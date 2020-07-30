Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1590159115921593 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 245 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 17% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 27 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 52 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 8 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 6% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 37 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 39 Всього голосів : 245 Додано: Чет 30 лип, 2020 23:45 У женщин, переболевших COVID-19 во время беременности, выробатывается более стойкий иммунитет к заболеванию. К такому выводу пришли ученые из Филадельфии, передает УНН со ссылкой на NY Times.

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Ученые также исследовали возможную взаимосвязь иммунитета к COVID-19 с расовыми и этническими группами. Так, например, лучше всего иммунитет к COVID-19 формируется у испаноговорящих женщин (10,4%). У темнокожих этот показатель составил 9,7%, у белых - 2%, у азиатских - 0,9%.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1883390-u-vagitnikh-viroblyayutsya-bilsh-stiyki-antitila-do-covid-19-vcheni Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16922 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4507 раз. Подякували: 4188 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 лип, 2020 23:46 ЛАД написав: Тракторист

Спасибо, но смотреть целый час Монтян ... Це занадто. Спасибо, но смотреть целый час Монтян ... Це занадто.

интересующий вас вопрос изложен в первы 5-7 минутах, а дальше обычный стрим...



главная суть в том что вы никому ничего не должны, а действия погранслужбы незаконны... интересующий вас вопрос изложен в первы 5-7 минутах, а дальше обычный стрим...главная суть в том что вы никому ничего не должны, а действия погранслужбы незаконны... жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса... Тракторист

Повідомлень: 4720 З нами з: 06.08.08 Подякував: 246 раз. Подякували: 741 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 31 лип, 2020 00:03 Главной причиной увеличения случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 на западе Украины, особенно в селах, являются богослужения.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1883412-bogosluzhinnya-ye-golovnoyu-prichinoyu-zbilshennya-vipadkiv-covid-19-na-zakhodi-ukrayini-moz Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16922 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4507 раз. Подякували: 4188 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 31 лип, 2020 00:27 Тракторист написав: ЛАД написав: Тракторист

Спасибо, но смотреть целый час Монтян ... Це занадто. Спасибо, но смотреть целый час Монтян ... Це занадто.

интересующий вас вопрос изложен в первы 5-7 минутах, а дальше обычный стрим...



главная суть в том что вы никому ничего не должны, а действия погранслужбы незаконны... интересующий вас вопрос изложен в первы 5-7 минутах, а дальше обычный стрим...главная суть в том что вы никому ничего не должны, а действия погранслужбы незаконны...

Послушал. Возможно, и так.

Но я не Монтян, и дело будет не в Киеве. С Крымом погранцы попроще.

Такие развлечения меня по ряду причин не устраивают. Послушал. Возможно, и так.Но я не Монтян, и дело будет не в Киеве. С Крымом погранцы попроще.Такие развлечения меня по ряду причин не устраивают. ЛАД 2 Повідомлень: 16922 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4507 раз. Подякували: 4188 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 1590159115921593 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 7100 1606803

vovamuha007 Чет 30 лип, 2020 19:46