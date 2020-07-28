vetka написав:То есть заболеваемость по +- 1000 человек ежедневно - это не эпидемия?
Вы отличаете понятия абсолютного количества заболевших от темпов прироста количества заболевших? Поясню на простых примерах: 1. весной вывлялось по 600 (но тогда тесты были в дефиците), сейчас по 1000 (не сейчас охват тестированием гораздо шире). Фактически, темпы распространения болезни или вообще не изменились, или возросли процентов на 10-20. В то время, как при нормальной эпидпроцессе они должны нарастать в геометрической прогрессии.
2. Уже полтора месяца, как народ массово ездит на наше море - но Херсонская область как была заповедником низких показателей заболеваемости, так им и осталась. То есть, восстановление мобильности населения не дало заметного увеличения темпов эпидемии. Поэтому, я и говорю: если отмена карантина как набора ограничительных мер не привела к заметному изменению картины эпидемии - так ли стОит за него держаться?
Ну если все так шикарно, то почему не заканчивают цирк с городским транспортом? Где люди должны очередь выстоять, чтобы сесть в пятый троллейбус, который ходит один в 20 минут!
ЛАД написав: Грешно предъявлять претензии к Комаровскому. С короной "переобуватся" все, хотя у многих, в т.ч. и у Комаровского
Про Комаровского я изначально говорил, что он пиарится на этой теме. Поэтому, меняет своё мнение постоянно И я ещё тогда писал, что хотел бы услышать мнение вирусолога, эпедимиолога, но никак не педиатра
Он излагает не свое мнение, а делает обзоры по результатам, полученным специалистами. Я понимаю, что вы (как и yama), так сказать, его идеологический противник ("пиарится", "зарабатывает", "переобувается"), но не надо искажать факты.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex
vetka написав:Была недавно в Одессе, где не носят маски вообще никто и не придерживаются вообще ничего из карантинных мер.
На Новую Почту без масок категорически не пускают, в большинство сетевых супермаркетов тоже категорически не пускают без масок. В банки тоже не пускают без масок. И в транспорте многие продолжают ездить в масках, хотя уже вроде как не настаивают, особенно пожилые и молодёжь. Средний возраст реже действительно пользуется масками в транспорте. А так да, на улицах, на базарах, в мелких магазинчиках в основном все без масок.