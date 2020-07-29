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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1587158815891590

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 245
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
52
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
8
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 245
Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 11:13

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  adeges написав:просто редко анализы берут, если бы хотя бы 2 раза в неделю, то может быть и 5 раз зафиксировали бы. а так всего 3. но и так неплохо. уже есть чем отличаемся от остального мира. уникальный научный факт - теперь и в украине

соглашусь, налицо несовершенство тест-систем.. интересно что там с легкими на КТ да и по общему самочувствию. Вообще таких людей обследовать надо, а так просто желтоватый заголовок.
st512
 
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