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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1586158715881589

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 245
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
52
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
8
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 245
Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 08:33

Re: Эпидемия коронавируса в мире

В Японии вторая волна
[spoiler] Зображення
[/spoiler]
zokibada
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 09:05

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Статистика COVID-19 у регіонах

Всього випадків - 68794
Нових - 1197

Одужало - 38154 (+760)
Загинуло - 1673 (+23)
Підозри - 120972 (+1541)

Вінницька область — 2698 (+38)
Волинська область — 3735 (+41)
Дніпропетровська область — 1394 (+30)
Донецька область — 865 (+4)
Житомирська область — 1807 (+43)
Закарпатська область — 5078 (+70)
Запорізька область — 779 (+12)
Івано-Франківська область — 4446 (+104)
Кіровоградська область — 703 (+5)
м. Київ — 8131 (+199)
Київська область — 3672 (+43)
Львівська область — 9397 (+131)
Луганська область — 122 (0)
Миколаївська область — 578 (+15)
Одеська область — 3150 (+46)
Полтавська область — 431 (+17)
Рівненська область — 5942 (+105)
Сумська область — 484 (+17)
Тернопільська область — 2922 (+70)
Харківська область — 3626 (+70)
Херсонська область — 224 (0)
Хмельницька область — 1109 (+23)
Чернівецька область — 5812 (+61)
Черкаська область — 919 (+9)
Чернігівська область — 789 (+44)
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http://www.savedelta.org.ua/
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 09:21

  Igneus написав:
  juristkostya написав:
  Igneus написав:За змістом ст.

всякий раз, когда встречаю эту фразу, понимаю: автор документа не может привести прямую ссылку на закон. И начинает в меру фантазии подтягивать свои толкования.

Коли у судовому рішенні здійснюється посилання на правову норму, яка регулює спірні правовідносини, зазвичай вживаються наступні терміни: "на виконання", "відповідно", "згідно", "за змістом": http://reyestr.court.gov.ua/Review/90563046

Оскільки я ще не претендую на те, що знаю краще процесуальне право, ніж, наприклад, секретар пленуму Верховного Суду Дмитро Луспеник, то звертаю увагу на складення судових рішень саме ним! А Ви не згодні?

До речі, формальні міркування не є підставою для скасування судових рішень
(ст. 410 ЦПК України) :wink:

при чём здесь вообще процесс?
вам задали сугубо "материальный" вопрос, в ответ на что вы начали подмену терминов и подтягивание расширительных толкований.
Это слишком очевидно и продолжая упорствовать вы только закапываетесь всё глубже.
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 09:25

Re: Эпидемия коронавируса в мире

1197 - новая высота, рекорд.
За прошедшие сутки больше всего заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 зафиксировали в Киеве (199 случаев), Львовской (131), Ровенской (105) и Ивано-Франковской (104) областях.

Интересно, сколько госпитализаций?
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 09:29

  _Mykola_ написав:1197 - новая высота, рекорд.
За прошедшие сутки больше всего заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 зафиксировали в Киеве (199 случаев), Львовской (131), Ровенской (105) и Ивано-Франковской (104) областях.

Интересно, сколько госпитализаций?


плохо, но ожидаемо. даже при минимальном объеме тестирования, проблема все очевиднее и очевиднее.
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 09:33

Re: Эпидемия коронавируса в мире

https://news.liga.net/region_news/news/ ... -chinovnik

"В Тернопольской области зафиксирован случай заражения коронавирусом "в третий раз". Глава регионального управления здравоохранения Владимир Богайчук утверждает в Facebook Тернопольской облгосадминистрации, что мужчина, который "дважды переболел" COVID-19, заразился снова."
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 10:01

  _Mykola_ написав:https://news.liga.net/region_news/news/v-ternopolskoy-oblasti-mujchina-v-tretiy-raz-zabolel-koronavirusom-chinovnik

"В Тернопольской области зафиксирован случай заражения коронавирусом "в третий раз". Глава регионального управления здравоохранения Владимир Богайчук утверждает в Facebook Тернопольской облгосадминистрации, что мужчина, который "дважды переболел" COVID-19, заразился снова."

Оце мужик нагрешил где-то не по-детски :mrgreen:
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