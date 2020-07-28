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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1583158415851586>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 245
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
52
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
8
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 245
Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 17:08

  Puente написав:22 процента пациентов с диагнозом COVID-19, помещенных в немецкие клиники с конца февраля по середину апреля 2020 года, не смогли справиться с последствиями заболевания.


Немецкая толерантность ))) Пациент не смог справиться. Везите в морг.
У нас попроще - сказали бы, что умер.
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 17:18

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  juristkostya написав:Поэтому, я и говорю: если отмена карантина как набора ограничительных мер не привела к заметному изменению картины эпидемии - так ли стОит за него держаться?

Походу, для зараження потрібен довгий контакт з зараженим, без маски, довше 10-15 хв. В основному заражаються вдома, на днях народження, нічних клубах, на транспорті менше, коли не чхають на ближнього.
Тому дещо можна і відмінити, але не маски.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 17:22

  lapay написав:
  juristkostya написав:Поэтому, я и говорю: если отмена карантина как набора ограничительных мер не привела к заметному изменению картины эпидемии - так ли стОит за него держаться?

Походу, для зараження потрібен довгий контакт з зараженим, без маски, довше 10-15 хв. В основному заражаються вдома, на днях народження, нічних клубах, на транспорті менше, коли не чхають на ближнього.
Тому дещо можна і відмінити, але не маски.

здраво. Я как социопат больше ратую за дистанцирование и запрет массовых собраний, типа стадионных концертов. Ну а маски...ну, пусть будут....
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 17:32

  _Mykola_ написав:ИМХО. Ковидиоты ходят без маски.
Социально ответственные, нормальные люди ходят в закрытых помещениях, магазинах, лифтах, транспорте в правильно одетой маске.

Недавно наблюдал интересную картину, когда бабушка пыталась внучку заставить ехать в лифте без маски. Ребенок лет шести, напрочь отказалась входить в лифт без надетой маски.

С масками и выполнением правил гигиены, как и с сортировкой мусора, надо начинать с самого младшего возраста.

Повторюсь еще раз, но в любимой сказке детства "Волшебник изумрудного города", которое пришлось на советское время, речь шла, в том числе, и о следующем.
Город этот на самом деле не был изумрудным, поскольку Гудвин приказал его жителям и гостям носить зеленые очки, что делало обыкновенные белые камни зелеными "изумрудами" на вид.
А еще Гудвин не был волшебником. Он сидел в помещении за кулисами и лишь изображал из себя волшебника, дергая за ниточки множество кукол, пока его не разоблачила собачка Тотошка, забежав за эти кулисы.

С тех пор прошло уже около 50 лет, что является достаточным для того, чтобы из жителей "изумрудного города" превратиться в граждан, которые осознают свои права, многие их которых государством им не предоставлялись, поскольку принадлежат им по факту и с момента рождения (права первого поколения). При этом вмешательство государства в эти права разрешается лишь в случаях и на условиях, установленных ЗАКОНОМ.

А что касается "социально ответственных нормальных людей", то расскажу забавный эпизод.
Как-то в июне я поехал по делам, но в спешке забыл маску. В трамвай подсел дедушка около 75 лет в самодельной маске и сразу начал рассказывать о том, что он услышал по радио и увидел по телевизору. В частности, дедушка проинформировал пассажиров, что с 1 июля проезд в Киеве будет только по "карточке киевлянина", однако пассажиры не обращали на него внимания.

Тогда опечаленный дедушка увидел меня без маски и принялся отчитывать за то, что я не соблюдаю рекомендаций, услышанных им по радио и увиденных им по телевизору.
Я переспросил дедушку, а не увлекался ли он в более молодые годы творчеством Высоцкого, в частности, процитировал ему припев из песни Высоцкого о слухах. Однако по лицу дедушки мне стало понятно, что в советский период Высоцкий совершенно не произвел на него какого-либо впечатления.
К счастью для меня дедушка быстро прибыл к месту назначения, а именно, оглянувшись, я увидел, что он пошел к "наливайке" (генделыку).

Примерно через час я возвращался домой на этом же трамвае. Подъезжая к дому, я увидел на предпоследней остановке вышеуказанного дедушку. Он валялся на земле и в маске в метрах трех от рельсов, будучи в "полной кондиции". В частности, дедушка периодически пытался занять "вертикальное положение", свойственное человеку, однако, потерпев в очередной раз неудачу, возвращался в "горизонтальное положение", явно несвойственное человеку.
Вопрос заключается в том, а в каком-же случае дедушка был "социально ответственным" на самом деле?
Востаннє редагувалось Igneus в Сер 29 лип, 2020 17:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 17:38

Re: Эпидемия коронавируса в мире

vetka написав:
  _Mykola_ написав:
  vetka написав:То есть заболеваемость по +- 1000 человек ежедневно - это не эпидемия?
Я лично считаю, что рано в принципе нас запустили транспорт и сняли ограничения.

ИМХО. Транспорт не рано, проблема в тотальном невыполнении масочного режима, и полное отсутствие наказания за его невыполнение. Это корень всех теперешних проблем

Была недавно в Одессе, где не носят маски вообще никто и не придерживаются вообще ничего из карантинных мер.
Ну про вообще никто это все же сильно преувеличено. Носят, и даже просто на улице, а не только в общественных местах, но меньше, чем в том же Киеве.
В транспорте и супермаркетах - практически все
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 17:38

  Igneus написав:При этом вмешательство государства в эти права разрешается лишь в случаях и на условиях, установленных ЗАКОНОМ.


Такие Законы дыбыльные сейчас принимает государство, что иногда думаешь, что лучше бы все руководствовались здравым смыслом, а не такими законами.
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 17:49

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Igneus написав:При этом вмешательство государства в эти права разрешается лишь в случаях и на условиях, установленных ЗАКОНОМ.
вопрос о пределах вмешательства государства в жизнь общества и личности является сугубо политическим: в разные эпохи, в разных обществах, в разных ситуациях ответы на него отличались очень сильно.

Поэтому, говорить о неких "естественных правах" надо с большой осторожностью. Единого мнение о них нет и пока не предвидится.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 18:20

  juristkostya написав:
  ЛАД написав:Вряд ли страны, заинтересованные в туризме, будут запрещать/ограничивать въезд без серьезных медицинских соображений.

верно. Но это может быть унифицированным решением на уровне всего шенгена или даже всего ЕС.
А влияние стран, критически зависимых от туризма (условно, Болгария, Хорватия, Греция и т.п.), на принятие общеевропейских решений сравнительно невелико. Их могут просто поставить перед фактом, что проблема миграции для объединённой Европы нынче важнее проблемы туристической отрасли.

Будут подкидывать им по 20-50 млрд свеженапечатанных евро в год, чтобы не очень огорчались, и все дела :wink: Такой себе безусловный основной доход.
Вон Польше отслюнявили 160 млрд и не поморщились.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 18:22

  freeze написав:
  Igneus написав:При этом вмешательство государства в эти права разрешается лишь в случаях и на условиях, установленных ЗАКОНОМ.


Такие Законы дыбыльные сейчас принимает государство, что иногда думаешь, что лучше бы все руководствовались здравым смыслом, а не такими законами.

Если все начнут руководствоваться здравым смыслом, а не законами, хоть и некачественными, то будет "война всех против всех", поскольку "здравый смысл" для каждого будет своим. Об этом еще Томас Гоббс написал в своей фундаментальной работе "Левиафан", где под левиафаном подразумевал государство, которое предназначено для сдерживания "войны всех против всех".

Пусть законы и являются некачественными, но их наличие и применение позволяет человеку подстраивать под них свое поведение. Например, украинец должен быть уверен, что лишь в условиях военного или чрезвычайного положения могут быть ограничены отдельные его права обязательно с указанием срока их ограничения, за исключением тех прав, которые вообще не подлежат ограничению (ст. 64 Конституции).

Иностранцы настойчиво советуют украинцам не столько принимать новые законы, сколько исполнять уже существующие, так как иначе возникает ситуация, которая удивительно напоминает варяжский период нашей истории: земля наша была обильна на все, только порядка у нас не было, для чего и приглашались варяги.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 18:26

  Igneus написав:Вопрос заключается в том, а в каком-же случае дедушка был "социально ответственным" на самом деле?

Это очевидно, в случае езды в трамвае в МАСКЕ, а Вы как раз проявили антисоциальное поведение, наражая всех остальных на опасность заражения ковидом при бессимптомном течении ковида.
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