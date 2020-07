Додано: Чет 30 лип, 2020 20:43

Starikan написав: Никакие стандартные эпид.нормативы в этой ситуации не помогут.

В школе еще так-сяк.

А в детсадах и лагерях - общая столовая, общие туалеты, общие спальни, тесное общение детей.

в школе будет также. мы не корея, где установят стеклянные перегородки, раздвинут парты и все будут при этом сидеть в масках.



вот тут кстати МОЗ выпустил приказ, о том как нужно учиться будет

https://www.liga.net/society/articles/y ... z-dokument



