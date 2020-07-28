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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 15811582158315841585>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 245
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
52
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
8
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 245
Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 16:25

  safonovstanislav написав:
  Starikan написав:Спасибо, конечно (плюсанул).
Но это не объясняет, например, статистику заболеваемости по областям.
Киев - понятно, толпы жаждущих заработать 20 тыс в месяц, а не 5, при этом меры предосторожности на 10м месте.
А Западная Украина? Причем, если посчитать на душу населения, думаю, разница с Центром и Востоком будет еще сильнее (могу ошибаться).
В индустриальный регионах люди не доживают до съедобного для коронавируса возраста

Есть статистика?
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 16:31

  _Mykola_ написав:ИМХО. Ковидиоты ходят без маски.
Социально ответственные, нормальные люди ходят в закрытых помещениях, магазинах, лифтах, транспорте в правильно одетой маске.

Недавно наблюдал интересную картину, когда бабушка пыталась внучку заставить ехать в лифте без маски. Ребенок лет шести, напрочь отказалась входить в лифт без надетой маски.

С масками и выполнением правил гигиены, как и с сортировкой мусора, надо начинать с самого младшего возраста.

Я так поняла вы и были этот ребенок с бабушкой ? Ваши посты отдают такой детской непосредственностью .
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 16:31

  ЛАД написав:
Он (Степанов) уточнил, что государством в полном объеме предусмотрены средства на оплату лекарственных средств, используемых при лечении коронавирусной болезни и власти все время "мониторят" процесс лечения по обеспечению всеми лекарствами, необходимыми для лечения Covid-19.
https://kurs.com.ua/novost/193344-v-minzdrave-rasskazali-gotovi-li-bolnici-ko-vtoroi-volne-covid
Старикан, это к вопросу о том, почему ковидные больные в больницах вроде бы не должны платить за лекарства.

В данном случае согласен.
Но я задавал более общий вопрос, который переформулирую так: Если у нас "бесплатная медицина" (видимо, не доживу до всеобщей страховой), почему лекарства в аптеке не бесплатные?
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 16:35

  vetka написав:Все так ратуют за вакцину, созданную на коленке, а сами "забили" на карантин. :(

понятно, что когда вакцина вводится в оборот на год раньше обычных сроков разработки - это настораживает.

Но противопоставлять вакцину карантину - тоже ошибка. Мы уже можем убедиться, что такие факторы,как запуск общественного транспорта, в т.ч., и междугороднего, не повлияли на развитие эпидемии у нас.
То есть, эффект карантина намного меньше, чем изначально ожидалось.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 16:36

  freeze написав:25 июля, от осложнений, вызванных коронавирусом Сovid-19 в возрасте 48 лет умер врач национальной сборной Украины по футболу Антон Худаев.
Об этом сообщает пресс-служба Украинской Ассоциации футбола (УАФ) в Facebook.
"Печальная новость в лагере сборной Украины.. Отошел в Вечность врач национальной команды Украины Антон Худаев. Ему было 48. Антон Евгеньевич заболел Сovid-19, вирус поразил 70 процентов его легких. Лучшие врачи Украины боролись за жизнь Антона, он находился под аппаратом искусственного дыхания... Однако коронавирус оказался безжалостным к нашему Доку. Сегодня вечером Антон Евгеньевич скончался из-за остановки сердца", - указано в сообщении.

Видели его портрет? Жуткое ожирение и наверняка диабет.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 16:37

  juristkostya написав:
  vetka написав:Все так ратуют за вакцину, созданную на коленке, а сами "забили" на карантин. :(

понятно, что когда вакцина вводится в оборот на год раньше обычных сроков разработки - это настораживает.

Но противопоставлять вакцину карантину - тоже ошибка. Мы уже можем убедиться, что такие факторы,как запуск общественного транспорта, в т.ч., и междугороднего, не повлияли на развитие эпидемии у нас.
То есть, эффект карантина намного меньше, чем изначально ожидалось.

То есть заболеваемость по +- 1000 человек ежедневно - это не эпидемия?
Я лично считаю, что рано в принципе нас запустили транспорт и сняли ограничения.
vetka
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 16:42

  Starikan написав:
  freeze написав:25 июля, от осложнений, вызванных коронавирусом Сovid-19 в возрасте 48 лет умер врач национальной сборной Украины по футболу Антон Худаев.
Об этом сообщает пресс-служба Украинской Ассоциации футбола (УАФ) в Facebook.
"Печальная новость в лагере сборной Украины.. Отошел в Вечность врач национальной команды Украины Антон Худаев. Ему было 48. Антон Евгеньевич заболел Сovid-19, вирус поразил 70 процентов его легких. Лучшие врачи Украины боролись за жизнь Антона, он находился под аппаратом искусственного дыхания... Однако коронавирус оказался безжалостным к нашему Доку. Сегодня вечером Антон Евгеньевич скончался из-за остановки сердца", - указано в сообщении.

Видели его портрет? Жуткое ожирение и наверняка диабет.


Это понятно. Отяготило.
Здоровые люди редко умирают от коронавируса.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 16:47

  Igneus написав: "...13 апреля люди в соцсетях обратили внимание на «оздоровительный стрим» на YouTube Анатолия Кашпировского — всесоюзного телепсихотерапевта, бывшего кумиром страны на рубеже 80-90-х годов прошлого столетия.
В это сейчас трудно поверить, но в 1989 году по Центральному телевидению СССР (телеаудитория тогда была в десятки, если не в сотни, раз больше, чем сейчас) выходила программа «Сеансы здоровья врача-психотерапевта Анатолия Кашпировского», где тот «лечил» с помощью телеэфира людей.

В это сейчас трудно поверить, но Кашпировский мне помог от одной весьма неприятной болячки, что позволило избежать одной весьма неприятной операции :mrgreen:
Психотерапия в некоторых случаях работает.
Разумеется, не в случае инфекционных болезней.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex
Starikan
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 16:49

  Starikan написав:
  Igneus написав: "...13 апреля люди в соцсетях обратили внимание на «оздоровительный стрим» на YouTube Анатолия Кашпировского — всесоюзного телепсихотерапевта, бывшего кумиром страны на рубеже 80-90-х годов прошлого столетия.
В это сейчас трудно поверить, но в 1989 году по Центральному телевидению СССР (телеаудитория тогда была в десятки, если не в сотни, раз больше, чем сейчас) выходила программа «Сеансы здоровья врача-психотерапевта Анатолия Кашпировского», где тот «лечил» с помощью телеэфира людей.

В это сейчас трудно поверить, но Кашпировский мне помог от одной весьма неприятной болячки, что позволило избежать одной весьма неприятной операции :mrgreen:
Психотерапия в некоторых случаях работает.
Разумеется, не в случае инфекционных болезней.

А моя родственница на фоне его "лечения" стала пациенткой больницы им. Павлова. Сейчас находится пожизненно в психоневрологическом заведении...
vetka
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 16:51

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  vetka написав:То есть заболеваемость по +- 1000 человек ежедневно - это не эпидемия?

Вы отличаете понятия абсолютного количества заболевших от темпов прироста количества заболевших?
Поясню на простых примерах:
1. весной вывлялось по 600 (но тогда тесты были в дефиците), сейчас по 1000 (не сейчас охват тестированием гораздо шире). Фактически, темпы распространения болезни или вообще не изменились, или возросли процентов на 10-20.
В то время, как при нормальной эпидпроцессе они должны нарастать в геометрической прогрессии.

2. Уже полтора месяца, как народ массово ездит на наше море - но Херсонская область как была заповедником низких показателей заболеваемости, так им и осталась.
То есть, восстановление мобильности населения не дало заметного увеличения темпов эпидемии.
Поэтому, я и говорю: если отмена карантина как набора ограничительных мер не привела к заметному изменению картины эпидемии - так ли стОит за него держаться?
juristkostya
 
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