Нет, был хороший график очень близкий к правде.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 30 лип, 2020 14:33
Нет, был хороший график очень близкий к правде.
Додано: Чет 30 лип, 2020 14:54
Ця фраза "до опслаблення карантину не готові" вже стає якимось штампом. Реально карантину на жаль немає. От і пожинаємо.
Додано: Чет 30 лип, 2020 17:30
По отчёту МОЗ госпитализировано за последний день 248 человек.
Это третий результат за всё время эпидемии у нас.
По этой причине опять обновляем свой ТОП госпитализаций.
ТОП-7 дней с максимальными госпитализациями
1. 7 мая - 313
2. 24 июля - 255
3. 30 июля - 248
4. 8 мая - 237
5. 28 июня - 233
6. 29 июля - 230
7. 3 июля - 229
То есть в ТОПе - два майских дня, один июнь, четыре из июля.
Додано: Чет 30 лип, 2020 17:41
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Цитата "Мы пока не можем сказать, кто ее [пандемию], скажем так, раздувал, но это первая биологическая война, она охватила весь мир. Кто в этом виноват - это вопрос второго ряда"
По моему это вопрос первого ряда . Нафига все эти спец службы нужны ?
Додано: Чет 30 лип, 2020 17:46
Uppi
Ты обратила внимание, что все ответы на твой пост как бы намекают на твою тупизну.Чем дальше, тем очевидность опасности вируса становится просто явной, и ты с т н союзниками становишься посмешищем.
Додано: Чет 30 лип, 2020 17:52
Мы не в учреждении, а на форуме.и если ты надел личину приличного лицемерщика, то я пользуюсь собственными принципами - называть вещи своим именем.Мой пост подними, давай. пусть народ читает и знает правду.Кстати. как яего написал. сразу плюсовать стали.Это говорит. что очень многие согласны.Твоя проблема. что ты опять хочешь всё перебрехать.ты ставишь вывеску дороже. чем содержание.ты создал себе вывеску такого типа умного и культурного...и значит у тебя всё правильно.а я такой себе вульгар и значит неправ.Вот тут и подвох, который тебя ватника и выдаёт.ты выполняешь поставленную задачу.Именно поэтому ты не можешь вести себя так как я.тебе не подходит быть потёртым или бан. тогда задача станет невыполненной.А я не стесняюсь в эмоциях, т к ты затрагиваешь мою страну Украину и ведёшь её в тупик к бедствию.
Додано: Чет 30 лип, 2020 17:56
Дальше можно не читать.
Пребывание в тесном коллективе - первейший путь к заражению.
И "хороший дорогой" здесь абсолютно не при чем. "Ылита" тоже заражается.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex
Додано: Чет 30 лип, 2020 18:12
Дело в распространении: хороший в плане что все эпид.нормативы соблюдались лучше чем в пофигистических, но результат печален. А скоро 1 сентября. И я тоже за то, что дети должны учиться очно, но против что взрослые при этом будут умирать. И опять же количество выявленных детей у нас вышло из-за "тревожных" родителей с частной клиникой. Пока так.
Додано: Чет 30 лип, 2020 19:47
Никакие стандартные эпид.нормативы в этой ситуации не помогут.
В школе еще так-сяк.
А в детсадах и лагерях - общая столовая, общие туалеты, общие спальни, тесное общение детей.
Яркий пример - заболеваемость в общежитиях.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex
Додано: Чет 30 лип, 2020 19:53
И каким-же способом Вы, Кучинелли, собрались "взять и поделить", изложив это не в учреждении, а на форуме, пользуясь собственными принципами и не стесняясь в эмоциях, не тем ли, который изложен в части 2 статьи 109 УК Украины:
Кстати, этот способ был Вами изложен на форуме "Валютный рынок в контексте ДС", где я не принимал участия в дискуссии, и к форуму "Эпидемия коронавируса в мире", на котором у Вас возникли бездоказательные предположения обо мне, этот Ваш способ не имел никакого отношения.
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