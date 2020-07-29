Додано: Чет 30 лип, 2020 17:52

Igneus написав: Кучинелли, каждый раз, когда Вы будете выходить за рамки вежливой дискуссии и навешивать ярлыки на других, я буду загружать на сайт Ваше предложение от 23 июля 2020 года, удаленное, кстати, не Вами, о том, что нужно "все взять и поделить", а также метод, каким Вы предлагаете это сделать. Вы же помните, что тогда это Ваше экстравагантное предложение так расплодилось, что из-за Вас пришлось чистить валютную ветку за целый день. , каждый раз, когда Вы будете выходить за рамки вежливой дискуссии и навешивать ярлыки на других, я буду загружать на сайт Ваше предложение от 23 июля 2020 года, удаленное, кстати, не Вами, о том, что нужно, а также метод, каким Вы предлагаете это сделать. Вы же помните, что тогда это Ваше экстравагантное предложение так расплодилось, что из-за Вас пришлось чистить валютную ветку за целый день.

Мы не в учреждении, а на форуме.и если ты надел личину приличного лицемерщика, то я пользуюсь собственными принципами - называть вещи своим именем.Мой пост подними, давай. пусть народ читает и знает правду.Кстати. как яего написал. сразу плюсовать стали.Это говорит. что очень многие согласны.Твоя проблема. что ты опять хочешь всё перебрехать.ты ставишь вывеску дороже. чем содержание.ты создал себе вывеску такого типа умного и культурного...и значит у тебя всё правильно.а я такой себе вульгар и значит неправ.Вот тут и подвох, который тебя ватника и выдаёт.ты выполняешь поставленную задачу.Именно поэтому ты не можешь вести себя так как я.тебе не подходит быть потёртым или бан. тогда задача станет невыполненной.А я не стесняюсь в эмоциях, т к ты затрагиваешь мою страну Украину и ведёшь её в тупик к бедствию.