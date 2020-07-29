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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1588158915901591

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 245
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
52
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
8
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 245
Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 14:33

  stargazer написав:stm
Кількість реально занятих койкомісць треба множити на три або на 4. Особливо по районних лікарнях. А так усіюди малюєтсья магічна цифра занятість близько 30%.

Нет, был хороший график очень близкий к правде.
https://www.korrespondent.net/amp/4243585-k-oslablenyui-karantyna-ne-hotovy-14-oblastei
stm
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 14:54

  stm написав:
  stargazer написав:stm
Кількість реально занятих койкомісць треба множити на три або на 4. Особливо по районних лікарнях. А так усіюди малюєтсья магічна цифра занятість близько 30%.

Нет, был хороший график очень близкий к правде.
https://www.korrespondent.net/amp/4243585-k-oslablenyui-karantyna-ne-hotovy-14-oblastei

Ця фраза "до опслаблення карантину не готові" вже стає якимось штампом. Реально карантину на жаль немає. От і пожинаємо.
stargazer
 
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  #<1 ... 1588158915901591
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