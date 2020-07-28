22 процента пациентов с диагнозом COVID-19, помещенных в немецкие клиники с конца февраля по середину апреля 2020 года, не смогли справиться с последствиями заболевания.
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Додано: Сер 29 лип, 2020 17:03
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Що сказали німці :
22 процента пациентов с диагнозом COVID-19, помещенных в немецкие клиники с конца февраля по середину апреля 2020 года, не смогли справиться с последствиями заболевания.
Додано: Сер 29 лип, 2020 17:08
Додано: Сер 29 лип, 2020 17:18
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Походу, для зараження потрібен довгий контакт з зараженим, без маски, довше 10-15 хв. В основному заражаються вдома, на днях народження, нічних клубах, на транспорті менше, коли не чхають на ближнього.
Тому дещо можна і відмінити, але не маски.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Сер 29 лип, 2020 17:22
здраво. Я как социопат больше ратую за дистанцирование и запрет массовых собраний, типа стадионных концертов. Ну а маски...ну, пусть будут....
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