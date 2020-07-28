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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1582158315841585>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 245
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
52
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
8
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 245
Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 16:51

  Uppi написав:Я так поняла вы и были этот ребенок с бабушкой ? Ваши посты отдают такой детской непосредственностью .

Извращенные у Вас однако, фантазии :D
Отрицание происходящего, это одна из стадий психической реакции.
Вы ее через некоторое время пройдете, ну или останетесь в детской фазе. ;)
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 16:53

  vetka написав:То есть заболеваемость по +- 1000 человек ежедневно - это не эпидемия?
Я лично считаю, что рано в принципе нас запустили транспорт и сняли ограничения.

ИМХО. Транспорт не рано, проблема в тотальном невыполнении масочного режима, и полное отсутствие наказания за его невыполнение. Это корень всех теперешних проблем
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 16:53

  juristkostya написав:
  vetka написав:То есть заболеваемость по +- 1000 человек ежедневно - это не эпидемия?

Вы отличаете понятия абсолютного количества заболевших от темпов прироста количества заболевших?
Поясню на простых примерах:
1. весной вывлялось по 600 (но тогда тесты были в дефиците), сейчас по 1000 (не сейчас охват тестированием гораздо шире). Фактически, темпы распространения болезни или вообще не изменились, или возросли процентов на 10-20.
В то время, как при нормальной эпидпроцессе они должны нарастать в геометрической прогрессии.

2. Уже полтора месяца, как народ массово ездит на наше море - но Херсонская область как была заповедником низких показателей заболеваемости, так им и осталась.
То есть, восстановление мобильности населения не дало заметного увеличения темпов эпидемии.
Поэтому, я и говорю: если отмена карантина как набора ограничительных мер не привела к заметному изменению картины эпидемии - так ли стОит за него держаться?

Ну если все так шикарно, то почему не заканчивают цирк с городским транспортом? Где люди должны очередь выстоять, чтобы сесть в пятый троллейбус, который ходит один в 20 минут!
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 16:54

  _Mykola_ написав:
  vetka написав:То есть заболеваемость по +- 1000 человек ежедневно - это не эпидемия?
Я лично считаю, что рано в принципе нас запустили транспорт и сняли ограничения.

ИМХО. Транспорт не рано, проблема в тотальном невыполнении масочного режима, и полное отсутствие наказания за его невыполнение. Это корень всех теперешних проблем

Была недавно в Одессе, где не носят маски вообще никто и не придерживаются вообще ничего из карантинных мер.
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 16:56

  vetka написав:
  _Mykola_ написав:
  vetka написав:То есть заболеваемость по +- 1000 человек ежедневно - это не эпидемия?
Я лично считаю, что рано в принципе нас запустили транспорт и сняли ограничения.

ИМХО. Транспорт не рано, проблема в тотальном невыполнении масочного режима, и полное отсутствие наказания за его невыполнение. Это корень всех теперешних проблем

Была недавно в Одессе, где не носят маски вообще никто и не придерживаются вообще ничего из карантинных мер.

Вот и ответ, почему.
И, количество госпитализаций, а это? как правило? средняя и тяжелая форма, у нас уже в этом месяце уверенно пробил 200 в сутки. Прошлый месяц был 150
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Сер 29 лип, 2020 17:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 16:57

  vetka написав:Ну если все так шикарно, то почему не заканчивают цирк с городским транспортом? Где люди должны очередь выстоять, чтобы сесть в пятый троллейбус, который ходит один в 20 минут!

откуда мне знать, почему вашему мэру плевать на своих горожан. Вы его избирали, вы и спрашивайте.
Во всяком случае, к борьбе с эпидемией это отношения не имеет.
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 17:00

  vetka написав:Ну если все так шикарно, то почему не заканчивают цирк с городским транспортом? Где люди должны очередь выстоять, чтобы сесть в пятый троллейбус, который ходит один в 20 минут!


это еще что, вход в отделение Привата по 1 человеку (как-то попал под сильный дождь под отделением, пришлось нам 7 человек прятаться под козырек банкомата, стояли с дистанцией 20см, правда в масках)))
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 17:00

  pesikot написав:
  ЛАД написав: Грешно предъявлять претензии к Комаровскому. С короной "переобуватся" все, хотя у многих, в т.ч. и у Комаровского
Про Комаровского я изначально говорил, что он пиарится на этой теме.
Поэтому, меняет своё мнение постоянно
И я ещё тогда писал, что хотел бы услышать мнение вирусолога, эпедимиолога, но никак не педиатра

Он излагает не свое мнение, а делает обзоры по результатам, полученным специалистами.
Я понимаю, что вы (как и yama), так сказать, его идеологический противник ("пиарится", "зарабатывает", "переобувается"), но не надо искажать факты.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 17:01

  vetka написав:Была недавно в Одессе, где не носят маски вообще никто и не придерживаются вообще ничего из карантинных мер.


На Новую Почту без масок категорически не пускают, в большинство сетевых супермаркетов тоже категорически не пускают без масок. В банки тоже не пускают без масок.
И в транспорте многие продолжают ездить в масках, хотя уже вроде как не настаивают, особенно пожилые и молодёжь. Средний возраст реже действительно пользуется масками в транспорте.
А так да, на улицах, на базарах, в мелких магазинчиках в основном все без масок.
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 17:02

https://www.worldometers.info/coronavirus/

уже 17млн заболевших, это даже не пик, Индия только стала набирать (по +26000 новых случаев ежедневно), до конца года только одна Индия даст больше 20млн
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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