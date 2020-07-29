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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 30 лип, 2020 14:33
stargazer написав:stm
Кількість реально занятих койкомісць треба множити на три або на 4. Особливо по районних лікарнях. А так усіюди малюєтсья магічна цифра занятість близько 30%.
Нет, был хороший график очень близкий к правде.https://www.korrespondent.net/amp/4243585-k-oslablenyui-karantyna-ne-hotovy-14-oblastei
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Додано: Чет 30 лип, 2020 14:54
Ця фраза "до опслаблення карантину не готові" вже стає якимось штампом. Реально карантину на жаль немає. От і пожинаємо.
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