят без маски.Социально ответственные, нормальные люди ходят в закрытых помещениях, магазинах, лифтах, транспорте в правильно одетой маске.Недавно наблюдал интересную картину, когда бабушка пыталась внучку заставить ехать в лифте без маски. Ребенок лет шести, напрочь отказалась входить в лифт без надетой маски.С масками и выполнением правил гигиены, как и с сортировкой мусора, надо начинать с самого младшего возраста.

Я так поняла вы и были этот ребенок с бабушкой ? Ваши посты отдают такой детской непосредственностью . Я так поняла вы и были этот ребенок с бабушкой ? Ваши посты отдают такой детской непосредственностью . Uppi Повідомлень: 129 З нами з: 22.04.20 Подякував: 24 раз. Подякували: 37 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 лип, 2020 16:31 ЛАД написав: Он (Степанов) уточнил, что государством в полном объеме предусмотрены средства на оплату лекарственных средств, используемых при лечении коронавирусной болезни и власти все время "мониторят" процесс лечения по обеспечению всеми лекарствами, необходимыми для лечения Covid-19. https://kurs.com.ua/novost/193344-v-minzdrave-rasskazali-gotovi-li-bolnici-ko-vtoroi-volne-covid

Старикан, это к вопросу о том, почему ковидные больные в больницах вроде бы не должны платить за лекарства. , это к вопросу о том, почему ковидные больные в больницах вроде бы не должны платить за лекарства.

В данном случае согласен.

Но я задавал более общий вопрос, который переформулирую так: Если у нас "бесплатная медицина" (видимо, не доживу до всеобщей страховой), почему лекарства в аптеке не бесплатные? В данном случае согласен.Но я задавал более общий вопрос, который переформулирую так: Если у нас "бесплатная медицина" (видимо, не доживу до всеобщей страховой), почему лекарства в аптеке не бесплатные? Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.

Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex Starikan 2 Повідомлень: 17475 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1941 раз. Подякували: 2786 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 лип, 2020 16:35 vetka написав: Все так ратуют за вакцину, созданную на коленке, а сами "забили" на карантин. Все так ратуют за вакцину, созданную на коленке, а сами "забили" на карантин.

понятно, что когда вакцина вводится в оборот на год раньше обычных сроков разработки - это настораживает.



Но противопоставлять вакцину карантину - тоже ошибка. Мы уже можем убедиться, что такие факторы,как запуск общественного транспорта, в т.ч., и междугороднего, не повлияли на развитие эпидемии у нас.

То есть, эффект карантина намного меньше, чем изначально ожидалось. понятно, что когда вакцина вводится в оборот на год раньше обычных сроков разработки - это настораживает.Но противопоставлять вакцину карантину - тоже ошибка. Мы уже можем убедиться, что такие факторы,как запуск общественного транспорта, в т.ч., и междугороднего, не повлияли на развитие эпидемии у нас.То есть, эффект карантина намного меньше, чем изначально ожидалось. juristkostya Повідомлень: 3222 З нами з: 08.12.13 Подякував: 0 раз. Подякували: 925 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 лип, 2020 16:36 freeze написав: 25 июля, от осложнений, вызванных коронавирусом Сovid-19 в возрасте 48 лет умер врач национальной сборной Украины по футболу Антон Худаев.

Об этом сообщает пресс-служба Украинской Ассоциации футбола (УАФ) в Facebook.

"Печальная новость в лагере сборной Украины.. Отошел в Вечность врач национальной команды Украины Антон Худаев. Ему было 48. Антон Евгеньевич заболел Сovid-19, вирус поразил 70 процентов его легких. Лучшие врачи Украины боролись за жизнь Антона, он находился под аппаратом искусственного дыхания... Однако коронавирус оказался безжалостным к нашему Доку. Сегодня вечером Антон Евгеньевич скончался из-за остановки сердца", - указано в сообщении. 25 июля, от осложнений, вызванных коронавирусом Сovid-19 в возрасте 48 лет умер врач национальной сборной Украины по футболу Антон Худаев.Об этом сообщает пресс-служба Украинской Ассоциации футбола (УАФ) в Facebook."Печальная новость в лагере сборной Украины.. Отошел в Вечность врач национальной команды Украины Антон Худаев. Ему было 48. Антон Евгеньевич заболел Сovid-19, вирус поразил 70 процентов его легких. Лучшие врачи Украины боролись за жизнь Антона, он находился под аппаратом искусственного дыхания... Однако коронавирус оказался безжалостным к нашему Доку. Сегодня вечером Антон Евгеньевич скончался из-за остановки сердца", - указано в сообщении.

Видели его портрет? Жуткое ожирение и наверняка диабет. Видели его портрет? Жуткое ожирение и наверняка диабет. Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.

Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex Starikan 2 Повідомлень: 17475 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1941 раз. Подякували: 2786 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 лип, 2020 16:37 juristkostya написав: vetka написав: Все так ратуют за вакцину, созданную на коленке, а сами "забили" на карантин. Все так ратуют за вакцину, созданную на коленке, а сами "забили" на карантин.

понятно, что когда вакцина вводится в оборот на год раньше обычных сроков разработки - это настораживает.



Но противопоставлять вакцину карантину - тоже ошибка. Мы уже можем убедиться, что такие факторы,как запуск общественного транспорта, в т.ч., и междугороднего, не повлияли на развитие эпидемии у нас.

То есть, эффект карантина намного меньше, чем изначально ожидалось. понятно, что когда вакцина вводится в оборот на год раньше обычных сроков разработки - это настораживает.Но противопоставлять вакцину карантину - тоже ошибка. Мы уже можем убедиться, что такие факторы,как запуск общественного транспорта, в т.ч., и междугороднего,То есть, эффект карантина намного меньше, чем изначально ожидалось.

То есть заболеваемость по +- 1000 человек ежедневно - это не эпидемия?

Я лично считаю, что рано в принципе нас запустили транспорт и сняли ограничения. То есть заболеваемость по +- 1000 человек ежедневно - это не эпидемия?Я лично считаю, что рано в принципе нас запустили транспорт и сняли ограничения. vetka Повідомлень: 6477 З нами з: 04.03.14 Подякував: 402 раз. Подякували: 1082 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 лип, 2020 16:42 Starikan написав: freeze написав: 25 июля, от осложнений, вызванных коронавирусом Сovid-19 в возрасте 48 лет умер врач национальной сборной Украины по футболу Антон Худаев.

Об этом сообщает пресс-служба Украинской Ассоциации футбола (УАФ) в Facebook.

"Печальная новость в лагере сборной Украины.. Отошел в Вечность врач национальной команды Украины Антон Худаев. Ему было 48. Антон Евгеньевич заболел Сovid-19, вирус поразил 70 процентов его легких. Лучшие врачи Украины боролись за жизнь Антона, он находился под аппаратом искусственного дыхания... Однако коронавирус оказался безжалостным к нашему Доку. Сегодня вечером Антон Евгеньевич скончался из-за остановки сердца", - указано в сообщении. 25 июля, от осложнений, вызванных коронавирусом Сovid-19 в возрасте 48 лет умер врач национальной сборной Украины по футболу Антон Худаев.Об этом сообщает пресс-служба Украинской Ассоциации футбола (УАФ) в Facebook."Печальная новость в лагере сборной Украины.. Отошел в Вечность врач национальной команды Украины Антон Худаев. Ему было 48. Антон Евгеньевич заболел Сovid-19, вирус поразил 70 процентов его легких. Лучшие врачи Украины боролись за жизнь Антона, он находился под аппаратом искусственного дыхания... Однако коронавирус оказался безжалостным к нашему Доку. Сегодня вечером Антон Евгеньевич скончался из-за остановки сердца", - указано в сообщении.

Видели его портрет? Жуткое ожирение и наверняка диабет. Видели его портрет? Жуткое ожирение и наверняка диабет.



Это понятно. Отяготило.

Здоровые люди редко умирают от коронавируса. Это понятно. Отяготило.Здоровые люди редко умирают от коронавируса. freeze 4 Повідомлень: 17796 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4330 раз. Подякували: 6996 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 лип, 2020 16:47 Igneus написав: "...13 апреля люди в соцсетях обратили внимание на «оздоровительный стрим» на YouTube Анатолия Кашпировского — всесоюзного телепсихотерапевта, бывшего кумиром страны на рубеже 80-90-х годов прошлого столетия.

В это сейчас трудно поверить, но в 1989 году по Центральному телевидению СССР (телеаудитория тогда была в десятки, если не в сотни, раз больше, чем сейчас) выходила программа «Сеансы здоровья врача-психотерапевта Анатолия Кашпировского», где тот «лечил» с помощью телеэфира людей.

"...13 апреля люди в соцсетях обратили внимание на «оздоровительный стрим» на YouTube— всесоюзного телепсихотерапевта, бывшего кумиром страны на рубеже 80-90-х годов прошлого столетия.В это сейчас трудно поверить, но в 1989 году по Центральному телевидению СССР (телеаудитория тогда была в десятки, если не в сотни, раз больше, чем сейчас) выходила программа «Сеансы здоровья врача-психотерапевта Анатолия Кашпировского», где тот «лечил» с помощью телеэфира людей.

В это сейчас трудно поверить, но Кашпировский мне помог от одной весьма неприятной болячки, что позволило избежать одной весьма неприятной операции

Психотерапия в некоторых случаях работает.

Разумеется, не в случае инфекционных болезней. В это сейчас трудно поверить, но Кашпировский мне помог от одной весьма неприятной болячки, что позволило избежать одной весьма неприятной операцииПсихотерапия в некоторых случаях работает.Разумеется, не в случае инфекционных болезней. Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.

Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex Starikan 2 Повідомлень: 17475 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1941 раз. Подякували: 2786 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 лип, 2020 16:49 Starikan написав: Igneus написав: "...13 апреля люди в соцсетях обратили внимание на «оздоровительный стрим» на YouTube Анатолия Кашпировского — всесоюзного телепсихотерапевта, бывшего кумиром страны на рубеже 80-90-х годов прошлого столетия.

В это сейчас трудно поверить, но в 1989 году по Центральному телевидению СССР (телеаудитория тогда была в десятки, если не в сотни, раз больше, чем сейчас) выходила программа «Сеансы здоровья врача-психотерапевта Анатолия Кашпировского», где тот «лечил» с помощью телеэфира людей.

"...13 апреля люди в соцсетях обратили внимание на «оздоровительный стрим» на YouTube— всесоюзного телепсихотерапевта, бывшего кумиром страны на рубеже 80-90-х годов прошлого столетия.В это сейчас трудно поверить, но в 1989 году по Центральному телевидению СССР (телеаудитория тогда была в десятки, если не в сотни, раз больше, чем сейчас) выходила программа «Сеансы здоровья врача-психотерапевта Анатолия Кашпировского», где тот «лечил» с помощью телеэфира людей.

В это сейчас трудно поверить, но Кашпировский мне помог от одной весьма неприятной болячки, что позволило избежать одной весьма неприятной операции

Психотерапия в некоторых случаях работает.

Разумеется, не в случае инфекционных болезней. В это сейчас трудно поверить, но Кашпировский мне помог от одной весьма неприятной болячки, что позволило избежать одной весьма неприятной операцииПсихотерапия в некоторых случаях работает.Разумеется, не в случае инфекционных болезней.

А моя родственница на фоне его "лечения" стала пациенткой больницы им. Павлова. Сейчас находится пожизненно в психоневрологическом заведении... А моя родственница на фоне его "лечения" стала пациенткой больницы им. Павлова. Сейчас находится пожизненно в психоневрологическом заведении... vetka Повідомлень: 6477 З нами з: 04.03.14 Подякував: 402 раз. Подякували: 1082 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 лип, 2020 16:51 Re: Эпидемия коронавируса в мире vetka написав: То есть заболеваемость по +- 1000 человек ежедневно - это не эпидемия?

То есть заболеваемость по +- 1000 человек ежедневно - это не эпидемия?

Вы отличаете понятия абсолютного количества заболевших от темпов прироста количества заболевших?

Поясню на простых примерах:

1. весной вывлялось по 600 (но тогда тесты были в дефиците), сейчас по 1000 (не сейчас охват тестированием гораздо шире). Фактически, темпы распространения болезни или вообще не изменились, или возросли процентов на 10-20.

В то время, как при нормальной эпидпроцессе они должны нарастать в геометрической прогрессии.



2. Уже полтора месяца, как народ массово ездит на наше море - но Херсонская область как была заповедником низких показателей заболеваемости, так им и осталась.

То есть, восстановление мобильности населения не дало заметного увеличения темпов эпидемии.

Поэтому, я и говорю: если отмена карантина как набора ограничительных мер не привела к заметному изменению картины эпидемии - так ли стОит за него держаться? Вы отличаете понятия абсолютного количества заболевших от темпов прироста количества заболевших?Поясню на простых примерах:1. весной вывлялось по 600 (но тогда тесты были в дефиците), сейчас по 1000 (не сейчас охват тестированием гораздо шире). Фактически, темпы распространения болезни или вообще не изменились, или возросли процентов на 10-20.В то время, как при нормальной эпидпроцессе они должны нарастать в геометрической прогрессии.2. Уже полтора месяца, как народ массово ездит на наше море - но Херсонская область как была заповедником низких показателей заболеваемости, так им и осталась.То есть, восстановление мобильности населения не дало заметного увеличения темпов эпидемии.Поэтому, я и говорю: если отмена карантина как набора ограничительных мер не привела к заметному изменению картины эпидемии - так ли стОит за него держаться? juristkostya Повідомлень: 3222 З нами з: 08.12.13 Подякував: 0 раз. Подякували: 925 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 15811582158315841585> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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