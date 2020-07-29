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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1587158815891590>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 245
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
52
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
8
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 245
Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 08:33

Re: Эпидемия коронавируса в мире

В Японии вторая волна
[spoiler] Зображення
[/spoiler]
zokibada
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 09:05

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Статистика COVID-19 у регіонах

Всього випадків - 68794
Нових - 1197

Одужало - 38154 (+760)
Загинуло - 1673 (+23)
Підозри - 120972 (+1541)

Вінницька область — 2698 (+38)
Волинська область — 3735 (+41)
Дніпропетровська область — 1394 (+30)
Донецька область — 865 (+4)
Житомирська область — 1807 (+43)
Закарпатська область — 5078 (+70)
Запорізька область — 779 (+12)
Івано-Франківська область — 4446 (+104)
Кіровоградська область — 703 (+5)
м. Київ — 8131 (+199)
Київська область — 3672 (+43)
Львівська область — 9397 (+131)
Луганська область — 122 (0)
Миколаївська область — 578 (+15)
Одеська область — 3150 (+46)
Полтавська область — 431 (+17)
Рівненська область — 5942 (+105)
Сумська область — 484 (+17)
Тернопільська область — 2922 (+70)
Харківська область — 3626 (+70)
Херсонська область — 224 (0)
Хмельницька область — 1109 (+23)
Чернівецька область — 5812 (+61)
Черкаська область — 919 (+9)
Чернігівська область — 789 (+44)
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 09:21

  Igneus написав:
  juristkostya написав:
  Igneus написав:За змістом ст.

всякий раз, когда встречаю эту фразу, понимаю: автор документа не может привести прямую ссылку на закон. И начинает в меру фантазии подтягивать свои толкования.

Коли у судовому рішенні здійснюється посилання на правову норму, яка регулює спірні правовідносини, зазвичай вживаються наступні терміни: "на виконання", "відповідно", "згідно", "за змістом": http://reyestr.court.gov.ua/Review/90563046

Оскільки я ще не претендую на те, що знаю краще процесуальне право, ніж, наприклад, секретар пленуму Верховного Суду Дмитро Луспеник, то звертаю увагу на складення судових рішень саме ним! А Ви не згодні?

До речі, формальні міркування не є підставою для скасування судових рішень
(ст. 410 ЦПК України) :wink:

при чём здесь вообще процесс?
вам задали сугубо "материальный" вопрос, в ответ на что вы начали подмену терминов и подтягивание расширительных толкований.
Это слишком очевидно и продолжая упорствовать вы только закапываетесь всё глубже.
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 09:25

Re: Эпидемия коронавируса в мире

1197 - новая высота, рекорд.
За прошедшие сутки больше всего заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 зафиксировали в Киеве (199 случаев), Львовской (131), Ровенской (105) и Ивано-Франковской (104) областях.

Интересно, сколько госпитализаций?
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 09:29

  _Mykola_ написав:1197 - новая высота, рекорд.
За прошедшие сутки больше всего заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 зафиксировали в Киеве (199 случаев), Львовской (131), Ровенской (105) и Ивано-Франковской (104) областях.

Интересно, сколько госпитализаций?


плохо, но ожидаемо. даже при минимальном объеме тестирования, проблема все очевиднее и очевиднее.
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 09:33

Re: Эпидемия коронавируса в мире

https://news.liga.net/region_news/news/ ... -chinovnik

"В Тернопольской области зафиксирован случай заражения коронавирусом "в третий раз". Глава регионального управления здравоохранения Владимир Богайчук утверждает в Facebook Тернопольской облгосадминистрации, что мужчина, который "дважды переболел" COVID-19, заразился снова."
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 10:01

  _Mykola_ написав:https://news.liga.net/region_news/news/v-ternopolskoy-oblasti-mujchina-v-tretiy-raz-zabolel-koronavirusom-chinovnik

"В Тернопольской области зафиксирован случай заражения коронавирусом "в третий раз". Глава регионального управления здравоохранения Владимир Богайчук утверждает в Facebook Тернопольской облгосадминистрации, что мужчина, который "дважды переболел" COVID-19, заразился снова."

Оце мужик нагрешил где-то не по-детски :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 10:42

  _Mykola_ написав:https://news.liga.net/region_news/news/v-ternopolskoy-oblasti-mujchina-v-tretiy-raz-zabolel-koronavirusom-chinovnik

"В Тернопольской области зафиксирован случай заражения коронавирусом "в третий раз". Глава регионального управления здравоохранения Владимир Богайчук утверждает в Facebook Тернопольской облгосадминистрации, что мужчина, который "дважды переболел" COVID-19, заразился снова."


просто редко анализы берут, если бы хотя бы 2 раза в неделю, то может быть и 5 раз зафиксировали бы. а так всего 3. но и так неплохо. уже есть чем отличаемся от остального мира. уникальный научный факт - теперь и в украине
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 10:54

  tumos написав:
  ЛАД написав:
  tumos написав:---------
ЛАД
Вы слышали/читали таких достижениях современной науки?
Я нет. В принципе такое возможно. Но не сегодня.
---------
Из чего следует утверждение, что не сегодня ?


Следует из подчеркнутого, как Вы легко могли бы догадаться. :)

Из подчеркнутого следует, что Вы не слышали о достижениях. И только. Это не означает что их не существует сегодня.

Из Вашего ответа следует, что не только я, но и Вы не слышали о таких достижениях.
Следовательно, на сегодня это чисто спекуляции.


  ЛАД написав:
Если у Вас другие сведения и Вы где-то читали о таких достижениях, приведите, пожалуйста, данные/ссылки и я признАю свою ошибку.
Вы предпочли сделать вид, что не понимаете, что я написал и занялись, как бы помягче, словесной эквилибристикой.

Обсуждаемые достижения имеют прикладное военное значение (хотя и запрещены международными договорами). Сомневаюсь, что кто-либо признает открыто.

"Военным значением" можно объяснить всё, что угодно.
Но хотя бы какие-то сведения/статьи просочились бы в открытую печать.
Пока этого нет, Ваши рассуждения и аргументы - чистая конспирология.

  ЛАД написав:Фриз не писал о низкой заболеваемости испанкой в России.
Фриз предлагал Вам погуглить.

Совершенно верно. Фриз утверждал об отсутствии вакцинации в России в 1918 году. Я же нагуглил мнение о том, что в этот период в России свирепствовал тиф, а не испанка.

1. Ссылку можно?
2. Не убежден в качестве российской статистики 1919 года.

  ЛАД написав:Вы предполагаете массовое вакцинирование от тифа и пр. в 1918-1919 и на основе этого пытаетесь делать какие-то выводы.
Теперь Вы уже предполагаете некачественные/просроченные вакцины, прекрасно понимая, что через 100 лет это практически наверняка невозможно.

Это не мои предположения, а информация из заметки. Я же сказал, что информация интересная, если будет подтвержден факт массовой вакцинации в США и странах Европы.

Ключевое - "если будет".
И то не факт. Следует ещё доказать, что массовая вакцинация и испанка как-то связаны.
Пока этого нет, эти рассуждения - чистая конспирология, как бы Вам не нравилось это слово.

  ЛАД написав:Книги , думаю, можно поискать а интернете в электронном виде и прочитать хромом. Если не книги, то у авторов наверняка есть статьи на эту тему. (Не предлагаю Вам сложный путь - купить книгу за 12 евро, отсканировать, а потом перевести Гуглом).

Искал в электронном виде. Пока не нашел. Любопытно, альтернативное мнение ученых относительно короны (что похоже следует из заголовка книги) не побудило Вас совершить попытки прочесть ее содержание ? Немецким не владею, но слышал перевод названия на русский язык.

1. Немецким тоже не владею.
2. Тратить время на поиск и чтение книги только исходя из названия ... Мне своего времени жалко. И я всё же доверяю специалистам больше, чем интернет-рекламе или соцсетям и блогерам.

  ЛАД написав:Высказывание Маркса я знаю, о "просроченной вакцине" уже написал, предположения и конспирологию обсуждать не интересно (мне).


На этой ветке пожалуй самое встречаемое слово после ковид - это конспирология. )

Естественно, потому что все или почти все возражения противников короны основаны на предположениях, а не на фактах.
Пока что вся аргументация напоминает "плоскоземельцев".

Будут доказательства, приходите. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 11:01

  freeze написав:
Igneus написав:Когда Крым был еще в составе Украины

По какому Закону Крым перестал быть в составе Украины ?
Вы же позиционируете себя как законник.


  juristkostya написав:вас спросили относительно фразы "в составе Украины", а вы вместо этого начинаете подсовывать определение "под юрисдикцией Украины". Имейте уважение к собеседникам.

"...Була Автономна республіка Крим у складі України. А тепер, хоч і в статусі «республіки», це лише задвірки величезного територіального утворення з двома містами-мільйонниками (Ростов на Дону і Волгоград) і з Краснодаром (900 тис. жителів), який наближається до цього статусу".

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/ ... -krau.html

Довідково: УКРІНФОРМєдине національне інформаційне агентство України, джерело інформації про політичне, економічне, соціальне, наукове, культурне, суспільне життя в Україні та за кордоном.

Вам обом, фінансисту та юристу, було дуже складно знайти в Інтернеті, що за законодавством України АРК була у складі України, а зараз є тимчасово окупованою територією, а за законодавством Росії зараз входить до її складу?

Чи Ви не володієте державною мовою України і не можете зрозуміти навіть зміст повідомлення її національного агентства?
Востаннє редагувалось Igneus в Чет 30 лип, 2020 11:31, всього редагувалось 2 разів.
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