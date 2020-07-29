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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 30 лип, 2020 11:13
adeges написав:
просто редко анализы берут, если бы хотя бы 2 раза в неделю, то может быть и 5 раз зафиксировали бы. а так всего 3. но и так неплохо. уже есть чем отличаемся от остального мира. уникальный научный факт - теперь и в украине
соглашусь, налицо несовершенство тест-систем.. интересно что там с легкими на КТ да и по общему самочувствию. Вообще таких людей обследовать надо, а так просто желтоватый заголовок.
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st512
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