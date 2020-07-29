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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1585158615871588> Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 245 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 17% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 27 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 52 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 8 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 6% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 37 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 39 Всього голосів : 245 Додано: Сер 29 лип, 2020 20:08 lapay написав: Igneus написав: У статті 6 Європейської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод 1950 року, яка надає процесуальні гарантії людині, є частина перша (цивільно-процесуальні гарантії) і частина друга (кримінально-процесуальні гарантії).

Зокрема, накладення на людину штрафу прирівнюється за статтею 6 Конвенції до вчинення нею кримінального правопорушення.

Так ось, саме у частині другій Конвенції прямо закладена презумпція невинуватості людини

Відтак, саме на особу, яка накладає на людину штраф, покладається обов'язок не лише спростування презумпції гарного здоров'я людини, але й доведення вини цієї людини за зараження інших У статті 6 Європейської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод 1950 року, яка надає процесуальні гарантії людині, є частина перша (цивільно-процесуальні гарантії) і частина друга (кримінально-процесуальні гарантії).Зокрема, накладення на людину штрафу прирівнюється за статтею 6 Конвенції до вчинення нею кримінального правопорушення.Так ось, саме у частині другій Конвенції прямо закладена презумпція невинуватості людиниВідтак, саме на особу, яка накладає на людину штраф, покладається обов'язок не лише спростування презумпції гарного здоров'я людини, але й доведення вини цієї людини за зараження інших

Не знаю, чи відмінили оштафовані в ЄС, через суди, хоч один штраф за не носіння маски, як це було в нас. Труселя можеш не одягати, але маску зобов'язаний. Не знаю, чи відмінили оштафовані в ЄС, через суди, хоч один штраф за не носіння маски, як це було в нас. Труселя можеш не одягати, але маску зобов'язаний.

Новий голова Євросуду Роберт Спано, який розпочав виконання своїх обовяз'ків з травня 2020 року, вже готується до розгляду й цих справ

https://zib.com.ua/ua/142945-golova_esp ... a_kar.html



— На ваш погляд, чи вплине пандемія на характер заяв? Чи почнуть люди скаржитись у Страсбург на карантинні заходи?

— Цілком можливо. Очевидно, що заходи, яких уживають уряди європейських країн, щонайменше потенційно зачіпають такі права, як право на життя, приватне життя і недоторканність житла, а також право на свободу пересування та зборів.

Якщо людина вважає, що її права незаконно обмежують, вона повинна спочатку звернутися до суду своєї країни. При виникненні спору щодо інтерпретації Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, перш ніж подати заяву до ЄСПЛ, громадянин повинен вичерпати всі внутрішні засоби правового захисту. Новий голова Євросуду, який розпочав виконання своїх обовяз'ків з травня 2020 року, вже готується до розгляду й цих справ— Цілком можливо. Очевидно, що заходи, яких уживають уряди європейських країн, щонайменше потенційно зачіпають такі права, якЯкщо людина вважає, що її права незаконно обмежують, вона повинна спочатку звернутися до суду своєї країни. При виникненні спору щодо інтерпретації Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, перш ніж подати заяву до ЄСПЛ, громадянин повинен вичерпати всі внутрішні засоби правового захисту. Igneus Повідомлень: 639 З нами з: 29.08.18 Подякував: 245 раз. Подякували: 343 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 лип, 2020 20:08 Igneus написав: juristkostya написав: Igneus написав: При этом вмешательство государства в эти права разрешается лишь в случаях и на условиях, установленных ЗАКОНОМ. При этом вмешательство государства в эти права разрешается лишь в случаях и на условиях, установленных ЗАКОНОМ. вопрос о пределах вмешательства государства в жизнь общества и личности является сугубо политическим: в разные эпохи, в разных обществах, в разных ситуациях ответы на него отличались очень сильно.



Поэтому, говорить о неких "естественных правах" надо с большой осторожностью. Единого мнение о них нет и пока не предвидится. вопрос о пределах вмешательства государства в жизнь общества и личности является сугубо политическим: в разные эпохи, в разных обществах, в разных ситуациях ответы на него отличались очень сильно.Поэтому, говорить о неких "естественных правах" надо с большой осторожностью. Единого мнение о них нет и пока не предвидится.

Хочу напомнить, что естественные права (права первого поколения), которые принадлежат человеку от рождения, а не даны ему государством, и лишь признаны им, являются политическими и уже включены во второй раздел Конституции Украины. Кстати, большинство из них не подлежат ограничению даже в условиях военного или чрезвычайного положения, а поэтому именно они прямо указаны в статье 64 Конституции Украины.

При этом эти права распознаются по их формулировке, а именно они начинаются со слов "никто не может быть..." или "никто не обязан...". .



Права человека второго поколения являются социально-экономическими, которые даны ему государством и поэтому могут быть ограничены им не только в условиях военного или чрезвычайного положения.

Многие их этих прав также внесены во второй раздел Конституции Украины. При этом эти права распознаются также по их формулировке, а именно они начинаются со слов "каждый имеет право...". Хочу напомнить, что(права первого поколения), которые принадлежат человеку от рождения, а не даны ему государством, и лишь признаны им, являютсяи уже включены во второй раздел Конституции Украины. Кстати, большинство из них не подлежат ограничению даже в условиях военного или чрезвычайного положения, а поэтому именно они прямо указаны в статье 64 Конституции Украины.При этом эти права распознаются по их формулировке, а именно они начинаются со словилиПрава человека второго поколения являются социально-экономическими, которые даны ему государством и поэтому могут быть ограничены им не только в условиях военного или чрезвычайного положения.Многие их этих прав также внесены во второй раздел Конституции Украины. При этом эти права распознаются также по их формулировке, а именно они начинаются со слов это красиво звучит, но на практике быстро рассыпается.

Условно говоря, базовое право на свободу перемещения ограничивается даже не законом, а подзаконным актом - ПДД.

И мы дружно идём в подземный переход или ждём зелёного это красиво звучит, но на практике быстро рассыпается.Условно говоря, базовое право на свободу перемещения ограничивается даже не законом, а подзаконным актом - ПДД.И мы дружно идём в подземный переход или ждём зелёного juristkostya Повідомлень: 3226 З нами з: 08.12.13 Подякував: 0 раз. Подякували: 927 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 лип, 2020 20:24 ЛАД написав: Вкладчик1234 написав: Puente написав: Бо все решта - чистий бізнес на страху ... Бо все решта - чистий бізнес на страху ...

"Черные пятницы" уже перестали действовать, да и "не политкорректно" это сейчас.

А продажи стимулировать как-то надо.

Вот припугнули оленей - и они сметают всё подряд, "в преддверии конца света" "Черные пятницы" уже перестали действовать, да и "не политкорректно" это сейчас.А продажи стимулировать как-то надо.Вот припугнули оленей - и они сметают всё подряд, "в преддверии конца света"

Вообще-то, сейчас речь идёт о том, что продажи упали, люди начали экономить (страхуются на случай нового карантина и вообще ухудшения экономической ситуации).

Так что эффект короны как раз обратный тому, о чём Вы пишете. Вообще-то, сейчас речь идёт о том, что продажи упали, люди начали экономить (страхуются на случай нового карантина и вообще ухудшения экономической ситуации).Так что эффект короны как раз обратный тому, о чём Вы пишете.

Маркетологи спровоцировали панические набеги на магазины и аптеки (как и хотели), и кто-то неплохо заработал. Продалось даже то, что лежало на складах со Второй Мировой.



Но не предусмотрели всего (чего от маркетологов ещё ожидать?)

Поэтому они сели в лужу, когда спрос переориентировался на товары первой необходимости, и длительного хранения (этого они не ожидали). Маркетологи спровоцировали панические набеги на магазины и аптеки (как и хотели), и кто-то неплохо заработал. Продалось даже то, что лежало на складах со Второй Мировой.Но не предусмотрели всего (чего от маркетологов ещё ожидать?)Поэтому они сели в лужу, когда спрос переориентировался на товары первой необходимости, и длительного хранения (этого они не ожидали). Украина - богатая страна!

ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 12082 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7033 раз. Подякували: 3204 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 лип, 2020 20:37 ЛАД написав: По мере того, как человек вмешивается в дикую природу, на Земле становится все больше новых вирусов, которые грозят масштабными пандемиями, считает президент некоммерческой организации EcoHealth Alliance Питер Дашак, занимающийся анализом и предотвращением пандемий.

https://focus.ua/technologies/459829-ne_koronavirusom_edinym_uchenye_zaiavliaiut_chto_na_planete_nachalas_era_pandemii

дело в естественной регуляции численности популяции в природе , и как один из вариантов который работает по отношению к человеку это вирусы . Можно и с другой сторони как Питер зайти , суть так же чем больше гомо сапиенсов на км квадратный тем больше вероятность заразиться вирусом ( ну или появление нового вируса) и тем больше эти гомо сапиенсы влия.т на природу . Это палка о двух концах чем больше численность \густота тем больше влияние и тем больше вирусов дело в естественной регуляции численности популяции в природе , и как один из вариантов который работает по отношению к человеку это вирусы . Можно и с другой сторони как Питер зайти , суть так же чем больше гомо сапиенсов на км квадратный тем больше вероятность заразиться вирусом ( ну или появление нового вируса) и тем больше эти гомо сапиенсы влия.т на природу . Это палка о двух концах чем больше численность \густота тем больше влияние и тем больше вирусов yama Повідомлень: 2490 З нами з: 12.08.17 Подякував: 4724 раз. Подякували: 517 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 лип, 2020 20:40 freeze написав: Igneus написав: Когда Крым был еще в составе Украины

По какому Закону Крым перестал быть в составе Украины ?

Вы же позиционируете себя как законник. По какому Закону Крым перестал быть в составе Украины ?Вы же позиционируете себя как законник.



Статья 1 Конвенции предусматривает территориальную юрисдикцию государства де-юре и де-факто.

На официальных сайтах органов государственной власти Украины оглашены рекомендации лицам, которые проживают, в том числе, в Крыму, и касаются вопросов предъявления ими жалоб на нарушение их прав и свобод. При этом, в отличие от дела "Гурепко против Украины", Украина не признает сейчас своей ответственности за возможные нарушения их прав:

https://kharkivobljust.gov.ua/wp-conten ... krainy.pdf



"...Згідно зі статтею 1 Конвенції держави-члени мають нести

відповідальність за будь-яке порушення гарантованих Конвенцією прав та

свобод громадян, які перебувають під їхньою «юрисдикцією». Здійснення

юрисдикції є для Договірної держави необхідною умовою, аби вона могла

нести відповідальність за дії або бездіяльність, що ставляться їй у вину, та які порушують твердження щодо недотримання прав та свобод,

викладених в Конвенції.

...Фраза «під їхньою юрисдикцією» у статті 1 слід розуміти як те, що юрисдикційна компетенція держави є, перш за все, територіальною, але

також те, що юрисдикція, як вважається, нормально здійснюється по всій

території держави.

...Отже, саме Російська Федерація на цей час зобов’язана

забезпечувати права та свободи, гарантовані Конвенцією на території

АР Крим, Луганської та Донецької областей, оскільки ці складові частини території України перебувають під фактичним контролем Росії, тобто вони перебувають під її юрисдикцією у значенні статті 1 Конвенції. Відповідно, Російська Федерація відповідальна за порушення прав і свобод громадян, що гарантовані Конвенцією на цих територіях". Статья 1 Конвенции предусматривает территориальную юрисдикцию государстваНа официальных сайтах органов государственной власти Украины оглашены рекомендации лицам, которые проживают, в том числе, в Крыму, и касаются вопросов предъявления ими жалоб на нарушение их прав и свобод. При этом, в отличие от дела "Гурепко против Украины", Украина не признает сейчас своей ответственности за возможные нарушения их прав:"...Згідно зі статтею 1 Конвенції держави-члени мають нестивідповідальність за будь-яке порушення гарантованих Конвенцією прав тасвобод громадян, які перебувають під їхньою «юрисдикцією». Здійсненняюрисдикції є для Договірної держави необхідною умовою, аби вона могланести відповідальність за дії або бездіяльність, що ставляться їй у вину, та які порушують твердження щодо недотримання прав та свобод,викладених в Конвенції....Фразау статті 1 слід розуміти як те, що юрисдикційна компетенція держави є, перш за все, територіальною, алетакож те, що юрисдикція, як вважається, нормально здійснюється по всійтериторії держави....Отже,, оскількиВідповідно, Російська Федерація відповідальна за порушення прав і свобод громадян, що гарантовані Конвенцією на цих територіях". Igneus Повідомлень: 639 З нами з: 29.08.18 Подякував: 245 раз. Подякували: 343 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 лип, 2020 20:46 Igneus написав: freeze написав: Igneus написав: Когда Крым был еще в составе Украины

По какому Закону Крым перестал быть в составе Украины ?

Вы же позиционируете себя как законник. По какому Закону Крым перестал быть в составе Украины ?Вы же позиционируете себя как законник.



Статья 1 Конвенции предусматривает территориальную юрисдикцию государства де-юре и де-факто.

На официальных сайтах органов государственной власти Украины оглашены рекомендации лицам, которые проживают, в том числе, в Крыму, и касаются вопросов предъявления ими жалоб на нарушение их прав и свобод. При этом, в отличие от дела "Гурепко против Украины", Украина не признает сейчас своей ответственности за возможные нарушения их прав:

https://kharkivobljust.gov.ua/wp-conten ... krainy.pdf



"...Згідно зі статтею 1 Конвенції держави-члени мають нести

відповідальність за будь-яке порушення гарантованих Конвенцією прав та

свобод громадян, які перебувають під їхньою «юрисдикцією». Здійснення

юрисдикції є для Договірної держави необхідною умовою, аби вона могла

нести відповідальність за дії або бездіяльність, що ставляться їй у вину, та які порушують твердження щодо недотримання прав та свобод,

викладених в Конвенції.

...Фраза «під їхньою юрисдикцією» у статті 1 слід розуміти як те, що юрисдикційна компетенція держави є, перш за все, територіальною, але

також те, що юрисдикція, як вважається, нормально здійснюється по всій

території держави.

...Отже, саме Російська Федерація на цей час зобов’язана

забезпечувати права та свободи, гарантовані Конвенцією на території

АР Крим, Луганської та Донецької областей, оскільки ці складові частини території України перебувають під фактичним контролем Росії, тобто вони перебувають під її юрисдикцією у значенні статті 1 Конвенції. Відповідно, Російська Федерація відповідальна за порушення прав і свобод громадян, що гарантовані Конвенцією на цих територіях". Статья 1 Конвенции предусматривает территориальную юрисдикцию государстваНа официальных сайтах органов государственной власти Украины оглашены рекомендации лицам, которые проживают, в том числе, в Крыму, и касаются вопросов предъявления ими жалоб на нарушение их прав и свобод. При этом, в отличие от дела "Гурепко против Украины", Украина не признает сейчас своей ответственности за возможные нарушения их прав:"...Згідно зі статтею 1 Конвенції держави-члени мають нестивідповідальність за будь-яке порушення гарантованих Конвенцією прав тасвобод громадян, які перебувають під їхньою «юрисдикцією». Здійсненняюрисдикції є для Договірної держави необхідною умовою, аби вона могланести відповідальність за дії або бездіяльність, що ставляться їй у вину, та які порушують твердження щодо недотримання прав та свобод,викладених в Конвенції....Фразау статті 1 слід розуміти як те, що юрисдикційна компетенція держави є, перш за все, територіальною, алетакож те, що юрисдикція, як вважається, нормально здійснюється по всійтериторії держави....Отже,, оскількиВідповідно, Російська Федерація відповідальна за порушення прав і свобод громадян, що гарантовані Конвенцією на цих територіях".

вас спросили относительно фразы "в составе Украины", а вы вместо этого начинаете подсовывать определение "под юрисдикцией Украины".

Имейте уважение к собеседникам. вас спросили относительно фразы "в составе Украины", а вы вместо этого начинаете подсовывать определение "под юрисдикцией Украины".Имейте уважение к собеседникам. juristkostya Повідомлень: 3226 З нами з: 08.12.13 Подякував: 0 раз. Подякували: 927 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 лип, 2020 20:48 ЛАД написав: Ученые предлагают здоровым добровольцам заразиться коронавирусом для проверки эффективности экспериментальных вакцин.

https://focus.ua/world/458993-uchenye_predlagaiut_podvergat_risku_zarazheniia_covid-19_vaktsinirovannykh_dobrovoltsev

Предлагаю отрицающим корону поучаствовать (если молоды и здоровы). Предлагаю отрицающим корону поучаствовать (если молоды и здоровы).

я НЕ отрицаю существование корона вируса . Я отрицаю его крайне разрекламированную заразность\опасность \ летальность и так далее и т.п. .

Выше привели пример с гепатитом С ( или Б) зараза страшная , но не разрекламированная вокруг гепатита С нету столько шумихи ! А риск заразиться и влияние на организм больше чем у Корона вируса. В ту же копилку куча других заболеваний .

Еще раз корона вирус есть ! корона вирус как и множество других вирусов циркулирует серди людей. У некоторых людей малозначительного количества последствия бывают хуже чем у других.

Но это не повод добровольно заражаться ! дали бы компенсацию за потерянный месяц + навар сверху можно было бы думать над этим . Ситуация усугубляется тем что не доверяю тому чем заразят и что введут . Я не хочу что бы меня заражали непонятно чем и перед этим кололи непонятно чем - доверия к экспериментаторам нету . Спасибо смотрим The Bourne Legacy хороший такой боевичок на тему вакцинации прививок и так далее в широком понимании я НЕ отрицаю существование корона вируса . Я отрицаю его крайне разрекламированную заразность\опасность \ летальность и так далее и т.п. .Выше привели пример с гепатитом С ( или Б) зараза страшная , но не разрекламированная вокруг гепатита С нету столько шумихи ! А риск заразиться и влияние на организм больше чем у Корона вируса. В ту же копилку куча других заболеваний .Еще раз корона вирус есть ! корона вирус как и множество других вирусов циркулирует серди людей. У некоторых людей малозначительного количества последствия бывают хуже чем у других.Но это не повод добровольно заражаться ! дали бы компенсацию за потерянный месяц + навар сверху можно было бы думать над этим . Ситуация усугубляется тем что не доверяю тому чем заразят и что введут . Я не хочу что бы меня заражали непонятно чем и перед этим кололи непонятно чем - доверия к экспериментаторам нету . Спасибо смотримхороший такой боевичок на тему вакцинации прививок и так далее в широком понимании yama Повідомлень: 2490 З нами з: 12.08.17 Подякував: 4724 раз. Подякували: 517 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 лип, 2020 20:51 Вкладчик1234 написав: Рефрижераторы уже готовят? Или они пока на курортах, заняты напитками и мороженым?



А может тела просто не будут убирать с улиц?



Кстати! Можно ввести какой-нибудь новый налог или коммунальный тариф: "на уборку тел с улиц" Рефрижераторы уже готовят? Или они пока на курортах, заняты напитками и мороженым?А может тела просто не будут убирать с улиц?Кстати! Можно ввести какой-нибудь новый налог или коммунальный тариф: "на уборку тел с улиц" готов работать в службе по уборке трупов ! с улиц ! беру дорого готов работать в службе по уборке трупов ! с улиц !беру дорого yama Повідомлень: 2490 З нами з: 12.08.17 Подякував: 4724 раз. Подякували: 517 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 лип, 2020 20:57 жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса... Тракторист

Повідомлень: 4717 З нами з: 06.08.08 Подякував: 246 раз. Подякували: 742 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 лип, 2020 20:59 _Mykola_ написав: vetka написав: То есть заболеваемость по +- 1000 человек ежедневно - это не эпидемия?

Я лично считаю, что рано в принципе нас запустили транспорт и сняли ограничения. То есть заболеваемость по +- 1000 человек ежедневно - это не эпидемия?Я лично считаю, что рано в принципе нас запустили транспорт и сняли ограничения.

ИМХО. Транспорт не рано, проблема в тотальном невыполнении масочного режима, и полное отсутствие наказания за его невыполнение. Это корень всех теперешних проблем ИМХО. Транспорт не рано, проблема в тотальном невыполнении масочного режима, и полное отсутствие наказания за его невыполнение. Это корень всех теперешних проблем

а какие могут быть наказания за невыполнение незаконых распоряжение КМУ?... а какие могут быть наказания за невыполнение незаконых распоряжение КМУ?... жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса... Тракторист

Повідомлень: 4717 З нами з: 06.08.08 Подякував: 246 раз. Подякували: 742 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1585158615871588> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 7096 1605550

ЛОБ Сер 29 лип, 2020 18:08