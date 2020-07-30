Starikan написав:Никакие стандартные эпид.нормативы в этой ситуации не помогут. В школе еще так-сяк. А в детсадах и лагерях - общая столовая, общие туалеты, общие спальни, тесное общение детей. Яркий пример - заболеваемость в общежитиях.
в школе будет также. мы не корея, где установят стеклянные перегородки, раздвинут парты и все будут при этом сидеть в масках.
Starikan написав:Никакие стандартные эпид.нормативы в этой ситуации не помогут. В школе еще так-сяк. А в детсадах и лагерях - общая столовая, общие туалеты, общие спальни, тесное общение детей. Яркий пример - заболеваемость в общежитиях.
в школе будет также. мы не корея, где установят стеклянные перегородки, раздвинут парты и все будут при этом сидеть в масках.
в коридор идешь - маску одеваешь (2 минуты), а аудитории сидишь 1.5 часа - маску не надеваешь. ведь вирус он такой, только в коридоре активизируется...
Проблема в том что бриты доказали бесполезность маски внутри помещения если вы там работаете. Т.е. при длительном сидении вместе, даже на большом офисном пространстве маска не спасает. А тем более дети и маски - это издевательство, тут взрослые в трамваях ездят без и радостно защищаются конституцией
stm написав: Есть одно "но" у меня знакомый отправил троих детей в хороший дорогой лагерь на неделю
Дальше можно не читать. Пребывание в тесном коллективе - первейший путь к заражению. И "хороший дорогой" здесь абсолютно не при чем. "Ылита" тоже заражается.
Давно не сталкивался с детскими лагерями, поэтому судить не могу, но "хороший дорогой" подразумевает, на мой взгляд, лучшие условия заселения, меньшие группы. В таком случае в более "скромных" лагерях вероятность заражения будет выше.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.