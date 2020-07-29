freeze написав:Сбербанк РФ сообщил, что с сентября перейдет на новый формат работы, при котором 30% сотрудников будут всегда работать удаленно.
Сбербанк ускоряет возвращение сотрудников в офис после того, как его предправления Греф раскритиковал результативность работы во время эпидемии коронавируса.
На встрече с менеджментом в конце июня банкстер назвал удаленную работу менее эффективной для большинства сотрудников. В связи с этим руководители подразделений банка стали активнее возвращать подчиненных на рабочие места, рассказали источники, попросившие об анонимности в связи с непубличным характером информации.
К работе вернулось 70% сотрудников, пишет Bloomberg. К началу этой недели в офис вернулось большинство сотрудников департамента глобальных рынков. Руководитель департамента Андрей Шеметов на прошлой неделе сообщил сотрудникам, что новые запросы на удаленную работу одобряться не будут, кроме случаев подозрения на болезнь или карантина.
juristkostya написав:вас спросили относительно фразы "в составе Украины", а вы вместо этого начинаете подсовывать определение "под юрисдикцией Украины". Имейте уважение к собеседникам.
Его вопрос был именно о законе. А что, Вы и он не знаете, как и вследствие чего Украина утратила территориальную юрисдикцию де-факто по статье 1 Конвенции над Крымом и в чьем составе он находится сейчас? Вам "ехать" дальше по проблеме коронавируса, когда могут быть ограничены или даже нарушены права человека, которые подлежат защите, или "шашечки"?
Якщо не влаштовує питання територіальної юрисдикції за ст. 1 Конвенції, то є Закон України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України": https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1207-18#Text
За змістом ст. 3 цього Закону Крим визнано тимчасово окупованою територією. При цьому у ст. 5 цього Закону встановлено, що відповідальність за порушення прав і свобод людини і громадянина на цій тимчасово окупованій території покладається на Російську Федерацію. Нарешті, у ст. 17 цього Закону проголошено, що Україна зобов’язується вживати заходів для звільнення цієї території України від окупації.
всякий раз, когда встречаю эту фразу, понимаю: автор документа не может привести прямую ссылку на закон. И начинает в меру фантазии подтягивать свои толкования.
Коли у судовому рішенні здійснюється посилання на правову норму, яка регулює спірні правовідносини, зазвичай вживаються наступні терміни: "на виконання", "відповідно", "згідно", "за змістом": http://reyestr.court.gov.ua/Review/90563046
Оскільки я ще не претендую на те, що знаю краще процесуальне право, ніж, наприклад, секретар пленуму Верховного Суду Дмитро Луспеник, то звертаю увагу на складення судових рішень саме ним! А Ви не згодні?
До речі, формальні міркування не є підставою для скасування судових рішень (ст. 410 ЦПК України)