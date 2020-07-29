Igneus написав:У статті 6 Європейської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод 1950 року, яка надає процесуальні гарантії людині, є частина перша (цивільно-процесуальні гарантії) і частина друга (кримінально-процесуальні гарантії). Зокрема, накладення на людину штрафу прирівнюється за статтею 6 Конвенції до вчинення нею кримінального правопорушення. Так ось, саме у частині другій Конвенції прямо закладена презумпція невинуватості людини Відтак, саме на особу, яка накладає на людину штраф, покладається обов'язок не лише спростування презумпції гарного здоров'я людини, але й доведення вини цієї людини за зараження інших
Не знаю, чи відмінили оштафовані в ЄС, через суди, хоч один штраф за не носіння маски, як це було в нас. Труселя можеш не одягати, але маску зобов'язаний.
— На ваш погляд, чи вплине пандемія на характер заяв? Чи почнуть люди скаржитись у Страсбург на карантинні заходи? — Цілком можливо. Очевидно, що заходи, яких уживають уряди європейських країн, щонайменше потенційно зачіпають такі права, як право на життя, приватне життя і недоторканність житла, а також право на свободу пересування та зборів. Якщо людина вважає, що її права незаконно обмежують, вона повинна спочатку звернутися до суду своєї країни. При виникненні спору щодо інтерпретації Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, перш ніж подати заяву до ЄСПЛ, громадянин повинен вичерпати всі внутрішні засоби правового захисту.
Igneus написав:При этом вмешательство государства в эти права разрешается лишь в случаях и на условиях, установленных ЗАКОНОМ.
вопрос о пределах вмешательства государства в жизнь общества и личности является сугубо политическим: в разные эпохи, в разных обществах, в разных ситуациях ответы на него отличались очень сильно.
Поэтому, говорить о неких "естественных правах" надо с большой осторожностью. Единого мнение о них нет и пока не предвидится.
Хочу напомнить, что естественные права (права первого поколения), которые принадлежат человеку от рождения, а не даны ему государством, и лишь признаны им, являются политическими и уже включены во второй раздел Конституции Украины. Кстати, большинство из них не подлежат ограничению даже в условиях военного или чрезвычайного положения, а поэтому именно они прямо указаны в статье 64 Конституции Украины. При этом эти права распознаются по их формулировке, а именно они начинаются со слов "никто не может быть..." или "никто не обязан...". .
Права человека второго поколения являются социально-экономическими, которые даны ему государством и поэтому могут быть ограничены им не только в условиях военного или чрезвычайного положения. Многие их этих прав также внесены во второй раздел Конституции Украины. При этом эти права распознаются также по их формулировке, а именно они начинаются со слов "каждый имеет право...".
это красиво звучит, но на практике быстро рассыпается. Условно говоря, базовое право на свободу перемещения ограничивается даже не законом, а подзаконным актом - ПДД. И мы дружно идём в подземный переход или ждём зелёного
Puente написав:Бо все решта - чистий бізнес на страху ...
"Черные пятницы" уже перестали действовать, да и "не политкорректно" это сейчас. А продажи стимулировать как-то надо. Вот припугнули оленей - и они сметают всё подряд, "в преддверии конца света"
Вообще-то, сейчас речь идёт о том, что продажи упали, люди начали экономить (страхуются на случай нового карантина и вообще ухудшения экономической ситуации). Так что эффект короны как раз обратный тому, о чём Вы пишете.
Маркетологи спровоцировали панические набеги на магазины и аптеки (как и хотели), и кто-то неплохо заработал. Продалось даже то, что лежало на складах со Второй Мировой.
Но не предусмотрели всего (чего от маркетологов ещё ожидать?) Поэтому они сели в лужу, когда спрос переориентировался на товары первой необходимости, и длительного хранения (этого они не ожидали).
Украина - богатая страна! ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте