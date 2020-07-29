Американская биотехнологическая компания Moderna намерена установить цену за курс вакцины от COVID-19 на уровне 50-60 долларов, сообщает Financial Times со ссылкой на информированные источники, передает УНН.
Такую цену, пишет Financial Times, компания установит для США и других стран с “высоким уровнем дохода”.
Издание отмечает, что цена, скорее всего, изменится, так как Moderna оценила свою вакцину выше, чем компании Pfizer и BioNTech, которые на прошлой неделе заключили соглашение с властями США на продажу до 600 миллионов доз разрабатываемой ими вакцины против коронавируса по стоимости в 19,5 доллара за дозу.
Igneus написав:Відтак, саме на особу, яка накладає на людину штраф, покладається обов'язок не лише спростування презумпції гарного здоров'я людини, але й доведення вини цієї людини за зараження інших
Казуистика в трактовании.
А вот фактическое решение суда. "В Полтавской области суд оштрафовал мужчину, который в кременчугском "АТБ" находился без средств индивидуальной защиты. Соответствующее постановление вынес Крюковский районный суд, сообщается в Едином государственном реестре судебных решений." https://news.liga.net/region_news/news/ ... -bez-maski
это лишь подтверждаеь то насколько упал уровень судей после судебной реформы...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
freeze написав:Сбербанк РФ сообщил, что с сентября перейдет на новый формат работы, при котором 30% сотрудников будут всегда работать удаленно.
Сбербанк ускоряет возвращение сотрудников в офис после того, как его предправления Греф раскритиковал результативность работы во время эпидемии коронавируса.
На встрече с менеджментом в конце июня банкстер назвал удаленную работу менее эффективной для большинства сотрудников. В связи с этим руководители подразделений банка стали активнее возвращать подчиненных на рабочие места, рассказали источники, попросившие об анонимности в связи с непубличным характером информации.
К работе вернулось 70% сотрудников, пишет Bloomberg. К началу этой недели в офис вернулось большинство сотрудников департамента глобальных рынков. Руководитель департамента Андрей Шеметов на прошлой неделе сообщил сотрудникам, что новые запросы на удаленную работу одобряться не будут, кроме случаев подозрения на болезнь или карантина.
juristkostya написав:вас спросили относительно фразы "в составе Украины", а вы вместо этого начинаете подсовывать определение "под юрисдикцией Украины". Имейте уважение к собеседникам.
Его вопрос был именно о законе. А что, Вы и он не знаете, как и вследствие чего Украина утратила территориальную юрисдикцию де-факто по статье 1 Конвенции над Крымом и в чьем составе он находится сейчас? Вам "ехать" дальше по проблеме коронавируса, когда могут быть ограничены или даже нарушены права человека, которые подлежат защите, или "шашечки"?
Якщо не влаштовує питання територіальної юрисдикції за ст. 1 Конвенції, то є Закон України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України": https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1207-18#Text
За змістом ст. 3 цього Закону Крим визнано тимчасово окупованою територією. При цьому у ст. 5 цього Закону встановлено, що відповідальність за порушення прав і свобод людини і громадянина на цій тимчасово окупованій території покладається на Російську Федерацію. Нарешті, у ст. 17 цього Закону проголошено, що Україна зобов’язується вживати заходів для звільнення цієї території України від окупації.