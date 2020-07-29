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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1584158515861587>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 245
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
52
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
8
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 245
Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 18:31

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Еще раз о заразности в быту и при общении с носителями.
https://news.liga.net/kiev/news/koronav ... v-dva-raza

"коронавирусом заразились 133 курсанта. Всего в общежитии института проживают 152 курсанта."
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 18:59

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Сбербанк РФ сообщил, что с сентября перейдет на новый формат работы, при котором 30% сотрудников будут всегда работать удаленно.
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 19:00

  _Mykola_ написав:
  Igneus написав:Вопрос заключается в том, а в каком-же случае дедушка был "социально ответственным" на самом деле?

Это очевидно, в случае езды в трамвае в МАСКЕ, а Вы как раз проявили антисоциальное поведение, наражая всех остальных на опасность заражения ковидом при бессимптомном течении ковида.

Прежде всего, не только повторюсь, что в Украине не введено чрезвычайное положение, в условиях которого могут быть ограничены ЗАКОНОМ отдельные права, но и напомню, что есть такое понятие, как ПРЕЗУМПЦИЯ.

Презумпции подразумевают, с одной стороны, что человек знает законы, является добросовестным плательщиком налогов, невиновен в совершении уголовного преступления, обладает здоровьем, в том числе, психическим, а, пребывая в браке, именно супруги являются отцом и матерью родившегося ребенка.
С другой стороны презумпции подразумевают, например, что, будучи за рулем автомобиля, водитель несет вину за ДТП, или, проживая во многоэтажном доме, сосед с этажа выше может быть причастен к залитию квартиры соседа этажом ниже, и так далее.

ПРЕЗУМПЦИИ подлежат опровержению теми, кто с ними несогласны, в тоже время, как те, в чью пользу они действуют, освобождаются от их доказывания :wink:
Таким образом, это еще нужно доказать, что человек без маски болен бессимптомным заболеванием, и бремя доказывания лежит не на человеке без маски, а на том, кто лишь предполагает о его заболевании :wink:
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 19:07

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Igneus написав:ПРЕЗУМПЦИИ подлежат опровержению теми, кто с ними несогласны, в тоже время, как те, в чью пользу они действуют, освобождаются от их доказывания :wink:
Таким образом, это еще нужно доказать, что человек без маски болен бессимптомным заболеванием, и бремя доказывания лежит не на человеке без маски, а на том, кто лишь предполагает о его заболевании

При епідемії, ПРЕЗУМЦІЯ в тому, що всі хворі, в тому числі і безсимптомні, а доводити що не хворий повинен оштрафований, щоб не сісти за зараження інших. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 19:18

  juristkostya написав:
  Igneus написав:При этом вмешательство государства в эти права разрешается лишь в случаях и на условиях, установленных ЗАКОНОМ.
вопрос о пределах вмешательства государства в жизнь общества и личности является сугубо политическим: в разные эпохи, в разных обществах, в разных ситуациях ответы на него отличались очень сильно.

Поэтому, говорить о неких "естественных правах" надо с большой осторожностью. Единого мнение о них нет и пока не предвидится.

Хочу напомнить, что естественные права (права первого поколения), которые принадлежат человеку от рождения, а не даны ему государством, и лишь признаны им, являются политическими и уже включены во второй раздел Конституции Украины. Кстати, большинство из них не подлежат ограничению даже в условиях военного или чрезвычайного положения, а поэтому именно они прямо указаны в статье 64 Конституции Украины.
При этом эти права распознаются по их формулировке, а именно они начинаются со слов "никто не может быть..." или "никто не обязан...". .

Права человека второго поколения являются социально-экономическими, которые даны ему государством и поэтому могут быть ограничены им не только в условиях военного или чрезвычайного положения.
Многие их этих прав также внесены во второй раздел Конституции Украины. При этом эти права распознаются также по их формулировке, а именно они начинаются со слов "каждый имеет право...".
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 19:34

  lapay написав:
  Igneus написав:ПРЕЗУМПЦИИ подлежат опровержению теми, кто с ними несогласны, в тоже время, как те, в чью пользу они действуют, освобождаются от их доказывания :wink:
Таким образом, это еще нужно доказать, что человек без маски болен бессимптомным заболеванием, и бремя доказывания лежит не на человеке без маски, а на том, кто лишь предполагает о его заболевании

При епідемії, ПРЕЗУМЦІЯ в тому, що всі хворі, в тому числі і безсимптомні, а доводити що не хворий повинен оштрафований, щоб не сісти за зараження інших. :)

У статті 6 Європейської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод 1950 року, яка надає процесуальні гарантії людині, є частина перша (цивільно-процесуальні гарантії) і частина друга (кримінально-процесуальні гарантії).
Зокрема, накладення на людину штрафу прирівнюється за статтею 6 Конвенції до вчинення нею кримінального правопорушення.
Так ось, саме у частині другій Конвенції прямо закладена презумпція невинуватості людини :wink:
Відтак, саме на особу, яка накладає на людину штраф, покладається обов'язок не лише спростування презумпції гарного здоров'я людини, але й доведення вини цієї людини за зараження інших :wink:
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 19:41

  Igneus написав:Відтак, саме на особу, яка накладає на людину штраф, покладається обов'язок не лише спростування презумпції гарного здоров'я людини, але й доведення вини цієї людини за зараження інших :wink:

Казуистика в трактовании. :)

А вот фактическое решение суда.
"В Полтавской области суд оштрафовал мужчину, который в кременчугском "АТБ" находился без средств индивидуальной защиты. Соответствующее постановление вынес Крюковский районный суд, сообщается в Едином государственном реестре судебных решений."
https://news.liga.net/region_news/news/ ... -bez-maski
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 19:45

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Igneus написав:У статті 6 Європейської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод 1950 року, яка надає процесуальні гарантії людині, є частина перша (цивільно-процесуальні гарантії) і частина друга (кримінально-процесуальні гарантії).
Зокрема, накладення на людину штрафу прирівнюється за статтею 6 Конвенції до вчинення нею кримінального правопорушення.
Так ось, саме у частині другій Конвенції прямо закладена презумпція невинуватості людини :wink:
Відтак, саме на особу, яка накладає на людину штраф, покладається обов'язок не лише спростування презумпції гарного здоров'я людини, але й доведення вини цієї людини за зараження інших

Не знаю, чи відмінили оштафовані в ЄС, через суди, хоч один штраф за не носіння маски, як це було в нас. Труселя можеш не одягати, але маску зобов'язаний.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 19:57

  _Mykola_ написав:
  Igneus написав:Відтак, саме на особу, яка накладає на людину штраф, покладається обов'язок не лише спростування презумпції гарного здоров'я людини, але й доведення вини цієї людини за зараження інших :wink:

Казуистика в трактовании. :)

А вот фактическое решение суда.
"В Полтавской области суд оштрафовал мужчину, который в кременчугском "АТБ" находился без средств индивидуальной защиты. Соответствующее постановление вынес Крюковский районный суд, сообщается в Едином государственном реестре судебных решений."
https://news.liga.net/region_news/news/ ... -bez-maski

Когда Крым был еще в составе Украины, там произошел любопытный случай, когда не сошлись характерами судья и прокурор.
При этом судья по всякому поводу налагала на прокурора штрафы и даже подвергала его административному аресту, а, он, похоже, провоцировал ее на это. И вот что из этого получилось:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/980_437#Text
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 20:01

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Igneus написав:Когда Крым был еще в составе Украины


По какому Закону Крым перестал быть в составе Украины ?
Вы же позиционируете себя как законник.
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