Додано: Чет 30 лип, 2020 09:29

_Mykola_ написав: 1197 - новая высота, рекорд.

За прошедшие сутки больше всего заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 зафиксировали в Киеве (199 случаев), Львовской (131), Ровенской (105) и Ивано-Франковской (104) областях.



Интересно, сколько госпитализаций? 1197 - новая высота, рекорд.За прошедшие сутки больше всего заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 зафиксировали в Киеве (199 случаев), Львовской (131), Ровенской (105) и Ивано-Франковской (104) областях.Интересно, сколько госпитализаций?



плохо, но ожидаемо. даже при минимальном объеме тестирования, проблема все очевиднее и очевиднее. плохо, но ожидаемо. даже при минимальном объеме тестирования, проблема все очевиднее и очевиднее.

It takes little for me to say

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California