Додано: Сер 29 лип, 2020 17:32

_Mykola_ написав: ИМХО. Ковидиоты ходят без маски.

Социально ответственные, нормальные люди ходят в закрытых помещениях, магазинах, лифтах, транспорте в правильно одетой маске.



Недавно наблюдал интересную картину, когда бабушка пыталась внучку заставить ехать в лифте без маски. Ребенок лет шести, напрочь отказалась входить в лифт без надетой маски.



С масками и выполнением правил гигиены, как и с сортировкой мусора, надо начинать с самого младшего возраста. ИМХО. Ковидиоты ходят без маски.Социально ответственные, нормальные люди ходят в закрытых помещениях, магазинах, лифтах, транспорте в правильно одетой маске.Недавно наблюдал интересную картину, когда бабушка пыталась внучку заставить ехать в лифте без маски. Ребенок лет шести, напрочь отказалась входить в лифт без надетой маски.С масками и выполнением правил гигиены, как и с сортировкой мусора, надо начинать с самого младшего возраста.

Повторюсь еще раз, но в любимой сказке детства "Волшебник изумрудного города", которое пришлось на советское время, речь шла, в том числе, и о следующем.Город этот на самом деле не был изумрудным, поскольку Гудвин приказал его жителям и гостям носить зеленые очки, что делало обыкновенные белые камни зелеными "изумрудами" на вид.А еще Гудвин не был волшебником. Он сидел в помещении за кулисами и лишь изображал из себя волшебника, дергая за ниточки множество кукол, пока его не разоблачила собачка Тотошка, забежав за эти кулисы.С тех пор прошло уже около 50 лет, что является достаточным для того, чтобы из жителей "изумрудного города" превратиться в граждан, которые осознают свои права, многие их которых государством им не предоставлялись, поскольку принадлежат им по факту и с момента рождения (права первого поколения). При этом вмешательство государства в эти права разрешается лишь в случаях и на условиях, установленныхА что касается "социально ответственных нормальных людей", то расскажу забавный эпизод.Как-то в июне я поехал по делам, но в спешке забыл маску. В трамвай подсел дедушка около 75 лет в самодельной маске и сразу начал рассказывать о том, что он услышал по радио и увидел по телевизору. В частности, дедушка проинформировал пассажиров, что с 1 июля проезд в Киеве будет только по "карточке киевлянина", однако пассажиры не обращали на него внимания.Тогда опечаленный дедушка увидел меня без маски и принялся отчитывать за то, что я не соблюдаю рекомендаций, услышанных им по радио и увиденных им по телевизору.Я переспросил дедушку, а не увлекался ли он в более молодые годы творчеством Высоцкого, в частности, процитировал ему припев из песни Высоцкого о слухах. Однако по лицу дедушки мне стало понятно, что в советский период Высоцкий совершенно не произвел на него какого-либо впечатления.К счастью для меня дедушка быстро прибыл к месту назначения, а именно, оглянувшись, я увидел, что он пошел к "наливайке" (генделыку).Примерно через час я возвращался домой на этом же трамвае. Подъезжая к дому, я увидел на предпоследней остановке вышеуказанного дедушку. Он валялся на земле и в маске в метрах трех от рельсов, будучи в "полной кондиции". В частности, дедушка периодически пытался занять "вертикальное положение", свойственное человеку, однако, потерпев в очередной раз неудачу, возвращался в "горизонтальное положение", явно несвойственное человеку.Вопрос заключается в том, а в каком-же случае дедушка был "социально ответственным" на самом деле?