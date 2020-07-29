соглашусь, налицо несовершенство тест-систем.. интересно что там с легкими на КТ да и по общему самочувствию. Вообще таких людей обследовать надо, а так просто желтоватый заголовок.
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Додано: Чет 30 лип, 2020 11:13
Re: Эпидемия коронавируса в мире
соглашусь, налицо несовершенство тест-систем.. интересно что там с легкими на КТ да и по общему самочувствию. Вообще таких людей обследовать надо, а так просто желтоватый заголовок.
Додано: Чет 30 лип, 2020 12:14
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Ты что, до сих пор не понял, что это извращенец.Он безобразно извратит тебе всё, что угодно.Интересно, как он представил себе презумпцию безсимптомника.Т е в мире,в стране пандемия, карантин...и при этом нарушающему предписания, защищающие остальных людей, нужно доказать, что он не прав.Что ему нужно доказывать, если он нарушил?А самого нарушения разве недостаточно.Может ему ещё мгновенный тест в транспорте или супермаркете сделать и отпустить, если будет отрицательный.И миллионы таких же распи.дяев тоже так захотят.А как и за какие деньги это сделать.Вменяемому человеку понятно, что это тупик.Но ватнику то и нужно, чтобы подбить население к взрыву.
Додано: Чет 30 лип, 2020 12:20
Кучинелли, каждый раз, когда Вы будете выходить за рамки вежливой дискуссии и навешивать ярлыки на других, я буду загружать на сайт Ваше предложение от 23 июля 2020 года, удаленное, кстати, не Вами, о том, что нужно "все взять и поделить", а также метод, каким Вы предлагаете это сделать. Вы же помните, что тогда это Ваше экстравагантное предложение так расплодилось, что из-за Вас пришлось чистить валютную ветку за целый день.
Додано: Чет 30 лип, 2020 12:57
Re: Эпидемия коронавируса в мире
UN officials have pointed to a study that reveals lockdowns and school closures are doing more harm to children than the coronavirus itself, with many more deaths expected to come from the reaction to the outbreak, rather than the pandemic itself.
In a presentation seeking extra funding for coronavirus efforts, UNICEF director Henrietta H Fore said Monday, “The repercussions of the pandemic are causing more harm to children than the disease itself
Карантинная паника убьет детей больше, чем болезнь...
Додано: Чет 30 лип, 2020 14:05
Есть одно "но" у меня знакомый отправил троих детей в хороший дорогой лагерь на неделю, приехали дети а у них температура. Ну время сейчас неспокойное, он тест заказал и всем троим выдало позитивный результат на корону. Сейчас вся семья на изоляции. А сколько ещё детей вернулось из лагеря и у кого родители не паникеры, гуляют на улице на площадках с другими детьми... Проблема ведь не в детях, а то что следует после: количество тяжёлых пациентов растёт, а в Украине по Степанову всего 3000 машин скорой и не помню сколько койкомест в больницах уже заняты.
Поэтому интересно, что будет дальше.
Додано: Чет 30 лип, 2020 14:07
Кучинелли
Идите вы уже на карантин . Забебал честное слово .
Простой вопрос почему так мало машин , койко мест ? Может пора уже заняться прямыми своими обязанностями , здравохранением ? А не быть тупым статистом и утилизатором бюджета.
Додано: Чет 30 лип, 2020 14:20
Uppi скажу как математик Вы финансово не потянете пандемию, ни одна страна не потянет. Вам не нужно что бы 60% населения было в здравоохранении. Тут нужны сложные мат.модели как минимизировать болезнь и при этом обеспечить занятость населения и пока с этим справляются плохо все страны.
Как только будет реальная вакцина станет получше, будут сильно болеть только рьяные антипрививочники, как с корью. И адекватные компании с вакциной не спешат, как бы не нагнетал Вкладчик1234, что бы быть на рынке постоянно надо что бы конкурент не мог прикопаться, что твой товар вредит. Поэтому РФ для победы вакцинируют уже с августа, а остальные ждут окончания 3 этапа и, кроме Трампа, желают подождать чуть-чуть
Додано: Чет 30 лип, 2020 14:22
Ну от просто дивно читати такі фрази . А що може бути в бідній країні з дуже багатими олігархічними кланами та топ-чиновниками , яким на життя 10 мінімальних зарплат катострофічно не вистачає ? З якого це дива хтось буде перейматися реальною роботою бюджетників ?
Додано: Чет 30 лип, 2020 14:25
stm
Кількість реально занятих койкомісць треба множити на три або на 4. Особливо по районних лікарнях. А так усіюди малюєтсья магічна цифра занятість близько 30%.
Додано: Чет 30 лип, 2020 14:29
В Австралии в штате Виктория резко возросло количество зараженных -
Victorian death toll rises after deadliest day with 723 new COVID-19 cases; Face masks mandatory in Victoria; 18 cases in NSW, 3 in Queensland; Three charged over Queensland border declarations
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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