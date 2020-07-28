Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1582158315841585> Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 245 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 17% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 27 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 52 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 8 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 6% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 37 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 39 Всього голосів : 245 Додано: Сер 29 лип, 2020 16:51 Uppi написав: Я так поняла вы и были этот ребенок с бабушкой ? Ваши посты отдают такой детской непосредственностью . Я так поняла вы и были этот ребенок с бабушкой ? Ваши посты отдают такой детской непосредственностью .

Извращенные у Вас однако, фантазии

Отрицание происходящего, это одна из стадий психической реакции.

Вы ее через некоторое время пройдете, ну или останетесь в детской фазе. Извращенные у Вас однако, фантазииОтрицание происходящего, это одна из стадий психической реакции.Вы ее через некоторое время пройдете, ну или останетесь в детской фазе. _Mykola_ Повідомлень: 3857 З нами з: 09.02.09 Подякував: 539 раз. Подякували: 523 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 лип, 2020 16:53 vetka написав: То есть заболеваемость по +- 1000 человек ежедневно - это не эпидемия?

Я лично считаю, что рано в принципе нас запустили транспорт и сняли ограничения. То есть заболеваемость по +- 1000 человек ежедневно - это не эпидемия?Я лично считаю, что рано в принципе нас запустили транспорт и сняли ограничения.

ИМХО. Транспорт не рано, проблема в тотальном невыполнении масочного режима, и полное отсутствие наказания за его невыполнение. Это корень всех теперешних проблем ИМХО. Транспорт не рано, проблема в тотальном невыполнении масочного режима, и полное отсутствие наказания за его невыполнение. Это корень всех теперешних проблем _Mykola_ Повідомлень: 3857 З нами з: 09.02.09 Подякував: 539 раз. Подякували: 523 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 лип, 2020 16:53 juristkostya написав: vetka написав: То есть заболеваемость по +- 1000 человек ежедневно - это не эпидемия?

То есть заболеваемость по +- 1000 человек ежедневно - это не эпидемия?

Вы отличаете понятия абсолютного количества заболевших от темпов прироста количества заболевших?

Поясню на простых примерах:

1. весной вывлялось по 600 (но тогда тесты были в дефиците), сейчас по 1000 (не сейчас охват тестированием гораздо шире). Фактически, темпы распространения болезни или вообще не изменились, или возросли процентов на 10-20.

В то время, как при нормальной эпидпроцессе они должны нарастать в геометрической прогрессии.



2. Уже полтора месяца, как народ массово ездит на наше море - но Херсонская область как была заповедником низких показателей заболеваемости, так им и осталась.

То есть, восстановление мобильности населения не дало заметного увеличения темпов эпидемии.

Поэтому, я и говорю: если отмена карантина как набора ограничительных мер не привела к заметному изменению картины эпидемии - так ли стОит за него держаться? Вы отличаете понятия абсолютного количества заболевших от темпов прироста количества заболевших?Поясню на простых примерах:1. весной вывлялось по 600 (но тогда тесты были в дефиците), сейчас по 1000 (не сейчас охват тестированием гораздо шире). Фактически, темпы распространения болезни или вообще не изменились, или возросли процентов на 10-20.В то время, как при нормальной эпидпроцессе они должны нарастать в геометрической прогрессии.2. Уже полтора месяца, как народ массово ездит на наше море - но Херсонская область как была заповедником низких показателей заболеваемости, так им и осталась.То есть, восстановление мобильности населения не дало заметного увеличения темпов эпидемии.Поэтому, я и говорю: если отмена карантина как набора ограничительных мер не привела к заметному изменению картины эпидемии - так ли стОит за него держаться?

Ну если все так шикарно, то почему не заканчивают цирк с городским транспортом? Где люди должны очередь выстоять, чтобы сесть в пятый троллейбус, который ходит один в 20 минут! Ну если все так шикарно, то почему не заканчивают цирк с городским транспортом? Где люди должны очередь выстоять, чтобы сесть в пятый троллейбус, который ходит один в 20 минут! vetka Повідомлень: 6477 З нами з: 04.03.14 Подякував: 402 раз. Подякували: 1082 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 лип, 2020 16:54 _Mykola_ написав: vetka написав: То есть заболеваемость по +- 1000 человек ежедневно - это не эпидемия?

Я лично считаю, что рано в принципе нас запустили транспорт и сняли ограничения. То есть заболеваемость по +- 1000 человек ежедневно - это не эпидемия?Я лично считаю, что рано в принципе нас запустили транспорт и сняли ограничения.

ИМХО. Транспорт не рано, проблема в тотальном невыполнении масочного режима, и полное отсутствие наказания за его невыполнение. Это корень всех теперешних проблем ИМХО. Транспорт не рано, проблема в тотальном невыполнении масочного режима, и полное отсутствие наказания за его невыполнение. Это корень всех теперешних проблем

Была недавно в Одессе, где не носят маски вообще никто и не придерживаются вообще ничего из карантинных мер. Была недавно в Одессе, где не носят маски вообще никто и не придерживаются вообще ничего из карантинных мер. vetka Повідомлень: 6477 З нами з: 04.03.14 Подякував: 402 раз. Подякували: 1082 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 лип, 2020 16:56 vetka написав: _Mykola_ написав: vetka написав: То есть заболеваемость по +- 1000 человек ежедневно - это не эпидемия?

Я лично считаю, что рано в принципе нас запустили транспорт и сняли ограничения. То есть заболеваемость по +- 1000 человек ежедневно - это не эпидемия?Я лично считаю, что рано в принципе нас запустили транспорт и сняли ограничения.

ИМХО. Транспорт не рано, проблема в тотальном невыполнении масочного режима, и полное отсутствие наказания за его невыполнение. Это корень всех теперешних проблем ИМХО. Транспорт не рано, проблема в тотальном невыполнении масочного режима, и полное отсутствие наказания за его невыполнение. Это корень всех теперешних проблем

Была недавно в Одессе, где не носят маски вообще никто и не придерживаются вообще ничего из карантинных мер. Была недавно в Одессе, где не носят маски вообще никто и не придерживаются вообще ничего из карантинных мер.

Вот и ответ, почему.

И, количество госпитализаций, а это? как правило? средняя и тяжелая форма, у нас уже в этом месяце уверенно пробил 200 в сутки. Прошлый месяц был 150 Вот и ответ, почему.И, количество госпитализаций, а это? как правило? средняя и тяжелая форма, у нас уже в этом месяце уверенно пробил 200 в сутки. Прошлый месяц был 150 Востаннє редагувалось _Mykola_ в Сер 29 лип, 2020 17:08, всього редагувалось 1 раз. _Mykola_ Повідомлень: 3857 З нами з: 09.02.09 Подякував: 539 раз. Подякували: 523 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 лип, 2020 16:57 vetka написав: Ну если все так шикарно, то почему не заканчивают цирк с городским транспортом? Где люди должны очередь выстоять, чтобы сесть в пятый троллейбус, который ходит один в 20 минут! Ну если все так шикарно, то почему не заканчивают цирк с городским транспортом? Где люди должны очередь выстоять, чтобы сесть в пятый троллейбус, который ходит один в 20 минут!

откуда мне знать, почему вашему мэру плевать на своих горожан. Вы его избирали, вы и спрашивайте.

Во всяком случае, к борьбе с эпидемией это отношения не имеет. откуда мне знать, почему вашему мэру плевать на своих горожан. Вы его избирали, вы и спрашивайте.Во всяком случае, к борьбе с эпидемией это отношения не имеет. juristkostya Повідомлень: 3222 З нами з: 08.12.13 Подякував: 0 раз. Подякували: 925 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 лип, 2020 17:00 vetka написав: Ну если все так шикарно, то почему не заканчивают цирк с городским транспортом? Где люди должны очередь выстоять, чтобы сесть в пятый троллейбус, который ходит один в 20 минут! Ну если все так шикарно, то почему не заканчивают цирк с городским транспортом? Где люди должны очередь выстоять, чтобы сесть в пятый троллейбус, который ходит один в 20 минут!



это еще что, вход в отделение Привата по 1 человеку (как-то попал под сильный дождь под отделением, пришлось нам 7 человек прятаться под козырек банкомата, стояли с дистанцией 20см, правда в масках))) это еще что, вход в отделение Привата по 1 человеку (как-то попал под сильный дождь под отделением, пришлось нам 7 человек прятаться под козырек банкомата, стояли с дистанцией 20см, правда в масках))) Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера. prodigy Повідомлень: 6088 З нами з: 03.12.13 Подякував: 2567 раз. Подякували: 1785 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 лип, 2020 17:00 pesikot написав: ЛАД написав: Грешно предъявлять претензии к Комаровскому. С короной "переобуватся" все, хотя у многих, в т.ч. и у Комаровского Грешно предъявлять претензии к Комаровскому. С короной "переобуватся" все, хотя у многих, в т.ч. и у Комаровского Про Комаровского я изначально говорил, что он пиарится на этой теме.

Поэтому, меняет своё мнение постоянно

И я ещё тогда писал, что хотел бы услышать мнение вирусолога, эпедимиолога, но никак не педиатра Про Комаровского я изначально говорил, что он пиарится на этой теме.Поэтому,И я ещё тогда писал, что хотел бы услышать мнение вирусолога, эпедимиолога, но никак не педиатра

Он излагает не свое мнение, а делает обзоры по результатам, полученным специалистами.

Я понимаю, что вы (как и yama), так сказать, его идеологический противник ("пиарится", "зарабатывает", "переобувается"), но не надо искажать факты. Он излагает не свое мнение, а делает обзоры по результатам, полученным специалистами.Я понимаю, что вы (как и yama), так сказать, его идеологический противник ("пиарится", "зарабатывает", "переобувается"), но не надо искажать факты. Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.

Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex Starikan 2 Повідомлень: 17475 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1941 раз. Подякували: 2786 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 лип, 2020 17:01 vetka написав: Была недавно в Одессе, где не носят маски вообще никто и не придерживаются вообще ничего из карантинных мер. Была недавно в Одессе, где не носят маски вообще никто и не придерживаются вообще ничего из карантинных мер.



На Новую Почту без масок категорически не пускают, в большинство сетевых супермаркетов тоже категорически не пускают без масок. В банки тоже не пускают без масок.

И в транспорте многие продолжают ездить в масках, хотя уже вроде как не настаивают, особенно пожилые и молодёжь. Средний возраст реже действительно пользуется масками в транспорте.

А так да, на улицах, на базарах, в мелких магазинчиках в основном все без масок. На Новую Почту без масок категорически не пускают, в большинство сетевых супермаркетов тоже категорически не пускают без масок. В банки тоже не пускают без масок.И в транспорте многие продолжают ездить в масках, хотя уже вроде как не настаивают, особенно пожилые и молодёжь. Средний возраст реже действительно пользуется масками в транспорте.А так да, на улицах, на базарах, в мелких магазинчиках в основном все без масок. freeze 4 Повідомлень: 17796 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4330 раз. Подякували: 6996 раз. Профіль 22 3 5 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 лип, 2020 17:02 https://www.worldometers.info/coronavirus/



уже 17млн заболевших, это даже не пик, Индия только стала набирать (по +26000 новых случаев ежедневно), до конца года только одна Индия даст больше 20млн уже 17млн заболевших, это даже не пик, Индия только стала набирать (по +26000 новых случаев ежедневно), до конца года только одна Индия даст больше 20млн Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера. prodigy Повідомлень: 6088 З нами з: 03.12.13 Подякував: 2567 раз. Подякували: 1785 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1582158315841585> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 7095 1605222

swan forever Сер 29 лип, 2020 15:41