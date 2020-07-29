Додано: Сер 29 лип, 2020 19:00

_Mykola_ написав: Igneus написав: Вопрос заключается в том, а в каком-же случае дедушка был "социально ответственным" на самом деле? Вопрос заключается в том, а в каком-же случае дедушка был "социально ответственным" на самом деле?

Это очевидно, в случае езды в трамвае в МАСКЕ, а Вы как раз проявили антисоциальное поведение, наражая всех остальных на опасность заражения ковидом при бессимптомном течении ковида. Это очевидно, в случае езды в трамвае в МАСКЕ, а Вы как раз проявили антисоциальное поведение, наражая всех остальных на опасность заражения ковидом при бессимптомном течении ковида.

Прежде всего, не только повторюсь, что в Украине не введено чрезвычайное положение, в условиях которого могут быть ограничены ЗАКОНОМ отдельные права, но и напомню, что есть такое понятие, как ПРЕЗУМПЦИЯ.Презумпции подразумевают, с одной стороны, что человек знает законы, является добросовестным плательщиком налогов, невиновен в совершении уголовного преступления, обладает здоровьем, в том числе, психическим, а, пребывая в браке, именно супруги являются отцом и матерью родившегося ребенка.С другой стороны презумпции подразумевают, например, что, будучи за рулем автомобиля, водитель несет вину за ДТП, или, проживая во многоэтажном доме, сосед с этажа выше может быть причастен к залитию квартиры соседа этажом ниже, и так далее.ПРЕЗУМПЦИИ подлежат опровержению теми, кто с ними несогласны, в тоже время, как те, в чью пользу они действуют, освобождаются от их доказыванияТаким образом, это еще нужно доказать, что человек без маски болен бессимптомным заболеванием, и бремя доказывания лежит не на человеке без маски, а на том, кто лишь предполагает о его заболевании