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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1582158315841585

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 245
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
52
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
8
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 245
Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 17:03

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Що сказали німці :
22 процента пациентов с диагнозом COVID-19, помещенных в немецкие клиники с конца февраля по середину апреля 2020 года, не смогли справиться с последствиями заболевания.
https://www.dw.com/ru/%D0%B2-%D0%BD%D0% ... l-4190-xml
Puente
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 17:08

  Puente написав:22 процента пациентов с диагнозом COVID-19, помещенных в немецкие клиники с конца февраля по середину апреля 2020 года, не смогли справиться с последствиями заболевания.


Немецкая толерантность ))) Пациент не смог справиться. Везите в морг.
У нас попроще - сказали бы, что умер.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 17:18

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  juristkostya написав:Поэтому, я и говорю: если отмена карантина как набора ограничительных мер не привела к заметному изменению картины эпидемии - так ли стОит за него держаться?

Походу, для зараження потрібен довгий контакт з зараженим, без маски, довше 10-15 хв. В основному заражаються вдома, на днях народження, нічних клубах, на транспорті менше, коли не чхають на ближнього.
Тому дещо можна і відмінити, але не маски.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 17:22

  lapay написав:
  juristkostya написав:Поэтому, я и говорю: если отмена карантина как набора ограничительных мер не привела к заметному изменению картины эпидемии - так ли стОит за него держаться?

Походу, для зараження потрібен довгий контакт з зараженим, без маски, довше 10-15 хв. В основному заражаються вдома, на днях народження, нічних клубах, на транспорті менше, коли не чхають на ближнього.
Тому дещо можна і відмінити, але не маски.

здраво. Я как социопат больше ратую за дистанцирование и запрет массовых собраний, типа стадионных концертов. Ну а маски...ну, пусть будут....
juristkostya
 
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