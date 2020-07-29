RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1588158915901591>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 245
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
52
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
8
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 245
Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 11:13

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  adeges написав:просто редко анализы берут, если бы хотя бы 2 раза в неделю, то может быть и 5 раз зафиксировали бы. а так всего 3. но и так неплохо. уже есть чем отличаемся от остального мира. уникальный научный факт - теперь и в украине

соглашусь, налицо несовершенство тест-систем.. интересно что там с легкими на КТ да и по общему самочувствию. Вообще таких людей обследовать надо, а так просто желтоватый заголовок.
st512
 
Повідомлень: 847
З нами з: 09.07.13
Подякував: 92 раз.
Подякували: 58 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 12:14

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  juristkostya написав:при чём здесь вообще процесс?вам задали сугубо "материальный" вопрос, в ответ на что вы начали подмену терминов и подтягивание расширительных толкований.Это слишком очевидно и продолжая упорствовать вы только закапываетесь всё глубже.


Ты что, до сих пор не понял, что это извращенец.Он безобразно извратит тебе всё, что угодно.Интересно, как он представил себе презумпцию безсимптомника.Т е в мире,в стране пандемия, карантин...и при этом нарушающему предписания, защищающие остальных людей, нужно доказать, что он не прав.Что ему нужно доказывать, если он нарушил?А самого нарушения разве недостаточно.Может ему ещё мгновенный тест в транспорте или супермаркете сделать и отпустить, если будет отрицательный.И миллионы таких же распи.дяев тоже так захотят.А как и за какие деньги это сделать.Вменяемому человеку понятно, что это тупик.Но ватнику то и нужно, чтобы подбить население к взрыву.
Кучинелли
Аватар користувача
 
Повідомлень: 318
З нами з: 30.11.17
Подякував: 94 раз.
Подякували: 83 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 12:20

Кучинелли, каждый раз, когда Вы будете выходить за рамки вежливой дискуссии и навешивать ярлыки на других, я буду загружать на сайт Ваше предложение от 23 июля 2020 года, удаленное, кстати, не Вами, о том, что нужно "все взять и поделить", а также метод, каким Вы предлагаете это сделать. Вы же помните, что тогда это Ваше экстравагантное предложение так расплодилось, что из-за Вас пришлось чистить валютную ветку за целый день.
Igneus
 
Повідомлень: 642
З нами з: 29.08.18
Подякував: 245 раз.
Подякували: 343 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 12:57

Re: Эпидемия коронавируса в мире

UN officials have pointed to a study that reveals lockdowns and school closures are doing more harm to children than the coronavirus itself, with many more deaths expected to come from the reaction to the outbreak, rather than the pandemic itself.

In a presentation seeking extra funding for coronavirus efforts, UNICEF director Henrietta H Fore said Monday, “The repercussions of the pandemic are causing more harm to children than the disease itself

https://www.unicef.org/press-releases/u ... e-covid-19

Карантинная паника убьет детей больше, чем болезнь...
medeivalb
Аватар користувача
 
Повідомлень: 45
З нами з: 24.01.14
Подякував: 549 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 14:05

  medeivalb написав:UN officials have pointed to a study that reveals lockdowns and school closures are doing more harm to children than the coronavirus itself, with many more deaths expected to come from the reaction to the outbreak, rather than the pandemic itself.

In a presentation seeking extra funding for coronavirus efforts, UNICEF director Henrietta H Fore said Monday, “The repercussions of the pandemic are causing more harm to children than the disease itself

https://www.unicef.org/press-releases/u ... e-covid-19

Карантинная паника убьет детей больше, чем болезнь...

Есть одно "но" у меня знакомый отправил троих детей в хороший дорогой лагерь на неделю, приехали дети а у них температура. Ну время сейчас неспокойное, он тест заказал и всем троим выдало позитивный результат на корону. Сейчас вся семья на изоляции. А сколько ещё детей вернулось из лагеря и у кого родители не паникеры, гуляют на улице на площадках с другими детьми... Проблема ведь не в детях, а то что следует после: количество тяжёлых пациентов растёт, а в Украине по Степанову всего 3000 машин скорой и не помню сколько койкомест в больницах уже заняты.
Поэтому интересно, что будет дальше.
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2462
З нами з: 04.03.15
Подякував: 65 раз.
Подякували: 432 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 14:07

Кучинелли
Идите вы уже на карантин . Забебал честное слово .

  stm написав:Есть одно "но" у меня знакомый отправил троих детей в хороший дорогой лагерь на неделю, приехали дети а у них температура. Ну время сейчас неспокойное, он тест заказал и всем троим выдало позитивный результат на корону. Сейчас вся семья на изоляции. А сколько ещё детей вернулось из лагеря и у кого родители не паникеры, гуляют на улице на площадках с другими детьми... Проблема ведь не в детях, а то что следует после: количество тяжёлых пациентов растёт, а в Украине по Степанову всего 3000 машин скорой и не помню сколько койкомест в больницах уже заняты.
Поэтому интересно, что будет дальше.

Простой вопрос почему так мало машин , койко мест ? Может пора уже заняться прямыми своими обязанностями , здравохранением ? А не быть тупым статистом и утилизатором бюджета.
Uppi
 
Повідомлень: 129
З нами з: 22.04.20
Подякував: 24 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 14:20

  Uppi написав:Кучинелли
Идите вы уже на карантин . Забебал честное слово .

  stm написав:Есть одно "но" у меня знакомый отправил троих детей в хороший дорогой лагерь на неделю, приехали дети а у них температура. Ну время сейчас неспокойное, он тест заказал и всем троим выдало позитивный результат на корону. Сейчас вся семья на изоляции. А сколько ещё детей вернулось из лагеря и у кого родители не паникеры, гуляют на улице на площадках с другими детьми... Проблема ведь не в детях, а то что следует после: количество тяжёлых пациентов растёт, а в Украине по Степанову всего 3000 машин скорой и не помню сколько койкомест в больницах уже заняты.
Поэтому интересно, что будет дальше.

Простой вопрос почему так мало машин , койко мест ? Может пора уже заняться прямыми своими обязанностями , здравохранением ? А не быть тупым статистом и утилизатором бюджета.

Uppi скажу как математик Вы финансово не потянете пандемию, ни одна страна не потянет. Вам не нужно что бы 60% населения было в здравоохранении. Тут нужны сложные мат.модели как минимизировать болезнь и при этом обеспечить занятость населения и пока с этим справляются плохо все страны.
Как только будет реальная вакцина станет получше, будут сильно болеть только рьяные антипрививочники, как с корью. И адекватные компании с вакциной не спешат, как бы не нагнетал Вкладчик1234, что бы быть на рынке постоянно надо что бы конкурент не мог прикопаться, что твой товар вредит. Поэтому РФ для победы вакцинируют уже с августа, а остальные ждут окончания 3 этапа и, кроме Трампа, желают подождать чуть-чуть ;)
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2462
З нами з: 04.03.15
Подякував: 65 раз.
Подякували: 432 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 14:22

  Uppi написав:Кучинелли
Идите вы уже на карантин . Забебал честное слово .

  stm написав:Есть одно "но" у меня знакомый отправил троих детей в хороший дорогой лагерь на неделю, приехали дети а у них температура. Ну время сейчас неспокойное, он тест заказал и всем троим выдало позитивный результат на корону. Сейчас вся семья на изоляции. А сколько ещё детей вернулось из лагеря и у кого родители не паникеры, гуляют на улице на площадках с другими детьми... Проблема ведь не в детях, а то что следует после: количество тяжёлых пациентов растёт, а в Украине по Степанову всего 3000 машин скорой и не помню сколько койкомест в больницах уже заняты.
Поэтому интересно, что будет дальше.

Простой вопрос почему так мало машин , койко мест ? Может пора уже заняться прямыми своими обязанностями , здравохранением ? А не быть тупым статистом и утилизатором бюджета.


Ну от просто дивно читати такі фрази . А що може бути в бідній країні з дуже багатими олігархічними кланами та топ-чиновниками , яким на життя 10 мінімальних зарплат катострофічно не вистачає ? З якого це дива хтось буде перейматися реальною роботою бюджетників ?
Puente
 
Повідомлень: 3362
З нами з: 12.08.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 387 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 14:25

stm
Кількість реально занятих койкомісць треба множити на три або на 4. Особливо по районних лікарнях. А так усіюди малюєтсья магічна цифра занятість близько 30%.
stargazer
 
Повідомлень: 1078
З нами з: 15.04.09
Подякував: 371 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 14:29

В Австралии в штате Виктория резко возросло количество зараженных - https://www.9news.com.au/national/coron ... 77ad5feaae

Victorian death toll rises after deadliest day with 723 new COVID-19 cases; Face masks mandatory in Victoria; 18 cases in NSW, 3 in Queensland; Three charged over Queensland border declarations
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 3917
З нами з: 29.05.18
Подякував: 100 раз.
Подякували: 669 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1588158915901591>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: motosmile, Santehnik і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 708, 709, 710
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7097 1606190
Переглянути останнє повідомлення
Сер 29 лип, 2020 22:46
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.