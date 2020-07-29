В Японии вторая волна
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 30 лип, 2020 08:33
Re: Эпидемия коронавируса в мире
В Японии вторая волна
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Додано: Чет 30 лип, 2020 09:05
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Статистика COVID-19 у регіонах
Всього випадків - 68794
Нових - 1197
Одужало - 38154 (+760)
Загинуло - 1673 (+23)
Підозри - 120972 (+1541)
Вінницька область — 2698 (+38)
Волинська область — 3735 (+41)
Дніпропетровська область — 1394 (+30)
Донецька область — 865 (+4)
Житомирська область — 1807 (+43)
Закарпатська область — 5078 (+70)
Запорізька область — 779 (+12)
Івано-Франківська область — 4446 (+104)
Кіровоградська область — 703 (+5)
м. Київ — 8131 (+199)
Київська область — 3672 (+43)
Львівська область — 9397 (+131)
Луганська область — 122 (0)
Миколаївська область — 578 (+15)
Одеська область — 3150 (+46)
Полтавська область — 431 (+17)
Рівненська область — 5942 (+105)
Сумська область — 484 (+17)
Тернопільська область — 2922 (+70)
Харківська область — 3626 (+70)
Херсонська область — 224 (0)
Хмельницька область — 1109 (+23)
Чернівецька область — 5812 (+61)
Черкаська область — 919 (+9)
Чернігівська область — 789 (+44)
Delta oporteat nos salvos fieri!
Додано: Чет 30 лип, 2020 09:21
при чём здесь вообще процесс?
вам задали сугубо "материальный" вопрос, в ответ на что вы начали подмену терминов и подтягивание расширительных толкований.
Это слишком очевидно и продолжая упорствовать вы только закапываетесь всё глубже.
Додано: Чет 30 лип, 2020 09:25
Re: Эпидемия коронавируса в мире
1197 - новая высота, рекорд.
За прошедшие сутки больше всего заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 зафиксировали в Киеве (199 случаев), Львовской (131), Ровенской (105) и Ивано-Франковской (104) областях.
Интересно, сколько госпитализаций?
Додано: Чет 30 лип, 2020 09:29
плохо, но ожидаемо. даже при минимальном объеме тестирования, проблема все очевиднее и очевиднее.
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
Додано: Чет 30 лип, 2020 09:33
Re: Эпидемия коронавируса в мире
"В Тернопольской области зафиксирован случай заражения коронавирусом "в третий раз". Глава регионального управления здравоохранения Владимир Богайчук утверждает в Facebook Тернопольской облгосадминистрации, что мужчина, который "дважды переболел" COVID-19, заразился снова."
Додано: Чет 30 лип, 2020 10:01
Оце мужик нагрешил где-то не по-детски
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