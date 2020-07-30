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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1590159115921593>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 245
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
52
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
8
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 245
Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 20:43

  Starikan написав:Никакие стандартные эпид.нормативы в этой ситуации не помогут.
В школе еще так-сяк.
А в детсадах и лагерях - общая столовая, общие туалеты, общие спальни, тесное общение детей.
Яркий пример - заболеваемость в общежитиях.


в школе будет также. мы не корея, где установят стеклянные перегородки, раздвинут парты и все будут при этом сидеть в масках.

вот тут кстати МОЗ выпустил приказ, о том как нужно учиться будет
https://www.liga.net/society/articles/y ... z-dokument

в коридор идешь - маску одеваешь (2 минуты), а аудитории сидишь 1.5 часа - маску не надеваешь. ведь вирус он такой, только в коридоре активизируется...
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
adeges
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 20:52

  adeges написав:
  Starikan написав:Никакие стандартные эпид.нормативы в этой ситуации не помогут.
В школе еще так-сяк.
А в детсадах и лагерях - общая столовая, общие туалеты, общие спальни, тесное общение детей.
Яркий пример - заболеваемость в общежитиях.


в школе будет также. мы не корея, где установят стеклянные перегородки, раздвинут парты и все будут при этом сидеть в масках.

вот тут кстати МОЗ выпустил приказ, о том как нужно учиться будет
https://www.liga.net/society/articles/y ... z-dokument

в коридор идешь - маску одеваешь (2 минуты), а аудитории сидишь 1.5 часа - маску не надеваешь. ведь вирус он такой, только в коридоре активизируется...

Проблема в том что бриты доказали бесполезность маски внутри помещения если вы там работаете. Т.е. при длительном сидении вместе, даже на большом офисном пространстве маска не спасает. А тем более дети и маски - это издевательство, тут взрослые в трамваях ездят без и радостно защищаются конституцией :)
stm
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 21:36

  Starikan написав:
  stm написав: Есть одно "но" у меня знакомый отправил троих детей в хороший дорогой лагерь на неделю

Дальше можно не читать.
Пребывание в тесном коллективе - первейший путь к заражению.
И "хороший дорогой" здесь абсолютно не при чем. "Ылита" тоже заражается.

Давно не сталкивался с детскими лагерями, поэтому судить не могу, но "хороший дорогой" подразумевает, на мой взгляд, лучшие условия заселения, меньшие группы.
В таком случае в более "скромных" лагерях вероятность заражения будет выше.
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 21:39

Народ, подскажите, пожалуйста, где узнать условия въезда в Крым и обратно?
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 22:01

  stm написав:Поэтому интересно, что будет дальше.

Зображення
Витька,извинись,я всё прощу)
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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 22:43

Он отметил, что во время ПЦР-тестирования исследуются мазки из ротоглотки, или аспират из нижних дыхательных путей. Впрочем, отсутствие вируса в полости рта не может гарантировать отрицательный результат наличия COVID-19 в организме.

"Он может находиться в нижних дыхательных путях и в таком случае может быть, соответственно, ложноотрицательный результат. Тогда применяется или еще одно исследование, или метод ИФА. Все у нас очень четко прописано и регламентировано в наших алгоритмах, в том числе алгоритмах тестирования" , - сказал Степанов.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1882790-mayzhe-chvert-plr-testiv-na-koronavirus-pokazuyut-pomilkoviy-rezultat-pereviryati-potribno-za-dopomogoyu-ifa-moz
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 22:47

  Тракторист написав:
  ЛАД написав:Народ, подскажите, пожалуйста, где узнать условия въезда в Крым и обратно?

а разве они не такие же как для любого другого региона РФ?

Наверное, такие же.
Но я их не знаю.
Обратный въезд - могут быть особенности с нашей стороны.

Псокотовым неймётся. :)
На политветке гавкать/мяукать надоело?
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 23:32

  ЛАД написав:
  Тракторист написав:
  ЛАД написав:Народ, подскажите, пожалуйста, где узнать условия въезда в Крым и обратно?

а разве они не такие же как для любого другого региона РФ?

Наверное, такие же.
Но я их не знаю.
Обратный въезд - могут быть особенности с нашей стороны.

Псокотовым неймётся. :)
На политветке гавкать/мяукать надоело?

гостепреимство родины вас порадуе - сам проверял 3 недели назад... :mrgreen:

но можете всех посылать куда подальше. максимум что они смогут сделать при обратном въезде задержать вас на 3 часа. посмотрите это видео - можеть быть пригодится на обратном пути

жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 23:36

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко надав тимчасові рекомендації щодо організації навчання в закладах освіти (ЗО).

https://kurs.com.ua/novost/195325-obuchenie-v-shkolah-s-1-sentjabrja-rekomendacii-minzdrava
По-моему, легкий бред, причём, абсолютно бесполезный.
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 23:38

Тракторист
Спасибо, но смотреть целый час Монтян ... Це занадто. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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ЛАД
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