Igneus написав:У статті 6 Європейської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод 1950 року, яка надає процесуальні гарантії людині, є частина перша (цивільно-процесуальні гарантії) і частина друга (кримінально-процесуальні гарантії). Зокрема, накладення на людину штрафу прирівнюється за статтею 6 Конвенції до вчинення нею кримінального правопорушення. Так ось, саме у частині другій Конвенції прямо закладена презумпція невинуватості людини Відтак, саме на особу, яка накладає на людину штраф, покладається обов'язок не лише спростування презумпції гарного здоров'я людини, але й доведення вини цієї людини за зараження інших
Не знаю, чи відмінили оштафовані в ЄС, через суди, хоч один штраф за не носіння маски, як це було в нас. Труселя можеш не одягати, але маску зобов'язаний.
— На ваш погляд, чи вплине пандемія на характер заяв? Чи почнуть люди скаржитись у Страсбург на карантинні заходи? — Цілком можливо. Очевидно, що заходи, яких уживають уряди європейських країн, щонайменше потенційно зачіпають такі права, як право на життя, приватне життя і недоторканність житла, а також право на свободу пересування та зборів. Якщо людина вважає, що її права незаконно обмежують, вона повинна спочатку звернутися до суду своєї країни. При виникненні спору щодо інтерпретації Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, перш ніж подати заяву до ЄСПЛ, громадянин повинен вичерпати всі внутрішні засоби правового захисту.
Igneus написав:При этом вмешательство государства в эти права разрешается лишь в случаях и на условиях, установленных ЗАКОНОМ.
вопрос о пределах вмешательства государства в жизнь общества и личности является сугубо политическим: в разные эпохи, в разных обществах, в разных ситуациях ответы на него отличались очень сильно.
Поэтому, говорить о неких "естественных правах" надо с большой осторожностью. Единого мнение о них нет и пока не предвидится.
Хочу напомнить, что естественные права (права первого поколения), которые принадлежат человеку от рождения, а не даны ему государством, и лишь признаны им, являются политическими и уже включены во второй раздел Конституции Украины. Кстати, большинство из них не подлежат ограничению даже в условиях военного или чрезвычайного положения, а поэтому именно они прямо указаны в статье 64 Конституции Украины. При этом эти права распознаются по их формулировке, а именно они начинаются со слов "никто не может быть..." или "никто не обязан...". .
Права человека второго поколения являются социально-экономическими, которые даны ему государством и поэтому могут быть ограничены им не только в условиях военного или чрезвычайного положения. Многие их этих прав также внесены во второй раздел Конституции Украины. При этом эти права распознаются также по их формулировке, а именно они начинаются со слов "каждый имеет право...".
это красиво звучит, но на практике быстро рассыпается. Условно говоря, базовое право на свободу перемещения ограничивается даже не законом, а подзаконным актом - ПДД. И мы дружно идём в подземный переход или ждём зелёного
Puente написав:Бо все решта - чистий бізнес на страху ...
"Черные пятницы" уже перестали действовать, да и "не политкорректно" это сейчас. А продажи стимулировать как-то надо. Вот припугнули оленей - и они сметают всё подряд, "в преддверии конца света"
Вообще-то, сейчас речь идёт о том, что продажи упали, люди начали экономить (страхуются на случай нового карантина и вообще ухудшения экономической ситуации). Так что эффект короны как раз обратный тому, о чём Вы пишете.
Маркетологи спровоцировали панические набеги на магазины и аптеки (как и хотели), и кто-то неплохо заработал. Продалось даже то, что лежало на складах со Второй Мировой.
Но не предусмотрели всего (чего от маркетологов ещё ожидать?) Поэтому они сели в лужу, когда спрос переориентировался на товары первой необходимости, и длительного хранения (этого они не ожидали).
Украина - богатая страна! ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
По мере того, как человек вмешивается в дикую природу, на Земле становится все больше новых вирусов, которые грозят масштабными пандемиями, считает президент некоммерческой организации EcoHealth Alliance Питер Дашак, занимающийся анализом и предотвращением пандемий.
дело в естественной регуляции численности популяции в природе , и как один из вариантов который работает по отношению к человеку это вирусы . Можно и с другой сторони как Питер зайти , суть так же чем больше гомо сапиенсов на км квадратный тем больше вероятность заразиться вирусом ( ну или появление нового вируса) и тем больше эти гомо сапиенсы влия.т на природу . Это палка о двух концах чем больше численность \густота тем больше влияние и тем больше вирусов
Igneus написав:Когда Крым был еще в составе Украины
По какому Закону Крым перестал быть в составе Украины ? Вы же позиционируете себя как законник.
Статья 1 Конвенции предусматривает территориальную юрисдикцию государства де-юре и де-факто. На официальных сайтах органов государственной власти Украины оглашены рекомендации лицам, которые проживают, в том числе, в Крыму, и касаются вопросов предъявления ими жалоб на нарушение их прав и свобод. При этом, в отличие от дела "Гурепко против Украины", Украина не признает сейчас своей ответственности за возможные нарушения их прав: https://kharkivobljust.gov.ua/wp-conten ... krainy.pdf
"...Згідно зі статтею 1 Конвенції держави-члени мають нести відповідальність за будь-яке порушення гарантованих Конвенцією прав та свобод громадян, які перебувають під їхньою «юрисдикцією». Здійснення юрисдикції є для Договірної держави необхідною умовою, аби вона могла нести відповідальність за дії або бездіяльність, що ставляться їй у вину, та які порушують твердження щодо недотримання прав та свобод, викладених в Конвенції. ...Фраза «під їхньою юрисдикцією» у статті 1 слід розуміти як те, що юрисдикційна компетенція держави є, перш за все, територіальною, але також те, що юрисдикція, як вважається, нормально здійснюється по всій території держави. ...Отже, саме Російська Федерація на цей час зобов’язана забезпечувати права та свободи, гарантовані Конвенцією на території АР Крим, Луганської та Донецької областей, оскільки ці складові частини території України перебувають під фактичним контролем Росії, тобто вони перебувають під її юрисдикцією у значенні статті 1 Конвенції. Відповідно, Російська Федерація відповідальна за порушення прав і свобод громадян, що гарантовані Конвенцією на цих територіях".
Igneus написав:Когда Крым был еще в составе Украины
По какому Закону Крым перестал быть в составе Украины ? Вы же позиционируете себя как законник.
Статья 1 Конвенции предусматривает территориальную юрисдикцию государства де-юре и де-факто. На официальных сайтах органов государственной власти Украины оглашены рекомендации лицам, которые проживают, в том числе, в Крыму, и касаются вопросов предъявления ими жалоб на нарушение их прав и свобод. При этом, в отличие от дела "Гурепко против Украины", Украина не признает сейчас своей ответственности за возможные нарушения их прав: https://kharkivobljust.gov.ua/wp-conten ... krainy.pdf
"...Згідно зі статтею 1 Конвенції держави-члени мають нести відповідальність за будь-яке порушення гарантованих Конвенцією прав та свобод громадян, які перебувають під їхньою «юрисдикцією». Здійснення юрисдикції є для Договірної держави необхідною умовою, аби вона могла нести відповідальність за дії або бездіяльність, що ставляться їй у вину, та які порушують твердження щодо недотримання прав та свобод, викладених в Конвенції. ...Фраза «під їхньою юрисдикцією» у статті 1 слід розуміти як те, що юрисдикційна компетенція держави є, перш за все, територіальною, але також те, що юрисдикція, як вважається, нормально здійснюється по всій території держави. ...Отже, саме Російська Федерація на цей час зобов’язана забезпечувати права та свободи, гарантовані Конвенцією на території АР Крим, Луганської та Донецької областей, оскільки ці складові частини території України перебувають під фактичним контролем Росії, тобто вони перебувають під її юрисдикцією у значенні статті 1 Конвенції. Відповідно, Російська Федерація відповідальна за порушення прав і свобод громадян, що гарантовані Конвенцією на цих територіях".
вас спросили относительно фразы "в составе Украины", а вы вместо этого начинаете подсовывать определение "под юрисдикцией Украины". Имейте уважение к собеседникам.
я НЕ отрицаю существование корона вируса . Я отрицаю его крайне разрекламированную заразность\опасность \ летальность и так далее и т.п. . Выше привели пример с гепатитом С ( или Б) зараза страшная , но не разрекламированная вокруг гепатита С нету столько шумихи ! А риск заразиться и влияние на организм больше чем у Корона вируса. В ту же копилку куча других заболеваний . Еще раз корона вирус есть ! корона вирус как и множество других вирусов циркулирует серди людей. У некоторых людей малозначительного количества последствия бывают хуже чем у других. Но это не повод добровольно заражаться ! дали бы компенсацию за потерянный месяц + навар сверху можно было бы думать над этим . Ситуация усугубляется тем что не доверяю тому чем заразят и что введут . Я не хочу что бы меня заражали непонятно чем и перед этим кололи непонятно чем - доверия к экспериментаторам нету . Спасибо смотрим The Bourne Legacy хороший такой боевичок на тему вакцинации прививок и так далее в широком понимании