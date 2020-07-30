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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1590159115921593

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 245
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
52
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
8
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 245
Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 23:45

У женщин, переболевших COVID-19 во время беременности, выробатывается более стойкий иммунитет к заболеванию. К такому выводу пришли ученые из Филадельфии, передает УНН со ссылкой на NY Times.
......
Ученые также исследовали возможную взаимосвязь иммунитета к COVID-19 с расовыми и этническими группами. Так, например, лучше всего иммунитет к COVID-19 формируется у испаноговорящих женщин (10,4%). У темнокожих этот показатель составил 9,7%, у белых - 2%, у азиатских - 0,9%.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1883390-u-vagitnikh-viroblyayutsya-bilsh-stiyki-antitila-do-covid-19-vcheni
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 23:46

  ЛАД написав:Тракторист
Спасибо, но смотреть целый час Монтян ... Це занадто. :)

интересующий вас вопрос изложен в первы 5-7 минутах, а дальше обычный стрим...

главная суть в том что вы никому ничего не должны, а действия погранслужбы незаконны... ;)
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Тракторист
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 00:03

Главной причиной увеличения случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 на западе Украины, особенно в селах, являются богослужения.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1883412-bogosluzhinnya-ye-golovnoyu-prichinoyu-zbilshennya-vipadkiv-covid-19-na-zakhodi-ukrayini-moz
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 00:27

  Тракторист написав:
  ЛАД написав:Тракторист
Спасибо, но смотреть целый час Монтян ... Це занадто. :)

интересующий вас вопрос изложен в первы 5-7 минутах, а дальше обычный стрим...

главная суть в том что вы никому ничего не должны, а действия погранслужбы незаконны... ;)

Послушал. Возможно, и так.
Но я не Монтян, и дело будет не в Киеве. С Крымом погранцы попроще.
Такие развлечения меня по ряду причин не устраивают.
ЛАД
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