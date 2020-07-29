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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1589159015911592

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 245
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
52
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
8
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 245
Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 20:43

  Starikan написав:Никакие стандартные эпид.нормативы в этой ситуации не помогут.
В школе еще так-сяк.
А в детсадах и лагерях - общая столовая, общие туалеты, общие спальни, тесное общение детей.
Яркий пример - заболеваемость в общежитиях.


в школе будет также. мы не корея, где установят стеклянные перегородки, раздвинут парты и все будут при этом сидеть в масках.

вот тут кстати МОЗ выпустил приказ, о том как нужно учиться будет
https://www.liga.net/society/articles/y ... z-dokument

в коридор идешь - маску одеваешь (2 минуты), а аудитории сидишь 1.5 часа - маску не надеваешь. ведь вирус он такой, только в коридоре активизируется...
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
adeges
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 20:52

  adeges написав:
  Starikan написав:Никакие стандартные эпид.нормативы в этой ситуации не помогут.
В школе еще так-сяк.
А в детсадах и лагерях - общая столовая, общие туалеты, общие спальни, тесное общение детей.
Яркий пример - заболеваемость в общежитиях.


в школе будет также. мы не корея, где установят стеклянные перегородки, раздвинут парты и все будут при этом сидеть в масках.

вот тут кстати МОЗ выпустил приказ, о том как нужно учиться будет
https://www.liga.net/society/articles/y ... z-dokument

в коридор идешь - маску одеваешь (2 минуты), а аудитории сидишь 1.5 часа - маску не надеваешь. ведь вирус он такой, только в коридоре активизируется...

Проблема в том что бриты доказали бесполезность маски внутри помещения если вы там работаете. Т.е. при длительном сидении вместе, даже на большом офисном пространстве маска не спасает. А тем более дети и маски - это издевательство, тут взрослые в трамваях ездят без и радостно защищаются конституцией :)
stm
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