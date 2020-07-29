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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1585158615871588 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 245 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 17% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 27 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 52 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 8 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 6% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 37 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 39 Всього голосів : 245 Додано: Сер 29 лип, 2020 21:17 freeze написав: Сбербанк РФ сообщил, что с сентября перейдет на новый формат работы, при котором 30% сотрудников будут всегда работать удаленно. Сбербанк РФ сообщил, что с сентября перейдет на новый формат работы, при котором 30% сотрудников будут всегда работать удаленно.



Сбербанк ускоряет возвращение сотрудников в офис после того, как его предправления Греф раскритиковал результативность работы во время эпидемии коронавируса.



На встрече с менеджментом в конце июня банкстер назвал удаленную работу менее эффективной для большинства сотрудников. В связи с этим руководители подразделений банка стали активнее возвращать подчиненных на рабочие места, рассказали источники, попросившие об анонимности в связи с непубличным характером информации.



К работе вернулось 70% сотрудников, пишет Bloomberg. К началу этой недели в офис вернулось большинство сотрудников департамента глобальных рынков. Руководитель департамента Андрей Шеметов на прошлой неделе сообщил сотрудникам, что новые запросы на удаленную работу одобряться не будут, кроме случаев подозрения на болезнь или карантина.

https://t.me/banksta/10149



Ылита и раньше работала "удаленно" из Монако, и т.п. Ылита и раньше работала "удаленно" из Монако, и т.п. Украина - богатая страна!

ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 12082 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7032 раз. Подякували: 3204 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 лип, 2020 21:54 juristkostya написав: вас спросили относительно фразы "в составе Украины", а вы вместо этого начинаете подсовывать определение "под юрисдикцией Украины". Имейте уважение к собеседникам. вас спросили относительно фразы "в составе Украины", а вы вместо этого начинаете подсовывать определение "под юрисдикцией Украины". Имейте уважение к собеседникам.

Его вопрос был именно о законе.

А что, Вы и он не знаете, как и вследствие чего Украина утратила территориальную юрисдикцию де-факто по статье 1 Конвенции над Крымом и в чьем составе он находится сейчас?

Вам "ехать" дальше по проблеме коронавируса, когда могут быть ограничены или даже нарушены права человека, которые подлежат защите, или "шашечки"?



Якщо не влаштовує питання територіальної юрисдикції за ст. 1 Конвенції, то є Закон України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України":

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1207-18#Text



За змістом ст. 3 цього Закону Крим визнано тимчасово окупованою територією. При цьому у ст. 5 цього Закону встановлено, що відповідальність за порушення прав і свобод людини і громадянина на цій тимчасово окупованій території покладається на Російську Федерацію. Нарешті, у ст. 17 цього Закону проголошено, що Україна зобов’язується вживати заходів для звільнення цієї території України від окупації. Его вопрос был именно оА что, Вы и он не знаете, как и вследствие чего Украина утратила территориальную юрисдикцию де-факто по статье 1 Конвенции над Крымом и в чьем составе он находится сейчас?Вам "ехать" дальше по проблеме коронавируса, когда могут быть ограничены или даже нарушены права человека, которые подлежат защите, или "шашечки"?Якщо не влаштовує питання територіальної юрисдикції за ст. 1 Конвенції, то є Закон України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України":За змістом ст. 3 цього Закону Крим визнано тимчасово окупованою територією. При цьому у ст. 5 цього Закону встановлено, що відповідальність за порушення прав і свобод людини і громадянина на цій тимчасово окупованій території покладається на Російську Федерацію. Нарешті, у ст. 17 цього Закону проголошено, що Україна зобов’язується вживати заходів для звільнення цієї території України від окупації. Igneus Повідомлень: 640 З нами з: 29.08.18 Подякував: 245 раз. Подякували: 343 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 лип, 2020 22:10 Re: Эпидемия коронавируса в мире Igneus написав: За змістом ст. За змістом ст.

всякий раз, когда встречаю эту фразу, понимаю: автор документа не может привести прямую ссылку на закон. И начинает в меру фантазии подтягивать свои толкования. всякий раз, когда встречаю эту фразу, понимаю: автор документа не может привести прямую ссылку на закон. И начинает в меру фантазии подтягивать свои толкования. juristkostya Повідомлень: 3227 З нами з: 08.12.13 Подякував: 0 раз. Подякували: 927 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 лип, 2020 22:31 juristkostya написав: Igneus написав: За змістом ст. За змістом ст.

всякий раз, когда встречаю эту фразу, понимаю: автор документа не может привести прямую ссылку на закон. И начинает в меру фантазии подтягивать свои толкования. всякий раз, когда встречаю эту фразу, понимаю: автор документа не может привести прямую ссылку на закон. И начинает в меру фантазии подтягивать свои толкования.

Коли у судовому рішенні здійснюється посилання на правову норму, яка регулює спірні правовідносини, зазвичай вживаються наступні терміни: "на виконання", "відповідно", "згідно", "за змістом": http://reyestr.court.gov.ua/Review/90563046



Оскільки я ще не претендую на те, що знаю краще процесуальне право, ніж, наприклад, секретар пленуму Верховного Суду Дмитро Луспеник, то звертаю увагу на складення судових рішень саме ним! А Ви не згодні?



До речі, формальні міркування не є підставою для скасування судових рішень

(ст. 410 ЦПК України) Коли у судовому рішенні здійснюється посилання на правову норму, яка регулює спірні правовідносини, зазвичай вживаються наступні терміни: "на виконання", "відповідно", "згідно",Оскільки я ще не претендую на те, що знаю краще процесуальне право, ніж, наприклад, секретар пленуму Верховного Суду Дмитро Луспеник, то звертаю увагу на складення судових рішень саме ним! А Ви не згодні?До речі, формальні міркування не є підставою для скасування судових рішень(ст. 410 ЦПК України) Igneus Повідомлень: 640 З нами з: 29.08.18 Подякував: 245 раз. Подякували: 343 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 лип, 2020 23:18 yama написав: я НЕ отрицаю существование корона вируса . Я отрицаю его крайне разрекламированную заразность\опасность \ летальность и так далее и т.п. .

я НЕ отрицаю существование корона вируса . Я отрицаю его крайне разрекламированную заразность\опасность \ летальность и так далее и т.п. .

Выше была ссылочка, насчет "незаразности" это когда из 152 живущих в общежитии, подтвержденный ковид имеют 133. Выше была ссылочка, насчет "незаразности" это когда из 152 живущих в общежитии, подтвержденный ковид имеют 133. _Mykola_ Повідомлень: 3862 З нами з: 09.02.09 Подякував: 540 раз. Подякували: 523 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1585158615871588 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ Сер 29 лип, 2020 22:46