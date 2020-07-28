Starikan написав:Спасибо, конечно (плюсанул). Но это не объясняет, например, статистику заболеваемости по областям. Киев - понятно, толпы жаждущих заработать 20 тыс в месяц, а не 5, при этом меры предосторожности на 10м месте. А Западная Украина? Причем, если посчитать на душу населения, думаю, разница с Центром и Востоком будет еще сильнее (могу ошибаться).
В индустриальный регионах люди не доживают до съедобного для коронавируса возраста
Есть статистика?
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex
Он (Степанов) уточнил, что государством в полном объеме предусмотрены средства на оплату лекарственных средств, используемых при лечении коронавирусной болезни и власти все время "мониторят" процесс лечения по обеспечению всеми лекарствами, необходимыми для лечения Covid-19.
В данном случае согласен. Но я задавал более общий вопрос, который переформулирую так: Если у нас "бесплатная медицина" (видимо, не доживу до всеобщей страховой), почему лекарства в аптеке не бесплатные?
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex
vetka написав:Все так ратуют за вакцину, созданную на коленке, а сами "забили" на карантин.
понятно, что когда вакцина вводится в оборот на год раньше обычных сроков разработки - это настораживает.
Но противопоставлять вакцину карантину - тоже ошибка. Мы уже можем убедиться, что такие факторы,как запуск общественного транспорта, в т.ч., и междугороднего, не повлияли на развитие эпидемии у нас. То есть, эффект карантина намного меньше, чем изначально ожидалось.
freeze написав:25 июля, от осложнений, вызванных коронавирусом Сovid-19 в возрасте 48 лет умер врач национальной сборной Украины по футболу Антон Худаев. Об этом сообщает пресс-служба Украинской Ассоциации футбола (УАФ) в Facebook. "Печальная новость в лагере сборной Украины.. Отошел в Вечность врач национальной команды Украины Антон Худаев. Ему было 48. Антон Евгеньевич заболел Сovid-19, вирус поразил 70 процентов его легких. Лучшие врачи Украины боролись за жизнь Антона, он находился под аппаратом искусственного дыхания... Однако коронавирус оказался безжалостным к нашему Доку. Сегодня вечером Антон Евгеньевич скончался из-за остановки сердца", - указано в сообщении.
Видели его портрет? Жуткое ожирение и наверняка диабет.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex
vetka написав:Все так ратуют за вакцину, созданную на коленке, а сами "забили" на карантин.
понятно, что когда вакцина вводится в оборот на год раньше обычных сроков разработки - это настораживает.
Но противопоставлять вакцину карантину - тоже ошибка. Мы уже можем убедиться, что такие факторы,как запуск общественного транспорта, в т.ч., и междугороднего, не повлияли на развитие эпидемии у нас. То есть, эффект карантина намного меньше, чем изначально ожидалось.
То есть заболеваемость по +- 1000 человек ежедневно - это не эпидемия? Я лично считаю, что рано в принципе нас запустили транспорт и сняли ограничения.
freeze написав:25 июля, от осложнений, вызванных коронавирусом Сovid-19 в возрасте 48 лет умер врач национальной сборной Украины по футболу Антон Худаев. Об этом сообщает пресс-служба Украинской Ассоциации футбола (УАФ) в Facebook. "Печальная новость в лагере сборной Украины.. Отошел в Вечность врач национальной команды Украины Антон Худаев. Ему было 48. Антон Евгеньевич заболел Сovid-19, вирус поразил 70 процентов его легких. Лучшие врачи Украины боролись за жизнь Антона, он находился под аппаратом искусственного дыхания... Однако коронавирус оказался безжалостным к нашему Доку. Сегодня вечером Антон Евгеньевич скончался из-за остановки сердца", - указано в сообщении.
Видели его портрет? Жуткое ожирение и наверняка диабет.
Это понятно. Отяготило. Здоровые люди редко умирают от коронавируса.
Igneus написав: "...13 апреля люди в соцсетях обратили внимание на «оздоровительный стрим» на YouTube Анатолия Кашпировского — всесоюзного телепсихотерапевта, бывшего кумиром страны на рубеже 80-90-х годов прошлого столетия. В это сейчас трудно поверить, но в 1989 году по Центральному телевидению СССР (телеаудитория тогда была в десятки, если не в сотни, раз больше, чем сейчас) выходила программа «Сеансы здоровья врача-психотерапевта Анатолия Кашпировского», где тот «лечил» с помощью телеэфира людей.
В это сейчас трудно поверить, но Кашпировский мне помог от одной весьма неприятной болячки, что позволило избежать одной весьма неприятной операции Психотерапия в некоторых случаях работает. Разумеется, не в случае инфекционных болезней.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex
Igneus написав: "...13 апреля люди в соцсетях обратили внимание на «оздоровительный стрим» на YouTube Анатолия Кашпировского — всесоюзного телепсихотерапевта, бывшего кумиром страны на рубеже 80-90-х годов прошлого столетия. В это сейчас трудно поверить, но в 1989 году по Центральному телевидению СССР (телеаудитория тогда была в десятки, если не в сотни, раз больше, чем сейчас) выходила программа «Сеансы здоровья врача-психотерапевта Анатолия Кашпировского», где тот «лечил» с помощью телеэфира людей.
В это сейчас трудно поверить, но Кашпировский мне помог от одной весьма неприятной болячки, что позволило избежать одной весьма неприятной операции Психотерапия в некоторых случаях работает. Разумеется, не в случае инфекционных болезней.
А моя родственница на фоне его "лечения" стала пациенткой больницы им. Павлова. Сейчас находится пожизненно в психоневрологическом заведении...
vetka написав:То есть заболеваемость по +- 1000 человек ежедневно - это не эпидемия?
Вы отличаете понятия абсолютного количества заболевших от темпов прироста количества заболевших? Поясню на простых примерах: 1. весной вывлялось по 600 (но тогда тесты были в дефиците), сейчас по 1000 (не сейчас охват тестированием гораздо шире). Фактически, темпы распространения болезни или вообще не изменились, или возросли процентов на 10-20. В то время, как при нормальной эпидпроцессе они должны нарастать в геометрической прогрессии.
2. Уже полтора месяца, как народ массово ездит на наше море - но Херсонская область как была заповедником низких показателей заболеваемости, так им и осталась. То есть, восстановление мобильности населения не дало заметного увеличения темпов эпидемии. Поэтому, я и говорю: если отмена карантина как набора ограничительных мер не привела к заметному изменению картины эпидемии - так ли стОит за него держаться?