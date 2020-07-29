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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1588158915901591

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 245
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
52
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
8
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 245
Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 14:33

  stargazer написав:stm
Кількість реально занятих койкомісць треба множити на три або на 4. Особливо по районних лікарнях. А так усіюди малюєтсья магічна цифра занятість близько 30%.

Нет, был хороший график очень близкий к правде.
https://www.korrespondent.net/amp/4243585-k-oslablenyui-karantyna-ne-hotovy-14-oblastei
stm
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 14:54

  stm написав:
  stargazer написав:stm
Кількість реально занятих койкомісць треба множити на три або на 4. Особливо по районних лікарнях. А так усіюди малюєтсья магічна цифра занятість близько 30%.

Нет, был хороший график очень близкий к правде.
https://www.korrespondent.net/amp/4243585-k-oslablenyui-karantyna-ne-hotovy-14-oblastei

Ця фраза "до опслаблення карантину не готові" вже стає якимось штампом. Реально карантину на жаль немає. От і пожинаємо.
stargazer
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 17:30

  _Mykola_ написав:Интересно, сколько госпитализаций?


По отчёту МОЗ госпитализировано за последний день 248 человек.
Это третий результат за всё время эпидемии у нас.

По этой причине опять обновляем свой ТОП госпитализаций.

ТОП-7 дней с максимальными госпитализациями

1. 7 мая - 313
2. 24 июля - 255
3. 30 июля - 248
4. 8 мая - 237
5. 28 июня - 233
6. 29 июля - 230
7. 3 июля - 229

То есть в ТОПе - два майских дня, один июнь, четыре из июля.
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 17:41

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Цитата "Мы пока не можем сказать, кто ее [пандемию], скажем так, раздувал, но это первая биологическая война, она охватила весь мир. Кто в этом виноват - это вопрос второго ряда"
https://korrespondent.net/quotation/822 ... roho-riada

По моему это вопрос первого ряда . Нафига все эти спец службы нужны ?
Uppi
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 17:46

Uppi

Ты обратила внимание, что все ответы на твой пост как бы намекают на твою тупизну.Чем дальше, тем очевидность опасности вируса становится просто явной, и ты с т н союзниками становишься посмешищем.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 17:52

  Igneus написав:Кучинелли, каждый раз, когда Вы будете выходить за рамки вежливой дискуссии и навешивать ярлыки на других, я буду загружать на сайт Ваше предложение от 23 июля 2020 года, удаленное, кстати, не Вами, о том, что нужно "все взять и поделить", а также метод, каким Вы предлагаете это сделать. Вы же помните, что тогда это Ваше экстравагантное предложение так расплодилось, что из-за Вас пришлось чистить валютную ветку за целый день.


Мы не в учреждении, а на форуме.и если ты надел личину приличного лицемерщика, то я пользуюсь собственными принципами - называть вещи своим именем.Мой пост подними, давай. пусть народ читает и знает правду.Кстати. как яего написал. сразу плюсовать стали.Это говорит. что очень многие согласны.Твоя проблема. что ты опять хочешь всё перебрехать.ты ставишь вывеску дороже. чем содержание.ты создал себе вывеску такого типа умного и культурного...и значит у тебя всё правильно.а я такой себе вульгар и значит неправ.Вот тут и подвох, который тебя ватника и выдаёт.ты выполняешь поставленную задачу.Именно поэтому ты не можешь вести себя так как я.тебе не подходит быть потёртым или бан. тогда задача станет невыполненной.А я не стесняюсь в эмоциях, т к ты затрагиваешь мою страну Украину и ведёшь её в тупик к бедствию.
Кучинелли
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