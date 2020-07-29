Вінницька область — 2698 (+38) Волинська область — 3735 (+41) Дніпропетровська область — 1394 (+30) Донецька область — 865 (+4) Житомирська область — 1807 (+43) Закарпатська область — 5078 (+70) Запорізька область — 779 (+12) Івано-Франківська область — 4446 (+104) Кіровоградська область — 703 (+5) м. Київ — 8131 (+199) Київська область — 3672 (+43) Львівська область — 9397 (+131) Луганська область — 122 (0) Миколаївська область — 578 (+15) Одеська область — 3150 (+46) Полтавська область — 431 (+17) Рівненська область — 5942 (+105) Сумська область — 484 (+17) Тернопільська область — 2922 (+70) Харківська область — 3626 (+70) Херсонська область — 224 (0) Хмельницька область — 1109 (+23) Чернівецька область — 5812 (+61) Черкаська область — 919 (+9) Чернігівська область — 789 (+44)
всякий раз, когда встречаю эту фразу, понимаю: автор документа не может привести прямую ссылку на закон. И начинает в меру фантазии подтягивать свои толкования.
Коли у судовому рішенні здійснюється посилання на правову норму, яка регулює спірні правовідносини, зазвичай вживаються наступні терміни: "на виконання", "відповідно", "згідно", "за змістом": http://reyestr.court.gov.ua/Review/90563046
Оскільки я ще не претендую на те, що знаю краще процесуальне право, ніж, наприклад, секретар пленуму Верховного Суду Дмитро Луспеник, то звертаю увагу на складення судових рішень саме ним! А Ви не згодні?
До речі, формальні міркування не є підставою для скасування судових рішень (ст. 410 ЦПК України)
при чём здесь вообще процесс? вам задали сугубо "материальный" вопрос, в ответ на что вы начали подмену терминов и подтягивание расширительных толкований. Это слишком очевидно и продолжая упорствовать вы только закапываетесь всё глубже.
1197 - новая высота, рекорд. За прошедшие сутки больше всего заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 зафиксировали в Киеве (199 случаев), Львовской (131), Ровенской (105) и Ивано-Франковской (104) областях.
_Mykola_ написав:1197 - новая высота, рекорд. За прошедшие сутки больше всего заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 зафиксировали в Киеве (199 случаев), Львовской (131), Ровенской (105) и Ивано-Франковской (104) областях.
Интересно, сколько госпитализаций?
плохо, но ожидаемо. даже при минимальном объеме тестирования, проблема все очевиднее и очевиднее.
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
"В Тернопольской области зафиксирован случай заражения коронавирусом "в третий раз". Глава регионального управления здравоохранения Владимир Богайчук утверждает в Facebook Тернопольской облгосадминистрации, что мужчина, который "дважды переболел" COVID-19, заразился снова."
"В Тернопольской области зафиксирован случай заражения коронавирусом "в третий раз". Глава регионального управления здравоохранения Владимир Богайчук утверждает в Facebook Тернопольской облгосадминистрации, что мужчина, который "дважды переболел" COVID-19, заразился снова."
"В Тернопольской области зафиксирован случай заражения коронавирусом "в третий раз". Глава регионального управления здравоохранения Владимир Богайчук утверждает в Facebook Тернопольской облгосадминистрации, что мужчина, который "дважды переболел" COVID-19, заразился снова."
просто редко анализы берут, если бы хотя бы 2 раза в неделю, то может быть и 5 раз зафиксировали бы. а так всего 3. но и так неплохо. уже есть чем отличаемся от остального мира. уникальный научный факт - теперь и в украине
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
tumos написав:--------- ЛАД Вы слышали/читали таких достижениях современной науки? Я нет. В принципе такое возможно. Но не сегодня. --------- Из чего следует утверждение, что не сегодня ?
Следует из подчеркнутого, как Вы легко могли бы догадаться.
Из подчеркнутого следует, что Вы не слышали о достижениях. И только. Это не означает что их не существует сегодня.
Из Вашего ответа следует, что не только я, но и Вы не слышали о таких достижениях. Следовательно, на сегодня это чисто спекуляции.
ЛАД написав: Если у Вас другие сведения и Вы где-то читали о таких достижениях, приведите, пожалуйста, данные/ссылки и я признАю свою ошибку. Вы предпочли сделать вид, что не понимаете, что я написал и занялись, как бы помягче, словесной эквилибристикой.
Обсуждаемые достижения имеют прикладное военное значение (хотя и запрещены международными договорами). Сомневаюсь, что кто-либо признает открыто.
"Военным значением" можно объяснить всё, что угодно. Но хотя бы какие-то сведения/статьи просочились бы в открытую печать. Пока этого нет, Ваши рассуждения и аргументы - чистая конспирология.
ЛАД написав:Фриз не писал о низкой заболеваемости испанкой в России. Фриз предлагал Вам погуглить.
Совершенно верно. Фриз утверждал об отсутствии вакцинации в России в 1918 году. Я же нагуглил мнение о том, что в этот период в России свирепствовал тиф, а не испанка.
1. Ссылку можно? 2. Не убежден в качестве российской статистики 1919 года.
ЛАД написав:Вы предполагаете массовое вакцинирование от тифа и пр. в 1918-1919 и на основе этого пытаетесь делать какие-то выводы. Теперь Вы уже предполагаете некачественные/просроченные вакцины, прекрасно понимая, что через 100 лет это практически наверняка невозможно.
Это не мои предположения, а информация из заметки. Я же сказал, что информация интересная, если будет подтвержден факт массовой вакцинации в США и странах Европы.
Ключевое - "если будет". И то не факт. Следует ещё доказать, что массовая вакцинация и испанка как-то связаны. Пока этого нет, эти рассуждения - чистая конспирология, как бы Вам не нравилось это слово.
ЛАД написав:Книги , думаю, можно поискать а интернете в электронном виде и прочитать хромом. Если не книги, то у авторов наверняка есть статьи на эту тему. (Не предлагаю Вам сложный путь - купить книгу за 12 евро, отсканировать, а потом перевести Гуглом).
Искал в электронном виде. Пока не нашел. Любопытно, альтернативное мнение ученых относительно короны (что похоже следует из заголовка книги) не побудило Вас совершить попытки прочесть ее содержание ? Немецким не владею, но слышал перевод названия на русский язык.
1. Немецким тоже не владею. 2. Тратить время на поиск и чтение книги только исходя из названия ... Мне своего времени жалко. И я всё же доверяю специалистам больше, чем интернет-рекламе или соцсетям и блогерам.
ЛАД написав:Высказывание Маркса я знаю, о "просроченной вакцине" уже написал, предположения и конспирологию обсуждать не интересно (мне).
На этой ветке пожалуй самое встречаемое слово после ковид - это конспирология. )
Естественно, потому что все или почти все возражения противников короны основаны на предположениях, а не на фактах. Пока что вся аргументация напоминает "плоскоземельцев".
Igneus написав:Когда Крым был еще в составе Украины
По какому Закону Крым перестал быть в составе Украины ? Вы же позиционируете себя как законник.
juristkostya написав:вас спросили относительно фразы "в составе Украины", а вы вместо этого начинаете подсовывать определение "под юрисдикцией Украины". Имейте уважение к собеседникам.
"...Була Автономна республіка Крим у складі України. А тепер, хоч і в статусі «республіки», це лише задвірки величезного територіального утворення з двома містами-мільйонниками (Ростов на Дону і Волгоград) і з Краснодаром (900 тис. жителів), який наближається до цього статусу".
Довідково: УКРІНФОРМ – єдине національне інформаційне агентство України, джерело інформації про політичне, економічне, соціальне, наукове, культурне, суспільне життя в Україні та за кордоном.
Вам обом, фінансисту та юристу, було дуже складно знайти в Інтернеті, що за законодавством України АРК була у складі України, а зараз є тимчасово окупованою територією, а за законодавством Росії зараз входить до її складу?
Чи Ви не володієте державною мовою України і не можете зрозуміти навіть зміст повідомлення її національного агентства?
Востаннє редагувалось Igneus в Чет 30 лип, 2020 11:31, всього редагувалось 2 разів.