Додано: Чет 30 лип, 2020 14:20

Uppi написав: Кучинелли

Идите вы уже на карантин . Забебал честное слово .



stm написав: Есть одно "но" у меня знакомый отправил троих детей в хороший дорогой лагерь на неделю, приехали дети а у них температура. Ну время сейчас неспокойное, он тест заказал и всем троим выдало позитивный результат на корону. Сейчас вся семья на изоляции. А сколько ещё детей вернулось из лагеря и у кого родители не паникеры, гуляют на улице на площадках с другими детьми... Проблема ведь не в детях, а то что следует после: количество тяжёлых пациентов растёт, а в Украине по Степанову всего 3000 машин скорой и не помню сколько койкомест в больницах уже заняты.

Поэтому интересно, что будет дальше. Есть одно "но" у меня знакомый отправил троих детей в хороший дорогой лагерь на неделю, приехали дети а у них температура. Ну время сейчас неспокойное, он тест заказал и всем троим выдало позитивный результат на корону. Сейчас вся семья на изоляции. А сколько ещё детей вернулось из лагеря и у кого родители не паникеры, гуляют на улице на площадках с другими детьми... Проблема ведь не в детях, а то что следует после: количество тяжёлых пациентов растёт, а в Украине по Степанову всего 3000 машин скорой и не помню сколько койкомест в больницах уже заняты.Поэтому интересно, что будет дальше.

Простой вопрос почему так мало машин , койко мест ? Может пора уже заняться прямыми своими обязанностями , здравохранением ? А не быть тупым статистом и утилизатором бюджета. Идите вы уже на карантин . Забебал честное слово .Простой вопрос почему так мало машин , койко мест ? Может пора уже заняться прямыми своими обязанностями , здравохранением ? А не быть тупым статистом и утилизатором бюджета.

Uppi скажу как математик Вы финансово не потянете пандемию, ни одна страна не потянет. Вам не нужно что бы 60% населения было в здравоохранении. Тут нужны сложные мат.модели как минимизировать болезнь и при этом обеспечить занятость населения и пока с этим справляются плохо все страны.Как только будет реальная вакцина станет получше, будут сильно болеть только рьяные антипрививочники, как с корью. И адекватные компании с вакциной не спешат, как бы не нагнетал Вкладчик1234, что бы быть на рынке постоянно надо что бы конкурент не мог прикопаться, что твой товар вредит. Поэтому РФ для победы вакцинируют уже с августа, а остальные ждут окончания 3 этапа и, кроме Трампа, желают подождать чуть-чуть