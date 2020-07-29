Додано: Чет 30 лип, 2020 10:54

tumos написав: ЛАД написав: tumos написав: ---------

ЛАД

Вы слышали/читали таких достижениях современной науки?

Я нет. В принципе такое возможно. Но не сегодня.

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Из чего следует утверждение, что не сегодня ? ---------В принципе такое возможно. Но не сегодня.---------Из чего следует утверждение, что не сегодня ?



Следует из подчеркнутого, как Вы легко могли бы догадаться.

Следует из подчеркнутого, как Вы легко могли бы догадаться.

Из подчеркнутого следует, что Вы не слышали о достижениях. И только. Это не означает что их не существует сегодня. Из подчеркнутого следует, что Вы не слышали о достижениях. И только. Это не означает что их не существует сегодня.

ЛАД написав:

Если у Вас другие сведения и Вы где-то читали о таких достижениях, приведите, пожалуйста, данные/ссылки и я признАю свою ошибку.

Вы предпочли сделать вид, что не понимаете, что я написал и занялись, как бы помягче, словесной эквилибристикой.

Если у Вас другие сведения и Вы где-то читали о таких достижениях, приведите, пожалуйста, данные/ссылки и я признАю свою ошибку.Вы предпочли сделать вид, что не понимаете, что я написал и занялись, как бы помягче, словесной эквилибристикой.

Обсуждаемые достижения имеют прикладное военное значение (хотя и запрещены международными договорами). Сомневаюсь, что кто-либо признает открыто. Обсуждаемые достижения имеют прикладное военное значение (хотя и запрещены международными договорами). Сомневаюсь, что кто-либо признает открыто.

ЛАД написав: Фриз не писал о низкой заболеваемости испанкой в России.

Фриз предлагал Вам погуглить.

Фризо низкой заболеваемости испанкой в России.Фриз предлагал Вам погуглить.

Совершенно верно. Фриз утверждал об отсутствии вакцинации в России в 1918 году. Я же нагуглил мнение о том, что в этот период в России свирепствовал тиф, а не испанка. Совершенно верно. Фриз утверждал об отсутствии вакцинации в России в 1918 году. Я же нагуглил мнение о том, что в этот период в России свирепствовал тиф, а не испанка.

ЛАД написав: Вы предполагаете массовое вакцинирование от тифа и пр. в 1918-1919 и на основе этого пытаетесь делать какие-то выводы.

Теперь Вы уже предполагаете некачественные/просроченные вакцины, прекрасно понимая, что через 100 лет это практически наверняка невозможно.

Вымассовое вакцинирование от тифа и пр. в 1918-1919 и на основе этого пытаетесь делать какие-то выводы.Теперь Вы уженекачественные/просроченные вакцины, прекрасно понимая, что через 100 лет это практически наверняка невозможно.

Это не мои предположения, а информация из заметки. Я же сказал, что информация интересная, если будет подтвержден факт массовой вакцинации в США и странах Европы. Это не мои предположения, а информация из заметки. Я же сказал, что информация интересная, если будет подтвержден факт массовой вакцинации в США и странах Европы.

ЛАД написав: Книги , думаю, можно поискать а интернете в электронном виде и прочитать хромом. Если не книги, то у авторов наверняка есть статьи на эту тему. (Не предлагаю Вам сложный путь - купить книгу за 12 евро, отсканировать, а потом перевести Гуглом).

Книги , думаю, можно поискать а интернете в электронном виде и прочитать хромом. Если не книги, то у авторов наверняка есть статьи на эту тему. (Не предлагаю Вам сложный путь - купить книгу за 12 евро, отсканировать, а потом перевести Гуглом).

Искал в электронном виде. Пока не нашел. Любопытно, альтернативное мнение ученых относительно короны (что похоже следует из заголовка книги) не побудило Вас совершить попытки прочесть ее содержание ? Немецким не владею, но слышал перевод названия на русский язык. Искал в электронном виде. Пока не нашел. Любопытно, альтернативное мнение ученых относительно короны (что похоже следует из заголовка книги) не побудило Вас совершить попытки прочесть ее содержание ? Немецким не владею, но слышал перевод названия на русский язык.

ЛАД написав: Высказывание Маркса я знаю, о "просроченной вакцине" уже написал, предположения и конспирологию обсуждать не интересно (мне).

Высказывание Маркса я знаю, о "просроченной вакцине" уже написал,и конспирологию обсуждать не интересно (мне).



На этой ветке пожалуй самое встречаемое слово после ковид - это конспирология. ) На этой ветке пожалуй самое встречаемое слово после ковид - это конспирология. )

предположениях

фактах

Из Вашего ответа следует, что не только я, но и Вы не слышали о таких достижениях.Следовательно, на сегодня это чисто спекуляции."Военным значением" можно объяснить всё, что угодно.Но хотя бы какие-то сведения/статьи просочились бы в открытую печать.Пока этого нет, Ваши рассуждения и аргументы - чистая конспирология.1. Ссылку можно?2. Не убежден в качестве российской статистики 1919 года.Ключевое - "если будет".И то не факт. Следует ещё доказать, что массовая вакцинация и испанка как-то связаны.Пока этого нет, эти рассуждения - чистая конспирология, как бы Вам не нравилось это слово.1. Немецким тоже не владею.2. Тратить время на поиск и чтение книги только исходя из названия ... Мне своего времени жалко. И я всё же доверяю специалистам больше, чем интернет-рекламе или соцсетям и блогерам.Естественно, потому что все или почти все возражения противников короны основаны на, а не наПока что вся аргументация напоминает "плоскоземельцев".Будут доказательства, приходите.